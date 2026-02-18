  • Megjelenítés
A háborús pusztítás közepette költöznek lerombolt irodáikból újba a kijevi cégek, nő a piaci kereslet
A háborús pusztítás közepette költöznek lerombolt irodáikból újba a kijevi cégek, nő a piaci kereslet

Kijev irodapiacán 2025-ben, a háború közepette éves szinten 26 százalékkal bővült a bruttó kereslet, miközben a kínálat a lerombolt állomány miatt szűkült. A tranzakciók közel 40 százaléka a rakétatámadásokban megrongálódott épületekből történő kényszerköltözésekből származott, új irodaházakat pedig érthető módon egyáltalán nem adtak át – írta meg a Property Forum az URE Club elemzése alapján.
A háború sújtotta ország fővárosában a lehetőségekhez mérten zajlik az üzleti élet, az irodaházak piacán a bruttó kereslet mintegy 160 ezer négyzetmétert tett ki, a teljes bérbeadási forgalom pedig elérte a 165 ezer négyzetmétert. A tranzakciók közel 40 százaléka a rakétatámadásokban megrongálódott épületekből történő kényszerköltözésekből származott, míg egyes bérlők a piaci feltételeket kihasználva magasabb minőségű ingatlanokba települtek át. A kereslet elsősorban a minőségi üzleti központokban található, 300-600 négyzetméteres, azonnal költözhető irodákra irányult.

Az ágazati megoszlás tekintetében az IT és a telekommunikáció vezette a bérbeadási aktivitást 26 százalékos részesedéssel. Ezt követte a banki és pénzügyi szektor, az ipar és az energetika, a flexibilis irodaszolgáltatók, valamint a közszféra. A védelmi iparhoz kötődő bérlők aránya tovább emelkedett, bár a fokozott biztonsági kockázatok miatt sokan közülük a bérlés helyett a vásárlás mellett döntöttek. A szakértők emellett a nemzetközi cégek és az állami vállalatok részéről is élénkülő érdeklődést tapasztaltak.

A bérleti díjak alakulása szegmensenként eltérést mutatott. Az 'A' kategóriás irodák kínálati bérleti díjai nagyjából stabilak maradtak, míg a 'B' és 'C' kategóriában mérsékelt emelkedés volt megfigyelhető. A piaci szereplők 5-20 százalékos effektív díjnövekedésről számoltak be, ami a csökkenő bérbeadói kedvezményeknek és a szűkülő alkulehetőségeknek tudható be. Az 'A' kategóriás irodák kínálati bérleti díja elhelyezkedéstől, műszaki állapottól és biztonsági tényezőktől függően havi 16-27 dollár/négyzetméter sávban mozgott.

Szűkül a kínálat

A drágulás fő hajtóerejét a szűkülő kínálat jelentette. 2025-ben egyetlen új irodaházat sem adtak át, ugyanakkor

mintegy 70 ezer négyzetméternyi irodaterület – a modern állomány 3,4 százaléka – megsérült vagy megsemmisült.

A teljes kínálat így nagyjából 2,1 millió négyzetméterre csökkent. 2026 elején az üresedési ráta az 'A' kategóriában 28,2, a 'B' kategóriában 20,3, a 'C' kategóriában pedig 14 százalékon állt.

A bérlői döntésekben a biztonság maradt a legfontosabb szempont az energetikai függetlenség, az óvóhelyek elérhetősége és az azonnali költözhetőség mellett. Egyre több bérlő hajlandó saját költségen vállalni az iroda kiépítését, amennyiben cserébe 3-5 éves, hosszú távú szerződést köthet. A költségoptimalizálás szintén formálja a piaci folyamatokat: a cégek létszámot csökkentenek, olcsóbb, nem központi lokációkba költöznek, vagy saját tulajdonú ingatlanokba vonják össze működésüket.

A szakértők

2026-ra óvatos, de stabil aktivitást várnak, amelyet a költözések, szerződéshosszabbítások és a szelektív bővítések generálnak.

A szűkös fejlesztési állomány – mindössze 27 ezer négyzetméternyi potenciális új terület – és a fennálló biztonsági kockázatok egyes szegmensekben tovább csökkenthetik az üresedési rátát. Ugyanakkor a makrogazdasági és geopolitikai bizonytalanság a bérlőket továbbra is költségtudatos döntésekre kényszeríti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

