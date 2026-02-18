  • Megjelenítés
Az Airbnb pénzjutalommal próbál szállásadókat toborozni a labdarúgó-világbajnokságra
Ingatlan

Az Airbnb 750 dolláros ösztönzővel igyekszik új szállásadókat toborozni a 2026-os labdarúgó-világbajnokság észak-amerikai helyszínein. A lépés nem véletlen, hiszen a mérkőzésnapokra vonatkozó szállásdíjak egyes városokban már most akár 50 százalékkal is meghaladják az egy évvel korábbi árszintet.

A rövid távú lakáskiadásra szakosodott platform eddigi legnagyobb ilyen jellegű programját hirdette meg.

Azok az új házigazdák, akik teljes ingatlant adnak bérbe, és 2026. július 31-ig sikeresen fogadják első vendégeiket a 16 érintett észak-amerikai városban, jogosultak lesznek a 750 dolláros kifizetésre.

A szálláspiaci kereslet az egekbe szökött. Az AirDNA utazási adatelemző cég adatai szerint a mérkőzések idején egyes rendező városokban a rövid távú szállások árai akár 50 százalékkal is magasabbak lehetnek az egy évvel korábbihoz képest. Az Airbnb becslései alapján a New York–New Jersey régióban, Bostonban és Los Angelesben tevékenykedő házigazdák realizálhatják a legnagyobb hasznot a torna alatt. Mindhárom piacon szállásadónként 5000 dollárt meghaladó bevételt prognosztizálnak.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a közelmúltban közölte, hogy a 33 napos jelentkezési időszak alatt több mint 500 millió jegyigénylés érkezett a 2026-os világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. A három házigazda országon kívül a legnagyobb érdeklődés Németországból, Angliából, Brazíliából, Spanyolországból, Portugáliából, Argentínából és Kolumbiából mutatkozott.

A világbajnokság érezhető lendületet adhat az Egyesült Államokba irányuló beutazó turizmusnak. Az amerikai Nemzeti Utazási és Turisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis az ágazat 2025 novemberéig 5,4 százalékos visszaesést mutatott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

