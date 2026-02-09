300 új otthon startos lakás épül Újpesten

Újabb ipari és irodaterület újulhat meg Újpest Városkapu központja közelében. A Rezideo ingatlanfejlesztő egy összesen 310 lakásból álló, az Otthon Start Program előírásainak megfelelő lakóingatlan-fejlesztést tervez, amelyben 30-80 négyzetméter közötti, változatos elrendezésű lakásokat alakítanának ki.

Újpesten, a Városkapu közelében található Aradi utcában, lakókörnyezetben álló, jelenleg irodáknak és raktáraknak helyet adó területen valósulhat meg a Rezideo újabb jelentős lakóingatlan-fejlesztése. A tervezett beruházás során

a több, 4-6 emeletes épületből álló komplexumban zömében kisebb alapterületű, a piaci átlaghoz képest kedvező árú társasházi lakásokat alakítanának ki,

reagálva a fővárosi lakáspiacon egyre erősebben jelentkező keresletre. A fejlesztés ugyanakkor nem kizárólag lakófunkciót tölt be: a földszinten üzlethelyiségek, megújult irodaterek kapnak helyet, míg a terepszint alatt mélygarázsok biztosítják a parkolást.

Az ingatlan tulajdonosa az Otthon Start Program keretében magáncélú kiemelt beruházás státuszt kért a projektre, amelynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A fejlesztés környezetében már most is inkább lakóingatlanok találhatók, így az iroda- és raktárfunkció átalakítása lakófunkcióra jobban illeszkedik a környék igényeihez, továbbá összhangban van a fővárosi lakhatási válságot csökkenteni szándékozó törekvésekkel.

A fejlesztés keretében összesen 310, különböző méretű és elrendezésű lakást terveznek, a 30-35 négyzetméteres garzonlakásoktól a gyermekes családok számára ideális, 2-3 szobás, akár 80 négyzetméteres otthonokig.

A beruházás elkészültével az ingatlanon összesen 12 625 négyzetméternyi új lakóterület áll majd a beköltözők rendelkezésére.

A tervek szerint a meglévő irodaépületek átépítésével és új épületrészek hozzáépítésével jönnek létre a 4-6 emeletes társasházak, amelyek magassága meg se közelíti a szomszédos tízemeletes panelházak szintjét.

A tervek szerint a lakónegyedben a fás, parkosított területek aránya a jelenlegi elenyésző szintről 25 százalékra emelkedik.

A beruházás – a kiemelés pozitív elbírálását követően – 2027 második felében indulhat és várhatóan 2030-ra készül el teljesen.

