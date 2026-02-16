Hatalmas változás jöhet egy fővárosi kerületben: eltűnhet a lerobbant gyártelep, zöld lakókert kerül a helyére

A XIV. kerületben a Rákos-patak mentén húzódó zöld tengelyen régóta éktelenkedik egy lerobbant, ipari terület, amely egykor a Reanal Finomvegyszergyár telephelye volt. A beruházás klasszikus barnamezős fejlesztés: a telken jelenleg álló, nyolc darab, rossz állapotú és funkcióját vesztett épülettömb bontását követően teljesen új lakóépületek jönnének létre.
A fejlesztési terv nemcsak a terület fizikai megújítását és kármentesítését célozza, hanem
a környezet városszerkezeti és zöldfelületi minőségének javítását is.
Az ingatlan új tulajdonosa az Otthon Start program keretében magáncélú kiemelt beruházás státuszt kért a projektre.
A közel négyzetes telek adottságaira reagálva a fejlesztő szabadon álló, keretes beépítési szerkezetet szeretne alkalmazni. Terveik szerint az öt önálló épület egy belső, zöld udvart ölel körbe, miközben a felszín alatt egységes, körbejárható mélygarázs köti az épületeket össze. Bár a pinceszinten az épületek egy rendszert alkotnak, a felszínen önálló, négyemeletes társasházakként jelennek meg, illeszkedve a környékre jellemző kisvárosias léptékhez.
A környező terület túlnyomórészt lakófunkciójú, jellemzően családi házas és kisebb társasházas beépítéssel. A fejlesztés ezt a karaktert tiszteletben tartva tervezi megszüntetni a rossz állapotú ipari épületállományt és olyan lakókörnyezetet hozna létre, amely zöldfelületi arányában is illeszkedik a környező városszövethez, valamint a Rákos-patak menti zöldfolyosóhoz.
Az elképzelések szerint az épületeket a telekhatárok mentén helyezik el, így azok szellősen állnak majd. Ennek köszönhetően
a jelenlegi zöldterület-arány is megnövelhető, a mostaninál jóval nagyobb kiterjedésű zöldfelületek jönnek létre,
miközben a lakások közötti rálátás minimálisra csökken. A tervek alapján a földszinti lakások jelentős része saját kertkapcsolattal rendelkezne. A felső szinten kialakítandó tetőkertek pedig részben a lakások privát kiterjesztéseiként, részben pedig közös használatú, kollektív kertként működnének.
Ami az épület külsejére vonatkozó elképzeléseket illeti, a homlokzatokat sakktáblaszerűen kiugró, jól használható mélységű erkélyekkel tagolnák. A látványterveken a telek belsejében egy kisebb, eltérő szerkesztésű épület is helyet kapott. Ennek földszintjén az egész lakóegyüttes közösségi tere jöhet lére, önálló vizesblokkal és tárolóval, valamint a belső kertre nyíló terasszal. Ez az épület – a projekt megálmodói szerint – a közösségi élet szervezőpontjaként funkcionálna.
Bár a tervrajzasztalon szereplő épületek és lakások alaprajzi értelemben tipizáltak, az eltérő tájolásnak és az elforgatásoknak köszönhetően az utcakép és a szomszédos beépítés felé is változatos homlokzatok jelennének meg. A Telepes utcai fejlesztés
egyszerre adna választ a bővülő városi lakhatási igényekre és a fenntartható városfejlesztés kihívásaira.
Címlapkép forrása: Forrás: Velion Holding Zrt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
