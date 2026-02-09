  • Megjelenítés
300 új otthon startos lakás épül Újpesten
Ingatlan

300 új otthon startos lakás épül Újpesten

Portfolio
Újabb ipari és irodaterület újulhat meg Újpest Városkapu központja közelében. A Rezideo ingatlanfejlesztő egy összesen 310 lakásból álló, az Otthon Start Program előírásainak megfelelő lakóingatlan-fejlesztést tervez, amelyben 30-80 négyzetméter közötti, változatos elrendezésű lakásokat alakítanának ki.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Újpesten, a Városkapu közelében található Aradi utcában, lakókörnyezetben álló, jelenleg irodáknak és raktáraknak helyet adó területen valósulhat meg a Rezideo újabb jelentős lakóingatlan-fejlesztése. A tervezett beruházás során

a több, 4-6 emeletes épületből álló komplexumban zömében kisebb alapterületű, a piaci átlaghoz képest kedvező árú társasházi lakásokat alakítanának ki,

reagálva a fővárosi lakáspiacon egyre erősebben jelentkező keresletre. A fejlesztés ugyanakkor nem kizárólag lakófunkciót tölt be: a földszinten üzlethelyiségek, megújult irodaterek kapnak helyet, míg a terepszint alatt mélygarázsok biztosítják a parkolást.

Az ingatlan tulajdonosa az Otthon Start Program keretében magáncélú kiemelt beruházás státuszt kért a projektre, amelynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A fejlesztés környezetében már most is inkább lakóingatlanok találhatók, így az iroda- és raktárfunkció átalakítása lakófunkcióra jobban illeszkedik a környék igényeihez, továbbá összhangban van a fővárosi lakhatási válságot csökkenteni szándékozó törekvésekkel.

Még több Ingatlan

Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac

Megdöbbentő számok érkeztek a budapesti panelekről: van kerület, ahol 50 százalékot ugrott az ár

Meglepően sok helyen lehetne strand a Dunán a fővárosban

A fejlesztés keretében összesen 310, különböző méretű és elrendezésű lakást terveznek, a 30-35 négyzetméteres garzonlakásoktól a gyermekes családok számára ideális, 2-3 szobás, akár 80 négyzetméteres otthonokig.

A beruházás elkészültével az ingatlanon összesen 12 625 négyzetméternyi új lakóterület áll majd a beköltözők rendelkezésére.

A tervek szerint a meglévő irodaépületek átépítésével és új épületrészek hozzáépítésével jönnek létre a 4-6 emeletes társasházak, amelyek magassága meg se közelíti a szomszédos tízemeletes panelházak szintjét.

A tervek szerint a lakónegyedben a fás, parkosított területek aránya a jelenlegi elenyésző szintről 25 százalékra emelkedik.

A beruházás – a kiemelés pozitív elbírálását követően – 2027 második felében indulhat és várhatóan 2030-ra készül el teljesen.

Kapcsolódó cikkünk

Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac

Otthon Centrum: az Otthon Startos lakások vásárlói között tavaly jelentős volt a befektetők aránya

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility