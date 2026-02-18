  • Megjelenítés
Döbbenetes méretű stadion épül Ázsiában: minden eddigi rekordot megdönt a gigaprojekt
Vietnám megkezdte a világ legnagyobb futballstadionjának építését. A hanoi Csong Dong Stadion 135 ezer férőhelyével minden eddiginél nagyobb nézőteret kínál majd, egyúttal az ország eddigi legnagyobb sportkomplexumának központi eleme lesz – írta a Property News International.

A stadiont az ősi Dong Szon-i bronzdobokról nevezték el, amelyek a vietnámi kulturális örökség legfontosabb szimbólumai közé tartoznak. A tervezők igyekeztek a nemzeti identitást korszerű mérnöki megoldásokkal ötvözni, az épület formavilágában megjelennek a mitikus Lac madár motívumai és a bronzdobok vizuális elemei is.

Az alapkövet még 2025 decemberében tették le, a stadion tervezett átadása pedig 2028 augusztusára várható. Elkészültével a létesítmény befogadóképessége felülmúlja majd a jelenlegi csúcstartókat, az észak-koreai Rungrado Stadiont és az indiai Narendra Modi Stadiont.

A létesítmény

behúzható tetőszerkezettel és mozgatható pályarendszerrel épül.

Ez lehetővé teszi a gyors átalakítást futballmérkőzések, nagyszabású koncertek és egyéb kulturális rendezvények számára. A gyepszőnyeg néhány óra alatt eltávolítható a küzdőtérről, az épületbe pedig a nemzetközi közvetítési szabványoknak megfelelő távközlési és műsorszóró infrastruktúrát is telepítenek. Ez a multifunkciós megközelítés illeszkedik abba a globális trendbe, amely az egész évben üzemelő, sokcélú rendezvényhelyszíneket részesíti előnyben.

A Csong Dong Stadion a tervezett hanoi olimpiai sportváros központi eleme lesz, amely több mint 9000 hektáron terül majd el. A mintegy 750 ezer lakos számára készülő fejlesztés lakóövezeteket, közlekedési hálózatot, egészségügyi létesítményeket és kiegészítő sportinfrastruktúrát is magában foglal. A teljes beruházás becsült értéke meghaladja a 38 milliárd dollárt. A projekt célja, hogy Hanoi alkalmassá váljon nagyszabású nemzetközi versenyek, például az

Ázsia-játékok vagy olimpiai selejtezők megrendezésére.

Címlapkép forrása: Trong Dong Stadium

