Újraéleszthetik a lakhatási válság elleni varázsszert Nagy-Britanniában

Az Egyesült Királyságban az elmúlt években visszaesett az irodaépületek lakóingatlanná alakításának üteme, szakértők szerint azonban különösen a londoni agglomerációban újra megnyílhatnak a lehetőségek – írja a Financial Times. A 2013-ban bevezetett egyszerűsített engedélyezési eljárás – az úgynevezett Permitted Development Rights (PDR) – fellendülést hozott ezen a téren, ám később a számos, időközben adódó probléma és a piaci átrendeződés lefékezte a kezdeti lendületet.

A PDR-rendszer lényege, hogy

az irodaépületek lakóingatlanná történő átalakításához ne legyen szükség teljes körű építési engedélyre.

A cél az volt, hogy a kihasználatlan irodaállomány hasznosításával enyhítsék a lakáshiányt. A 2015 és 2023 közötti időszakban közel 103 ezer új lakás jött létre funkcióváltással; ezek 86,7 százaléka irodaátalakításból származott, ötödük pedig Londonban valósult meg.

A 2016–2017-es csúcshoz képest, amikor egyetlen év alatt csaknem 18 ezer lakás készült el irodaépületekben, meredeken csökkenni kezdett az az átalakítások száma: a 2024–2025-ös időszakban Angliában már mindössze 5154 egykori iroda vált lakóingatlanná. A visszaesés egyik oka, hogy a könnyen átalakítható épületek jelentős része elfogyott. Másrészt, az önkormányzatok az úgynevezett 4. cikkely (Article 4) alkalmazásával számos területen visszavonták az automatikus PDR-jogosultságot az üzleti negyedek védelme érdekében.

A kezdeti átalakítási hullám minőségi problémákat is felvetett. Az irodai és lakófunkciók eltérő alaprajzi igényei miatt sok esetben szűk, rosszul szigetelt, kizárólag egy irányból megvilágított lakások jöttek létre, amelyek finanszírozásától a jelzáloghitelezők is elzárkóztak. Az ilyen ingatlanok jelentős része végül a magánbérleti piacon kötött ki, vagy az önkormányzatok hasznosították őket ideiglenes szálláshelyként.

A lakhatási válság tehát nem oldódott meg: a Centre for Cities kutatóintézet becslése szerint jelenleg még mindig mintegy négymillió otthon hiányzik a brit piacról.

A legújabb londoni átalakítási hullám sem a válság megoldása lesz, hiszen az egyértelműen a prémium szegmenst célozza. A Whitehallon található egykori hadügyminisztérium (The OWO) épületében például 85, úgynevezett márkázott rezidenciát alakítottak ki. Ezek között volt olyan toronylakosztály, amely négyzetlábanként 11 ezer fontért (nagyjából 118 ezer font négyzetméterenként) kelt el. A PDR-projektek vonzerejét növeli, hogy ezekre nem vonatkozik a megfizethető lakások kötelező arányát előíró szabályozás. Emellett mentesülnek a londoni belvárosban érvényes 200 négyzetméteres méretkorlát alól is, így akár 380–550 négyzetméteres luxuslakások is létrehozhatók. Bár ez a fejlesztőknek gazdaságilag előnyös, a széles körű lakáshiányt ugyebár nem enyhíti.

A valódi lehetőség jelenleg a londoni agglomerációban rejlik.

Olyan városokban, mint Reading, Slough vagy Bracknell, az irodaépületek fajlagos ára mára jóval a lakóingatlanoké alá esett: Readingben 2020-ban az irodák négyzetlábankénti ára még 409 font volt a lakások 373 fontjával szemben, tavalyra viszont az irodáké 225 fontra zuhant, míg a lakásoké 446 fontra emelkedett.

Ez

a szakértők szerint hatalmas átalakítási potenciált jelent, különösen a kilencvenes években épült, ma már nehezen bérbe adható irodakomplexumok esetében.

Az ingatlanpiaci elemzők optimisták: bár a könnyen hasznosítható épületek fogyóban vannak, az iroda- és lakásárak közötti árolló történelmi csúcson áll, ami új lendületet adhat az átalakításoknak.

