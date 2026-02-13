  • Megjelenítés
Gyengén indult az év a lakáspiacon, de már nő az érdeklődés az ingatlanértékesítők szerint
Gyengén indult az év a lakáspiacon, de már nő az érdeklődés az ingatlanértékesítők szerint

Portfolio
Ha az adásvételekben egyelőre nem is mutatkozik meg az egy évvel korábbi ingatlanpiaci fellendülés, az érdeklődések száma már emelkedést mutat, és az ingatlanértékesítők is optimistábban tekintenek 2026-ra - derült ki a zenga.hu ingatlanértékesítők körében végzett felméréséből.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére a zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint visszatértek a lakáskeresők - fogalmaz a társaság közleménye.

“Utoljára 2023 közepén fordult elő, hogy egy hónap alatt kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, mint idén januárban, az ingatlanérdeklődések számát tekintve ugyanakkor a hónap második felében már élénkülés volt tapasztalható” - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Az évkezdésre jellemző kivárást a zenga.hu-val kapcsolatban álló ingatlanértékesítők is érzékelték, ám

az év további részében már erősödést várnak.

Arra a kérdésre, hogy milyennek érzékelték a januárt a korábbi várakozásaikhoz képest, a válaszadók kétharmada mondta azt, hogy kevesebb lakást és házat adott el, mint azt előzetesen várta.

A jövőbe tekintve azonban már optimistábbak az értékesítők, kevesebb mint 10 százalékuk nyilatkozott csak úgy, hogy kevesebb ingatlant fog eladni idén, mint tavaly, és a megkérdezettek 60 százaléka szerint erősebb lesz az idei év, mint a tavalyi volt.

Tavaly országosan nagyjából 130 ezer lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami az elmúlt tíz év tapasztalata alapján közepes mennyiségnek számít.

Idén a fellendülés megkezdődött, adatainkból az derül ki, hogy a potenciális vásárlók főként az Otthon Start program feltételeinek megfelelő ingatlanokat keresik, és vidéken látható most nagyobb érdeklődés” - emelte ki a zenga.hu szakértője.

Hogy az idei év valóban erősebb lesz-e, mint a tavalyi volt, azt olyan tényezők is befolyásolják, mint az állami támogatási programok, a gazdaság teljesítménye, a jövedelmek és a kamatok alakulása, valamint a befektetők viselkedése.

A zenga.hu elhasználói körében végzett felmérés szerint

az Otthon Start program iránti érdeklődés még mindig nagy, különösen a 25-35 éves korosztályban,

miközben a program hatására emelkedni kezdett a lakásépítések száma is. Az új fejlesztések indításának emellett a Lakhatási Tőkeprogram is adhat egy lökést, melynek hatásai idén már érezhetők lesznek.

Szakértői várakozások szerint a GDP-növekedés idén nagyobb lehet a korábbi évek átlagánál, a kamatok terén pedig a szakértők az év további részében kamatvágást várnak, jóllehet a lakáspiacot most egyértelműen az Otthon Start program fix 3 százalékos lakáshitele uralja.

Az adásvételek számának felfutása ellen szól viszont a 2025-ben bekövetkezett jelentős lakásáremelkedés,

melynek eredményeként az árak megelőzék a potenciális vásárlók fizetőképességének erősödését és reálértéken, vagyis az inflációhoz viszonyítva is nagyon magasan vannak” - véli Futó Péter hozzátéve, hogy az ingatlanpiac fellendülése ellen hatna az Otthon Start program szigorítása, illetve közvetetten a geopolitikai bizonytalanság esetleges fokozódása is negatív hatással lehet a vásárlók jövőbe vetett bizalmára.

A zenga.hu szakértője szerint a jelenleg tapasztalható piaci környezetben különösen fontos az elhelyezkedés, állapot és árazás hármasa. A jó elhelyezkedésű, jó minőségű, jól árazott lakások várhatóan idén is jól fognak menni a piacon, de a túlárazott, rossz minőségű és gyengébb lokációjú lakásokra alacsony lesz a kereslet.

