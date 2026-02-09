Ítélt az S&P: évek óta halmozódnak az eladatlan lakások a világ második legnagyobb gazdaságában

Az elemzők szerint a visszaesés akkora mértékű, hogy
a túlkínálatot már gyakorlatilag csak az állam lenne képes felszívni.
Peking vásárolhatna el nem adott lakásokat megfizethető bérlakások kialakítására, ám az ilyen jellegű erőfeszítések eddig esetlegesek és széttagoltak voltak.
A kínai ingatlanpiac korábban a gazdaság több mint egynegyedét adta, ám mindössze négy év alatt nagyjából a felére zsugorodott. A visszaesést eredetileg a fejlesztők túlzott eladósodása elleni állami fellépés indította el, és a lakossági kereslet azóta sem tért magához. Az építkezések ennek ellenére folytatódnak, így immár hatodik éve halmozódnak az elkészült, de eladatlan lakások.
A túlkínálat az idén további 2-4 százalékos árcsökkenést valószínűsít, hasonlóan a tavalyi évhez. Az S&P figyelmeztet:
a csökkenő árak aláássák a vásárlók bizalmát, ami önmagát erősítő, ördögi kört hoz létre.
Különösen aggasztó, hogy tavaly az utolsó negyedévben már a legnagyobb városokban is gyorsult az áresés. Peking, Kuangcsou és Sencsen egyaránt legalább 3 százalékos árcsökkenést könyvelt el 2025-ben, miközben egyedül Sanghajban emelkedtek az árak, 5,7 százalékkal.
A Reuters még januárban írta meg, hogy Kína vidéki regionális bankjai egyre nagyobb bajban vannak: a lefoglalt ingatlanaik jelentős részére nem találnak vevőt még 20-30 százalékos árengedménnyel sem, ami tovább súlyosbítja a kína ingatlanpiaci válságot és komoly kockázatot jelent a pénzügyi szektorra nézve.
Az újlakás-értékesítések tavaly végül 12,6 százalékkal zuhantak, 8,4 ezer milliárd jüanra. Ez már kevesebb mint fele a 2021-es, 18,2 ezer milliárd jüanos csúcsnak. Ha az eladások az S&P alapforgatókönyvénél 10 százalékponttal nagyobb mértékben esnek idén és jövőre, a tíz minősített kínai fejlesztő közül négy leminősítésre számíthat. Eközben
a korábban piacvezető China Vanke már tavaly haladékot kért egyes adósságai törlesztésére.
A kínai hatóságok egyelőre nem jelentettek be jelentős, új támogatási csomagot az ingatlanszektornak, helyette inkább a csúcstechnológiai iparágak fejlesztésére összpontosítanak. A Rhodium Group amerikai kutatóintézet szerint azonban ez az ágazat nem elég nagy ahhoz, hogy ellensúlyozza az ingatlanpiaci válságot, így a gazdaság egyre inkább az exportra támaszkodik, és ezzel
sebezhetőbbé válik a kereskedelmi feszültségekkel szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
