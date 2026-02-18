Döbbenetes méretű stadion épül Ázsiában: minden eddigi rekordot megdönt a gigaprojekt

A stadiont az ősi Dong Szon-i bronzdobokról nevezték el, amelyek a vietnámi kulturális örökség legfontosabb szimbólumai közé tartoznak. A tervezők igyekeztek a nemzeti identitást korszerű mérnöki megoldásokkal ötvözni, az épület formavilágában megjelennek a mitikus Lac madár motívumai és a bronzdobok vizuális elemei is.
Az alapkövet még 2025 decemberében tették le, a stadion tervezett átadása pedig 2028 augusztusára várható. Elkészültével a létesítmény befogadóképessége felülmúlja majd a jelenlegi csúcstartókat, az észak-koreai Rungrado Stadiont és az indiai Narendra Modi Stadiont.
A létesítmény
behúzható tetőszerkezettel és mozgatható pályarendszerrel épül.
Ez lehetővé teszi a gyors átalakítást futballmérkőzések, nagyszabású koncertek és egyéb kulturális rendezvények számára. A gyepszőnyeg néhány óra alatt eltávolítható a küzdőtérről, az épületbe pedig a nemzetközi közvetítési szabványoknak megfelelő távközlési és műsorszóró infrastruktúrát is telepítenek. Ez a multifunkciós megközelítés illeszkedik abba a globális trendbe, amely az egész évben üzemelő, sokcélú rendezvényhelyszíneket részesíti előnyben.
A Csong Dong Stadion a tervezett hanoi olimpiai sportváros központi eleme lesz, amely több mint 9000 hektáron terül majd el. A mintegy 750 ezer lakos számára készülő fejlesztés lakóövezeteket, közlekedési hálózatot, egészségügyi létesítményeket és kiegészítő sportinfrastruktúrát is magában foglal. A teljes beruházás becsült értéke meghaladja a 38 milliárd dollárt. A projekt célja, hogy Hanoi alkalmassá váljon nagyszabású nemzetközi versenyek, például az
Ázsia-játékok vagy olimpiai selejtezők megrendezésére.
Címlapkép forrása: Trong Dong Stadium
Kiszabadult a Grincs az európai nagyhatalom fogságából: jócskán megsarcolták Moszkva titokzatos flottáját
Több millió euróra rúgott a büntetés.
A csehek rekordot döntöttek, de hol tart Magyarország? - Itt vannak az ingatlanbefektetési piac friss számai
Csehország rekorder volt tavaly, Szlovákia nagyot ugrott.
Pár nap alatt összeomlana a világkereskedelem? Kiderült az igazság a legféltebb tengeri útvonalról
De meg tudja-e egyáltalán lépni?
Döbbenetes méretű stadion épül Ázsiában: minden eddigi rekordot megdönt a gigaprojekt
A vietnámi stadion 135 ezer férőhelyes lesz.
Az Airbnb pénzjutalommal próbál szállásadókat toborozni a labdarúgó-világbajnokságra
Nagyot lehet kaszálni.
Elszámolta magát Donald Trump? Korántsem garantált, hogy bejön a mesterterve
Rohamosan közeledik az összecsapás napja.
Bíróság elé áll a héten Mark Zuckerberg - Eljött a közösségi média „Big Tobacco”-pillanata?
Veszélyes dolgot teremtett a vádak szerint.
Kirobbanó formában az amerikai ipar
Kevesen gondolták volna ezt.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.