A Biggeorge Property vásárolja meg az egykori Árpád Kórház ingatlanát
A Biggeorge 54. Ingatlanfejlesztő Ingatlanalap rendkívül intenzív, 66 ajánlatból álló licitháború végén 1,74 milliárd forintos vételáron a legmagasabb ajánlatot tette az egykori Árpád Kórház közel egyhektáros újpesti területére. Így a Biggeorge vásárolja meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől az épüéletet, újabb mérföldkőhöz érkezve városrehabilitációs portfóliójának bővítésében.
Az ingatlanfejlesztő célja, hogy a 2014 óta funkcióját vesztett épületet felelősségteljes értékmentéssel, a történelmi örökséget tiszteletben tartva hasznosítsa és integrálja vissza a kerület vérkeringésébe.
Az Árpád Kórház épületei több mint tíz éve állnak üresen,
a jelentős beruházási igény és a műszaki avultság miatt korábban többszöri hirdetés ellenére sem találtak gazdára.
A nyolc, többségében romos épületből álló, összesen mintegy 6000 négyzetméternyi felépítményt magában foglaló ingatlan megszerzésére nyílt elektronikus árverés keretében került sor. Az élénk piaci érdeklődést jól mutatja, hogy a Biggeorge Property két másik pályázóval versenyzett, és az aukció végén a vételár jelentősen meghaladta a korábbi, 2024-es kikiáltási árat is.
Az adásvételi szerződés aláírását követően a Biggeorge Property megkezdi az egyeztetéseket a IV. kerületi önkormányzattal, és elindítja a jövőbeni hasznosításra vonatkozó szakmai egyeztetést és tervezést. Bár a fejlesztési koncepció kidolgozása még korai szakaszban tart, a cégcsoport már most rögzítette: az egykori, karakteres főépületet – a tervezett projektbe szervesen integrálva – meg kívánja tartani és
homlokzatát teljeskörűen rekonstruálni tervezi,
hogy az méltó ékköve maradjon Újpest városképének.
