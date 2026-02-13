  • Megjelenítés
Azonnali lezárás: balesetveszély miatt nem lehet felmenni az Erzsébet-kilátóba
Ingatlan

Azonnali lezárás: balesetveszély miatt nem lehet felmenni az Erzsébet-kilátóba

Portfolio
A szélsőséges téli időjárás miatt balesetveszélyessé vált az Erzsébet-kilátó, ezért az önkormányzat ideiglenesen lezárta az épületet. A helyreállításhoz ipari alpinistákat vonnak be, a végleges megoldáshoz pedig hatósági egyeztetésre lesz szükség - jelentette a budapesti XII. kerület.

A fagyos időjárás és a dermedés–olvadás váltakozása miatt keletkezett károk okán biztonsági megfontolásból

ideiglenesen nem látogatható az Erzsébet-kilátó.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a szélsőséges időjárási viszonyok hatására az épület vakolatának több szakasza meglazult, illetve elvált az alapfelülettől, ami komoly balesetveszélyt jelent a turisták számára.

A hatóságok a látogatók védelme érdekében döntöttek az azonnali lezárás mellett. Fontos ugyanakkor, hogy a kilátó közvetlen környezete továbbra is szabadon megközelíthető és látogatható.

Még több Ingatlan

Az elsőlakás-vásárlók vagy a befektetők uralják a lakáspiacot? - Eldöntik a kérdést a friss számok

MBH: hatalmas lökést adott az Otthon Start az új lakások piacának

Halálos tűzvész pusztított hajnalban: hárman nem élték túl a lángokat, tucatnyi sérült

Az önkormányzat már megkezdte a helyreállítás előkészítését. A tervek szerint speciális szaktudással rendelkező ipari alpinistákat bíznak meg a magasban végzendő javítási munkákkal. A szakemberek jelenleg a keletkezett károk részletes felmérésén dolgoznak, és vizsgálják a szóba jöhető műszaki megoldásokat.

A helyreállítás pontos ütemezéséről és a lezárás várható időtartamáról csak a károk teljes körű feltárása után tud részletes tájékoztatást adni az önkormányzat. A végleges rekonstrukciót bonyolítja, hogy az Erzsébet-kilátó fővárosi értékvédelem alatt álló műemlék. Emiatt a felújítási munkálatok megkezdéséhez várhatóan hatósági engedélyezési eljárásra is szükség lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Halálos tűzvész pusztított hajnalban: hárman nem élték túl a lángokat, tucatnyi sérült
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility