Azonnali lezárás: balesetveszély miatt nem lehet felmenni az Erzsébet-kilátóba

A fagyos időjárás és a dermedés–olvadás váltakozása miatt keletkezett károk okán biztonsági megfontolásból
ideiglenesen nem látogatható az Erzsébet-kilátó.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szélsőséges időjárási viszonyok hatására az épület vakolatának több szakasza meglazult, illetve elvált az alapfelülettől, ami komoly balesetveszélyt jelent a turisták számára.
A hatóságok a látogatók védelme érdekében döntöttek az azonnali lezárás mellett. Fontos ugyanakkor, hogy a kilátó közvetlen környezete továbbra is szabadon megközelíthető és látogatható.
Az önkormányzat már megkezdte a helyreállítás előkészítését. A tervek szerint speciális szaktudással rendelkező ipari alpinistákat bíznak meg a magasban végzendő javítási munkákkal. A szakemberek jelenleg a keletkezett károk részletes felmérésén dolgoznak, és vizsgálják a szóba jöhető műszaki megoldásokat.
A helyreállítás pontos ütemezéséről és a lezárás várható időtartamáról csak a károk teljes körű feltárása után tud részletes tájékoztatást adni az önkormányzat. A végleges rekonstrukciót bonyolítja, hogy az Erzsébet-kilátó fővárosi értékvédelem alatt álló műemlék. Emiatt a felújítási munkálatok megkezdéséhez várhatóan hatósági engedélyezési eljárásra is szükség lesz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
