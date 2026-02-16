  • Megjelenítés
Hatalmas változás jöhet egy fővárosi kerületben: eltűnhet a lerobbant gyártelep, zöld lakókert kerül a helyére
Portfolio
Egy hosszú ideje leromlott állapotú ipari terület helyén új, zöldfelületekben gazdag, négyemeletes lakóingatlan-fejlesztés valósulhat meg a fővárosban, a Rákos-patak közvetlen közelében. A Velion Holding Zrt. megvásárolta az egykor a REANAL Finomvegyszergyárnak helyet adó területet a Telepes utcában, ahol 270 megfizethető lakásból álló társasház-komplexumot tervez építeni.
A XIV. kerületben a Rákos-patak mentén húzódó zöld tengelyen régóta éktelenkedik egy lerobbant, ipari terület, amely egykor a Reanal Finomvegyszergyár telephelye volt. A beruházás klasszikus barnamezős fejlesztés: a telken jelenleg álló, nyolc darab, rossz állapotú és funkcióját vesztett épülettömb bontását követően teljesen új lakóépületek jönnének létre.

A fejlesztési terv nemcsak a terület fizikai megújítását és kármentesítését célozza, hanem

a környezet városszerkezeti és zöldfelületi minőségének javítását is.

Az ingatlan új tulajdonosa az Otthon Start program keretében magáncélú kiemelt beruházás státuszt kért a projektre.

Jelenlegi_épület_1
Az épület jelenlegi állapotában. Forrás: Velion Holding Zrt.

A közel négyzetes telek adottságaira reagálva a fejlesztő szabadon álló, keretes beépítési szerkezetet szeretne alkalmazni. Terveik szerint az öt önálló épület egy belső, zöld udvart ölel körbe, miközben a felszín alatt egységes, körbejárható mélygarázs köti az épületeket össze. Bár a pinceszinten az épületek egy rendszert alkotnak, a felszínen önálló, négyemeletes társasházakként jelennek meg, illeszkedve a környékre jellemző kisvárosias léptékhez.

A környező terület túlnyomórészt lakófunkciójú, jellemzően családi házas és kisebb társasházas beépítéssel. A fejlesztés ezt a karaktert tiszteletben tartva tervezi megszüntetni a rossz állapotú ipari épületállományt és olyan lakókörnyezetet hozna létre, amely zöldfelületi arányában is illeszkedik a környező városszövethez, valamint a Rákos-patak menti zöldfolyosóhoz.

Az elképzelések szerint az épületeket a telekhatárok mentén helyezik el, így azok szellősen állnak majd. Ennek köszönhetően

a jelenlegi zöldterület-arány is megnövelhető, a mostaninál jóval nagyobb kiterjedésű zöldfelületek jönnek létre,

miközben a lakások közötti rálátás minimálisra csökken. A tervek alapján a földszinti lakások jelentős része saját kertkapcsolattal rendelkezne. A felső szinten kialakítandó tetőkertek pedig részben a lakások privát kiterjesztéseiként, részben pedig közös használatú, kollektív kertként működnének.

Látványterv_2 (2)
A lakóingatlan látványterve. Forrás: Velion Holding Zrt.

Ami az épület külsejére vonatkozó elképzeléseket illeti, a homlokzatokat sakktáblaszerűen kiugró, jól használható mélységű erkélyekkel tagolnák. A látványterveken a telek belsejében egy kisebb, eltérő szerkesztésű épület is helyet kapott. Ennek földszintjén az egész lakóegyüttes közösségi tere jöhet lére, önálló vizesblokkal és tárolóval, valamint a belső kertre nyíló terasszal. Ez az épület – a projekt megálmodói szerint – a közösségi élet szervezőpontjaként funkcionálna.

Bár a tervrajzasztalon szereplő épületek és lakások alaprajzi értelemben tipizáltak, az eltérő tájolásnak és az elforgatásoknak köszönhetően az utcakép és a szomszédos beépítés felé is változatos homlokzatok jelennének meg. A Telepes utcai fejlesztés

egyszerre adna választ a bővülő városi lakhatási igényekre és a fenntartható városfejlesztés kihívásaira.

Címlapkép forrása: Forrás: Velion Holding Zrt.

