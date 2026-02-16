Kiderült, hol vásárolnak fel mindent az amerikaiak: már közel 14 ezer ingatlant birtokolnak a szigetországban

Az amerikai állampolgárok továbbra is elsősorban Londont részesítik előnyben, amikor Angliában és Walesben vásárolnak ingatlant, ugyanakkor a vidéki régiók iránti érdeklődés is látványosan növekszik - derül ki a a londoni székhelyű Enness Global legfrissebb piaci elemzéséből.

Az adatok alapján jelenleg 13 827 olyan ingatlan található Angliában és Walesben, amely amerikai állampolgár tulajdonában van. Ezek 29 százaléka Londonban, 17 százaléka Délkelet-Angliában, 12 százaléka pedig a délnyugati régióban található. Az amerikai kézben lévő ingatlanállomány az elmúlt évben mindössze 0,8 százalékkal bővült, ami lényegében stagnálást jelent.

A dinamikusabb növekedés azonban már nem a fővárosban tapasztalható.

A legnagyobb éves bővülést Walesben mérték,

ahol 3,2 százalékkal emelkedett az amerikai tulajdonú ingatlanok száma. Kelet-Közép-Anglia (East Midlands) 2,8 százalékos, Északkelet-Anglia pedig 2,5 százalékos növekedést mutatott, ami az amerikai vásárlói érdeklődés fokozatos földrajzi átrendeződésére utal.

Kerületi szinten London fölénye még szembetűnőbb. Az összes angliai és walesi, amerikai tulajdonú ingatlanból Westminster 3,5 százalékkal, Kensington és Chelsea pedig 3 százalékkal részesedik. A londoni tízes toplistában szerepel még Wandsworth, Camden, Tower Hamlets, valamint Hammersmith és Fulham is.

A fővároson kívül a délnyugat-angliai South Hams bizonyult a legnépszerűbb helyszínnek, az amerikai tulajdonú ingatlanok 1,9 százalékával. Az országos élmezőnyben Cornwall, Észak-Yorkshire és Barnet is helyet kapott, ami a tengerparti és vidéki területek növekvő vonzerejét tükrözi.

London és különösen annak legkedveltebb központi kerületei továbbra is az amerikai állampolgárok kedvelt célpontjai, és a főváros adja az amerikai tulajdonban lévő ingatlanok messze legnagyobb részét Angliában és Walesben. Ez azonban természetesen nem csak egy városra vonatkozik, és az elmúlt években egyre több amerikai ügyfelünk keresi a londoni piac hagyományos határain túlmutató lehetőségeket, amikor velünk finanszírozza vásárlását - idézi a közlemény Islay Robinsont, az Enness Global vezérigazgatóját.

A vidéki és tengerparti élet egyre vonzóbbá válik, például South Hams, Cornwall és észak-Yorkshire, ahol a fővároshoz képest vidékiesebb életmód és lassabb életritmus várja az ide költözőket.

Sok amerikai vásárló számára az Egyesült Királyság továbbra is vonzó kombinációt kínál stabilitás, életmód és hosszú távú érték tekintetében. Akár London központi részéről, akár a magas színvonalú regionális helyszínekről van szó,

a kereslet továbbra is stabil, és várhatóan ez a tendencia folytatódni fog,

mivel egyre több amerikai állampolgár szeretne hosszú távú bázist létrehozni az Egyesült Királyságban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ