Gyengén indult az év a lakáspiacon, de már nő az érdeklődés az ingatlanértékesítők szerint

Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére a zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint visszatértek a lakáskeresők - fogalmaz a társaság közleménye.
“Utoljára 2023 közepén fordult elő, hogy egy hónap alatt kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, mint idén januárban, az ingatlanérdeklődések számát tekintve ugyanakkor a hónap második felében már élénkülés volt tapasztalható” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Az évkezdésre jellemző kivárást a zenga.hu-val kapcsolatban álló ingatlanértékesítők is érzékelték, ám
az év további részében már erősödést várnak.
Arra a kérdésre, hogy milyennek érzékelték a januárt a korábbi várakozásaikhoz képest, a válaszadók kétharmada mondta azt, hogy kevesebb lakást és házat adott el, mint azt előzetesen várta.
A jövőbe tekintve azonban már optimistábbak az értékesítők, kevesebb mint 10 százalékuk nyilatkozott csak úgy, hogy kevesebb ingatlant fog eladni idén, mint tavaly, és a megkérdezettek 60 százaléka szerint erősebb lesz az idei év, mint a tavalyi volt.
Tavaly országosan nagyjából 130 ezer lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami az elmúlt tíz év tapasztalata alapján közepes mennyiségnek számít.
Idén a fellendülés megkezdődött, adatainkból az derül ki, hogy a potenciális vásárlók főként az Otthon Start program feltételeinek megfelelő ingatlanokat keresik, és vidéken látható most nagyobb érdeklődés” - emelte ki a zenga.hu szakértője.
Hogy az idei év valóban erősebb lesz-e, mint a tavalyi volt, azt olyan tényezők is befolyásolják, mint az állami támogatási programok, a gazdaság teljesítménye, a jövedelmek és a kamatok alakulása, valamint a befektetők viselkedése.
A zenga.hu elhasználói körében végzett felmérés szerint
az Otthon Start program iránti érdeklődés még mindig nagy, különösen a 25-35 éves korosztályban,
miközben a program hatására emelkedni kezdett a lakásépítések száma is. Az új fejlesztések indításának emellett a Lakhatási Tőkeprogram is adhat egy lökést, melynek hatásai idén már érezhetők lesznek.
Szakértői várakozások szerint a GDP-növekedés idén nagyobb lehet a korábbi évek átlagánál, a kamatok terén pedig a szakértők az év további részében kamatvágást várnak, jóllehet a lakáspiacot most egyértelműen az Otthon Start program fix 3 százalékos lakáshitele uralja.
Az adásvételek számának felfutása ellen szól viszont a 2025-ben bekövetkezett jelentős lakásáremelkedés,
melynek eredményeként az árak megelőzék a potenciális vásárlók fizetőképességének erősödését és reálértéken, vagyis az inflációhoz viszonyítva is nagyon magasan vannak” - véli Futó Péter hozzátéve, hogy az ingatlanpiac fellendülése ellen hatna az Otthon Start program szigorítása, illetve közvetetten a geopolitikai bizonytalanság esetleges fokozódása is negatív hatással lehet a vásárlók jövőbe vetett bizalmára.
A zenga.hu szakértője szerint a jelenleg tapasztalható piaci környezetben különösen fontos az elhelyezkedés, állapot és árazás hármasa. A jó elhelyezkedésű, jó minőségű, jól árazott lakások várhatóan idén is jól fognak menni a piacon, de a túlárazott, rossz minőségű és gyengébb lokációjú lakásokra alacsony lesz a kereslet.
