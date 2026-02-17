Újraéleszthetik a lakhatási válság elleni varázsszert Nagy-Britanniában

A PDR-rendszer lényege, hogy
az irodaépületek lakóingatlanná történő átalakításához ne legyen szükség teljes körű építési engedélyre.
A cél az volt, hogy a kihasználatlan irodaállomány hasznosításával enyhítsék a lakáshiányt. A 2015 és 2023 közötti időszakban közel 103 ezer új lakás jött létre funkcióváltással; ezek 86,7 százaléka irodaátalakításból származott, ötödük pedig Londonban valósult meg.
A 2016–2017-es csúcshoz képest, amikor egyetlen év alatt csaknem 18 ezer lakás készült el irodaépületekben, meredeken csökkenni kezdett az az átalakítások száma: a 2024–2025-ös időszakban Angliában már mindössze 5154 egykori iroda vált lakóingatlanná. A visszaesés egyik oka, hogy a könnyen átalakítható épületek jelentős része elfogyott. Másrészt, az önkormányzatok az úgynevezett 4. cikkely (Article 4) alkalmazásával számos területen visszavonták az automatikus PDR-jogosultságot az üzleti negyedek védelme érdekében.
A kezdeti átalakítási hullám minőségi problémákat is felvetett. Az irodai és lakófunkciók eltérő alaprajzi igényei miatt sok esetben szűk, rosszul szigetelt, kizárólag egy irányból megvilágított lakások jöttek létre, amelyek finanszírozásától a jelzáloghitelezők is elzárkóztak. Az ilyen ingatlanok jelentős része végül a magánbérleti piacon kötött ki, vagy az önkormányzatok hasznosították őket ideiglenes szálláshelyként.
A lakhatási válság tehát nem oldódott meg: a Centre for Cities kutatóintézet becslése szerint jelenleg még mindig mintegy négymillió otthon hiányzik a brit piacról.
A legújabb londoni átalakítási hullám sem a válság megoldása lesz, hiszen az egyértelműen a prémium szegmenst célozza. A Whitehallon található egykori hadügyminisztérium (The OWO) épületében például 85, úgynevezett márkázott rezidenciát alakítottak ki. Ezek között volt olyan toronylakosztály, amely négyzetlábanként 11 ezer fontért (nagyjából 118 ezer font négyzetméterenként) kelt el. A PDR-projektek vonzerejét növeli, hogy ezekre nem vonatkozik a megfizethető lakások kötelező arányát előíró szabályozás. Emellett mentesülnek a londoni belvárosban érvényes 200 négyzetméteres méretkorlát alól is, így akár 380–550 négyzetméteres luxuslakások is létrehozhatók. Bár ez a fejlesztőknek gazdaságilag előnyös, a széles körű lakáshiányt ugyebár nem enyhíti.
A valódi lehetőség jelenleg a londoni agglomerációban rejlik.
Olyan városokban, mint Reading, Slough vagy Bracknell, az irodaépületek fajlagos ára mára jóval a lakóingatlanoké alá esett: Readingben 2020-ban az irodák négyzetlábankénti ára még 409 font volt a lakások 373 fontjával szemben, tavalyra viszont az irodáké 225 fontra zuhant, míg a lakásoké 446 fontra emelkedett.
Ez
a szakértők szerint hatalmas átalakítási potenciált jelent, különösen a kilencvenes években épült, ma már nehezen bérbe adható irodakomplexumok esetében.
Az ingatlanpiaci elemzők optimisták: bár a könnyen hasznosítható épületek fogyóban vannak, az iroda- és lakásárak közötti árolló történelmi csúcson áll, ami új lendületet adhat az átalakításoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
A világ nyersanyagraktára odaadná a kincstára kulcsát az Európai Uniónak
Hatalmas üzletre készülnek a Föld egyik legnagyobb országával.
"Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az ötvenes évekbe"
Nagy-Britanniában is komolyan veszik az amerikai fenyegetéseket.
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés
Kiszivárgott a tervezet.
A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer
Csak Visa-kártyát fogadnak el, a digitális euró lehet az egyik megoldás.
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Figyelmeztetés érkezett: a NATO arra készül, hogy újabb térségben szorongassa meg katonákkal Moszkvát
Egyre sokasodnak a jelek.
Jó hír érkezett a CIG Pannóniától: egyezséggel zárult az "olasz meló" nagyobbik része
Peren kívüli egyezséget kötött a biztosító.
Meghajol a Goldman Sachs is Trump előtt: lejjebb tekernek a sokszínűségen
Lazítanak a szigorú kritériumokon az igazgatóságban.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.