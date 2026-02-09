  • Megjelenítés
Ítélt az S&P: évek óta halmozódnak az eladatlan lakások a világ második legnagyobb gazdaságában
Ítélt az S&P: évek óta halmozódnak az eladatlan lakások a világ második legnagyobb gazdaságában

Az S&P Global Ratings vasárnap lerontotta a kínai ingatlanpiacra vonatkozó idei előrejelzését. A hitelminősítő immár arra számít, hogy az elsődleges ingatlanpiaci értékesítések 10-14 százalékkal eshetnek 2026-ban, ami jóval pesszimistább a még októberben várt 5-8 százalékos visszaesésnél – jelentette a CNBC.
Az elemzők szerint a visszaesés akkora mértékű, hogy

a túlkínálatot már gyakorlatilag csak az állam lenne képes felszívni.

Peking vásárolhatna el nem adott lakásokat megfizethető bérlakások kialakítására, ám az ilyen jellegű erőfeszítések eddig esetlegesek és széttagoltak voltak.

A kínai ingatlanpiac korábban a gazdaság több mint egynegyedét adta, ám mindössze négy év alatt nagyjából a felére zsugorodott. A visszaesést eredetileg a fejlesztők túlzott eladósodása elleni állami fellépés indította el, és a lakossági kereslet azóta sem tért magához. Az építkezések ennek ellenére folytatódnak, így immár hatodik éve halmozódnak az elkészült, de eladatlan lakások.

A túlkínálat az idén további 2-4 százalékos árcsökkenést valószínűsít, hasonlóan a tavalyi évhez. Az S&P figyelmeztet:

a csökkenő árak aláássák a vásárlók bizalmát, ami önmagát erősítő, ördögi kört hoz létre.

Különösen aggasztó, hogy tavaly az utolsó negyedévben már a legnagyobb városokban is gyorsult az áresés. Peking, Kuangcsou és Sencsen egyaránt legalább 3 százalékos árcsökkenést könyvelt el 2025-ben, miközben egyedül Sanghajban emelkedtek az árak, 5,7 százalékkal.

A Reuters még januárban írta meg, hogy Kína vidéki regionális bankjai egyre nagyobb bajban vannak: a lefoglalt ingatlanaik jelentős részére nem találnak vevőt még 20-30 százalékos árengedménnyel sem, ami tovább súlyosbítja a kína ingatlanpiaci válságot és komoly kockázatot jelent a pénzügyi szektorra nézve.

Az újlakás-értékesítések tavaly végül 12,6 százalékkal zuhantak, 8,4 ezer milliárd jüanra. Ez már kevesebb mint fele a 2021-es, 18,2 ezer milliárd jüanos csúcsnak. Ha az eladások az S&P alapforgatókönyvénél 10 százalékponttal nagyobb mértékben esnek idén és jövőre, a tíz minősített kínai fejlesztő közül négy leminősítésre számíthat. Eközben

a korábban piacvezető China Vanke már tavaly haladékot kért egyes adósságai törlesztésére.

A kínai hatóságok egyelőre nem jelentettek be jelentős, új támogatási csomagot az ingatlanszektornak, helyette inkább a csúcstechnológiai iparágak fejlesztésére összpontosítanak. A Rhodium Group amerikai kutatóintézet szerint azonban ez az ágazat nem elég nagy ahhoz, hogy ellensúlyozza az ingatlanpiaci válságot, így a gazdaság egyre inkább az exportra támaszkodik, és ezzel

sebezhetőbbé válik a kereskedelmi feszültségekkel szemben.

