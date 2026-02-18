Cannes-i seregszemlén mutatják meg magukat a magyar ingatlanfejlesztők

Magyarország ingatlanfejlesztési trendjeinek bemutatására fókuszál hazánk a világ első számú ingatlanfejlesztési kiállításán, a MIPIM-en Cannes-ban, március 9-13 között. A Magyarország-standon bemutatják a bővülő ipari és logisztikai ingatlanpiac, valamint a lakóingatlan-, hotel- és irodaportfóliók legújabb fejlesztéseit Budapesten és vidéken. A kiállításon az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) a CBRE ingatlantanácsadó vállalat szakmai támogatásával mutatja be az ágazat fejlődési irányait.

Property Warm Up 2026 Találkozzon az ingatlanfejlesztőkkel személyesen is!

A fő kiállítók között olyan ipari ingatlanfejlesztők szerepelnek, mint az Innovinia (IGPark), a Futureal-csoport (HelloParks), valamint állami oldalról az INPARK, amely a vidéki városok ipari potenciálját állítja reflektorfénybe. A Wing és a Faedra Group a kiemelt ingatlanfejlesztéseiket viszik a rangos nemzetközi seregszemlére, több eszközosztályban. A magyarországi alapkezelői-vagyonkezelői szektor egyik jelentős szereplője, a Gránit Alapkezelő is jelen lesz a kiállítók között. A kiállítás videóanyaga itt látható.

Takács Ernő, a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az IFK elnöke elmondta, hogy az elmúlt négy évben a beruházási kedv Európa-szerte visszaesett, Magyarország azonban a negatív külső körülmények ellenére is növelni tudta a működőtőke beáramlását, és új rekordokat ért el a logisztikai piac fejlődésében, illetve az új munkahelyek volumenében.

Dr. Takács Ernő IFK, elnök Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. 1998-ban jogi ig … Tovább

Az éves ingatlanbefektetési forgalom 600-650 millió euró körül alakult, ugyanakkor ezen felül mintegy 300 millió eurónyi olyan tranzakció történt, amely jelenleg bevételt nem termelő (üres) ingatlanokra irányult. Így az összesített tranzakciós aktivitás mintegy 900-950 millió euró, ami erős befektetői érdeklődést tükröz. Ez minőségi fordulat is: a beruházások jelentős része magas hozzáadott értékű iparágakhoz, technológiai és logisztikai infrastruktúrához, valamint komplex városfejlesztési projektekhez kötődik.

Történelmi csúcson az ipari és logisztikai piac

A gyenge külső konjunktúra ellenére a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac 2025-ben történelmi csúcsot ért el. A CBRE adatai szerint a bérlői kereslet 1,1 millió négyzetméter fölé emelkedett, ami több mint 30%-os növekedés az előző évhez képest. 2025-ben az új bérraktárterület újra elérte a közel 480 000 négyzetmétert, ami némileg elmarad az elmúlt évek félmillió négyzetméter feletti rekordértékektől. Ennek a volumennek a 70%-a a főváros környékére koncentrálódott. A fejlesztési aktivitás azonban újra erősödik, hiszen országosan az építés alatt álló projektek volumene 2025 végére megközelítette a 600 000 négyzetmétert. Ez a teljes volumen 2026-ra van ütemezve, ami az éves átadások 25%-os növekedését jelentené, és 2026-ot az ipari és logisztikai építési piac történetének legerősebb évévé tenné. A kihasználatlansági ráta stabilan 13% körül alakult országosan, vidéken ennél is alacsonyabb szinten.

Turizmus és hotelpiac – a régiós versenytársak nyomában

A turizmus az ingatlanfejlesztések egyre erősödő ága, a hotelbefektetések tavaly a teljes tranzakciós volumen mintegy 15%-át adták. A piaci várakozások szerint ez az arány 2026-ban is fennmaradhat, hiszen Budapesten továbbra is élénk a szállodafejlesztési hullám, közel 3000 szoba építés alatt áll, melyek várhatóan 2026 és 2029 között nyílnak meg, további körülbelül 2000 szoba pedig a tervezési fázisban van. Csak 2026-ban 13 új szálloda megnyitása várható a fővárosban, ami körülbelül 2000 szobával bővíti a kínálatot – sorolta az IFK elnöke.

Kivárás az irodapiacon, lendület a kiskereskedelemben

Az irodapiacon az elmúlt időszak inkább a kivárásról szólt, ugyanakkor az állami szektor költözései már érzékelhetően növelték a keresletet. A befektetői érdeklődés szelektív: a prémium belvárosi lokációk iránt élénkülés tapasztalható, míg a klasszikus irodák nehezebb helyzetben vannak. A kiskereskedelmi ingatlanok piacán ezzel párhuzamosan újra megjelent az érdeklődés, különösen a retail parkok iránt. A teljes modern kiskereskedelmi állomány közel 50 000 négyzetméterrel bővült 2025-ben, amelyből 16 000 négyzetmétert adtak át Budapesten. Egy új bevásárlóközpont készült el a fővárosban, a Zenit Corso bevásárlóközpont Zuglóban nyílt meg 11 000 négyzetméterrel, az új, vegyes funkciójú, kb. 150 000 négyzetméternyi kormányzati iroda által uralt komplexum kiskereskedelmi elemeként. Idén hasonló volumenben épül új kiskereskedelmi terület, többségében a nagyon népszerű kiskereskedelmi park koncepcióban.

Fordulópont a lakóingatlanok piacán

Takács hangsúlyozta, hogy a magyar lakáspiac 2025-ben egyértelmű fordulóponthoz érkezett. Az infláció enyhülése, a megtakarítások felszabadulása és az Otthon Start Program kedvezményes finanszírozása egyszerre élénkítette a végfelhasználói és befektetői keresletet, ami érzékelhető árnyomást okozott. Az 1,5 millió forint négyzetméterenkénti árplafon, valamint a 250 lakás feletti projektek számára elérhető kiemelt beruházási státusz lehetővé teszi a fajlagos fejlesztési költségek csökkentését.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy

a fenntartható lakáspiac feltétele a kiszámítható szabályozási környezet.

Az új építésű lakások 5%-os áfa kulcsának meghosszabbítása kulcskérdés, mivel annak kivezetése 2026 végétől megtörheti a most induló fellendülést. 2025-ben mintegy 16 000 új lakás készült el országosan, miközben a szakmai becslések szerint évente legalább 25 000 új lakásra lenne szükség a lakásállomány megújulásához és a piaci egyensúly fenntartásához. Az elmúlt két-három évben az átadott lakások száma jellemzően 13-16 ezer között alakult, jelentősen elmaradva a hosszú távon szükséges szinttől. A kormány célja, hogy öt év alatt plusz 25 ezer új lakás épüljön meg, amelynek eredményei az induló fejlesztések nyomán 2027-2028-tól válhatnak láthatóvá.

2025 rekordokat hozott a beruházásösztönzésben - emelte ki Joó István, a HIPA vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa. 2025 a szervezet harmadik legsikeresebb éve volt a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából. A Magyarországot választó befektetők 108 projekt megvalósításáról hoztak döntést tavaly a HIPA támogatásával, aminek eredményeként 7,07 milliárd euró, azaz mintegy 2700 milliárd forint tőke érkezik a gazdaságba és 18 227 új munkahely jön létre.

Joó István HIPA, vezérigazgató Joó István a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos. Korábban a Külgazdasági és Kül … Tovább

Mint Joó fogalmazott, soha annyi kutatás-fejlesztési projekt nem érkezett Magyarországra, mint tavaly, rekordot döntött az üzleti-szolgáltatóközponthoz kapcsolódó fejlesztések által létrejövő munkahelyek száma is, és soha annyi magyar tulajdonú vállalat sem döntött beruházás mellett a HIPA közreműködésével, mint tavaly. A befektetők egy év alatt 14 kutatás-fejlesztési projektről hoztak pozitív döntést a HIPA támogatásával, együttvéve csaknem 570 millió euró (kb. 270 milliárd forint) beruházási értékben, amik közel 600 kutató-fejlesztői munkahelyet teremtenek. A nyelveket beszélő diplomás fiataloknak hazai karrierlehetőségeket kínáló üzleti szolgáltató központok területén szintén történelmi csúcsot értek el a befektetők a HIPA-val együttműködésben: egy év alatt 13 új beruházásról hoztak döntést, amelyek révén 3236 munkahely jön létre.

A K+F- és a üzleti szolgáltató központok erősödése azt mutatja, hogy Magyarország az innovációban is fejlődik, ami segíti a gazdaság diverzifikálását – a biotechnológiától az elektronikáig és az orvostechnikától a csomagolóiparig 17 ágazatban valósulnak meg beruházások a 2025-ben hozott befektetői döntések alapján. A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország a sorrend. A támogatott projektek több mint 84%-a Budapesten kívül valósul meg, és a fejlesztések szinte az egész országot lefedik.

Országos egyensúlyra törekszik a HIPA

Az utóbbi másfél évtizedben a keleti és a nyugati országrész tőke- és beruházásvonzó képessége egyre inkább egyensúlyba került – mondta el Joó. A beruházásösztönzés fókusza így már a déli területekre irányul, tavaly nemcsak Bács-Kiskunban sikerült jelentősen növelni a beruházási ütemet, hanem Csongrád-Csanádban és Békés megyében is, ahová 5-5 projekt érkezik.

A magyar kiállítók közül az állami tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (INPARK) vezérigazgatója, Albrecht Armand elmondta, hogy a HIPA tulajdonosi joggyakorlása alatt működő vállalatcsoport, amely 15 megyében, 20 magyarországi telephelyen, közel 900 hektárnyi területen van jelen, továbbra is a legnagyobb ipari fejlesztési telekportfólióval rendelkezik az országban. A vidéki nagyvárosok – Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Békéscsaba, Nyíregyháza, Nagykanizsa – egyre erőteljesebben válnak ipari csomópontokká, ahol az állami és önkormányzati szereplőkkel való együttműködés kiemelt jelentőségű - mondta. Így már nem csupán Budapest és a nyugati régiók, hanem Kelet- és Dél-Magyarország is vonzó alternatíva a befektetők számára – fogalmazott.

A hazai és regionális ipari-logisztikai ingatlanpiac két fejlesztője, a fővárosi és agglomerációs nagyprojektekre fókuszáló HelloParks, valamint a vidéki növekedési központokra és nemzetközi terjeszkedésre építő Innovinia is meghatározó fejlesztési programmal képviselteti magát a kiállításon.

A HelloParks vezérigazgatója és társalapító partnere, Nemes Rudolf elmondta, hogy a vállalat az elmúlt öt évben összesen 500 ezer négyzetméternyi ipari és logisztikai ingatlant fejlesztett Magyarországon. A modern, fenntartható létesítményeket olyan nemzetközi és hazai nagyvállalatok választották, mint a BYD, a DHL, a dm-Drogerie Markt, a Gebrüder Weiss vagy az Aeroplex. A HelloParks a következő években is dinamikus növekedést tervez Magyarországon: évente két új csarnok megépítését irányozta elő, ami hozzávetőlegesen 80 ezer négyzetméterrel növeli az állományt évente.

Nemes Rudolf HelloParks, vezérigazgató Nemes Rudolf 2020-ban csatlakozott a Futureal-csoporthoz, az újonnan létrehozott HelloParks logisztikai és ipari ingatlanfejlesztési platform vezetőjeként. Az indulás óta egy több, mint 80 szakemberbő … Tovább

A vállalat részletes klímasemlegességi stratégiát dolgozott ki 2035-ig. 2025-től az új fejlesztések esetében 100%-ban zöldenergia-felhasználásra álltak át, 2028-ra pedig net-zero üzemelési karbonkibocsátási célt tűztek ki az új épületekre vonatkozóan. Nemes kiemelte: a MIPIM-en a HelloParks azt kívánja bemutatni, hogy nem pusztán raktárépületeket fejleszt, hanem olyan korszerű, fenntartható logisztikai parkokat, amelyek egyszerre szolgálják a bérlők üzleti hatékonyságát, a befektetők pénzügyi elvárásait és a környezeti fenntarthatóság szempontjait.

Székely Ádám, az Innovinia, az IGPark-ok fejlesztőjének tulajdonosa ismertette, hogy az Innovinia 2025 folyamán mindegy 40 000 négyzetméter ipari-logisztikai területet adott át Magyarország középső és keleti régióiban. 2026-ban közel 55 000 négyzetméter terület átadását tervezik: ennek egyik eleme a már építés alatt lévő 31 000 négyzetméter területű IGPark Nyíregyháza, valamint az idei évben induló nyugat-dunántúli terjeszkedés, amelynek részeként megkezdődik a 23 000 négyzetméteres IGPark Pécs projekt fejlesztése.

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - alelnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han … Tovább

A vidéki ipari központok fejlődése és a nagy beruházásokhoz kapcsolódó beszállítói igények továbbra is képesek érdemi keresletet generálni. A cégcsoport hazai jelenlétére építve nemzetközi szinten is tovább terjeszkedik, miközben meglévő tíz ipari parkjában folytatja spekulatív és built-to-suit fejlesztéseit, erősítve pozícióját a régió ipari ingatlanpiacán. A MIPIM-en az Innovinia azt mutatja be, hogy olyan adaptív ipari infrastruktúrát hoz létre, amely egyszerre támogatja a működési hatékonyságot, a hosszú távú értékteremtést és a fenntartható regionális növekedést – mondta.

Debreceni fejlesztések

Debrecen az elmúlt évtizedben jelentős gazdasági léptékváltáson ment keresztül, melynek egyik meghatározó mérföldköve a BMW Group gyárának elindulása volt 2025 szeptemberében. 2015 óta több mint 12 500 millió euró beruházás érkezett a városba, amely által több mint 21 000 új munkahely létesült.

Debrecenben épülhet az önálló, kifejezetten a Magyar Természettudományi Múzeum igényeire szabott kiállítóépület és gyűjteményi központ. Ez az épületkomplexum a természetvédelem, a biodiverzitás és a fenntartható fejlődés első számú magyarországi bemutatóhelye, élmény- és tudományos központja, valamint Európa egyik legnagyobb természettudományi kiállító- és kutatóhelye lesz.

Magyar Természettudományi Múzeum Gyűjteményi Központ látványterve, Decrecen

Az idei kiállítók között mutatkozik be a Faedra Group, egy magyar magánkézben lévő ingatlanfejlesztő cégcsoport. Projektportfóliója ipari-logisztikai és lakóingatlan-fejlesztéseket foglal magában, amely 2026-tól kiskereskedelmi eszközosztállyal bővül.

A Wing Csoport közép-európai régió egyik vezető, magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő és -befektető vállalatcsoportjaként az iroda és az ipari projektek mellett, a lakóingatlan-fejlesztéseinek bemutatására helyezi a hangsúlyt a MIPIM-en. Magyarországon idén összesen nyolc lakóprojektben közel 1500 lakás fejlesztése indul, köztük az első vidéki lakóprojekt Debrecenben, valamint a Normafa közelében lévő Mártonhegyi Villapark. A Wing emellett továbbra is aktív a szállodai, irodai, kiskereskedelmi és ipari ingatlanok terén is. Folyamatban van Budapest első Hotel Indigo szállodájának megvalósítása az Andrássy úton, miközben a vállalat belépett a szállodaüzemeltetői piacra is.

Jelen lesz a Magyarország-standon a Gránit Alapkezelő, amely a portfóliójába tartozó több mint 500 000 négyzetméternyi prémium ingatlanállománnyal, és több mint 1300 milliárd forint kezelt összvagyonnal a régiós ingatlanpiac meghatározó szereplője. ESG-alapú szemléletével és hosszú távú értékteremtésre építő stratégiájával a fenntartható városfejlesztés elkötelezett támogatójaként jelenik meg a kiállításon.

Címlapkép forrása: A Magyar Természettudományi Múzeum új, debreceni kiállítóhelyének terve.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ