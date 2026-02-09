Budaörsön bővíti budapesti portfólióját a Logicor
Európa egyik vezető logisztikai ingatlan-tulajdonosa, -üzemeltetője és -fejlesztője, a Logicor stratégiai elhelyezkedésű logisztikai ingatlant vásárolt Budapest nyugati kapujában, Budaörsön.
Az újonnan megszerzett, Logicor Alligator névre keresztelt, saját tulajdonú ingatlan mintegy 28 000 m² raktár- és irodaterületet foglal magában. A létesítmény a budapesti M0 körgyűrűn belül, Budapest belvárosától mindössze 12 kilométerre található, közvetlenül a Logicor tulajdonában lévő Camel, Shark és Pharma parkok mellett.
A beruházás kapcsán Joó Domonkos, a Logicor Magyarországért és Ausztriáért felelős szenior igazgatója így nyilatkozott:
„Az akvizíció tovább erősíti a Logicor jelenlétét ezen a kiemelt lokáción. Így Budaörsön négy szomszédos logisztikai park áll össze egy mintegy 100 000 m²-es, prémium elhelyezkedésű, jól elérhető logisztikai zónává.”
Az ingatlan kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik: közel van a Nyugat-Európa felé vezető M1-es autópályához, a horvát határ irányába tartó M7-eshez, valamint az M0 körgyűrűhöz is, így ideális mind hazai, mind nemzetközi disztribúciós feladatokra. A terület tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, többek között a közeli Budaörs vasútállomás révén.
Az ingatlan jelenleg 80%-os kihasználtságú; a terület mintegy 22 000 m²-ét egy globális logisztikai szolgáltató használja, amelynek fő szakterületei a szállítmányozás, a szerződéses logisztika, az ellátási lánc optimalizálás, a közúti szállítás és a projektlogisztika.
Magyarországon a Logicor összesen 172 000 m² logisztikai területet üzemeltet nyolc parkban, döntően Budapest legfontosabb közlekedési folyosói mentén. Ezek a létesítmények rugalmas, hatékony és jól megközelíthető megoldásokat biztosítanak mind belföldi, mind regionális disztribúciós feladatokhoz.
