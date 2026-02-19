Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre

Mivel a megyék népessége nem egyforma, a KSH is elsősorban a százezer lakosra jutó átadott lakásszámot használja mutatóként.

100 lakosra vetített átadások száma

Somogyban volt a legmagasabb, itt 170 lakást adtak át,

ezt követte Budapest és Pest megye 149-cel, illetve 143-mal,

említésre méltó még Zala megye 131-gyel.

A legkevesebb ingatlant Borsodban adtak át, mindössze négyet százezer lakosonként,

ezt követte Békés (11) és Nógrád (17)

alulról a negyedik helyen pedig Komárom-Esztergom volt, mindössze 20 átadott lakással százezer lakosonként.

Budapest dominálja a magyar lakásépítést, minden harmadik átadott lakás a fővárosban volt a vizsgált időszakban, miközben a város a teljes magyar népesség 18%-át teszi ki, vagyis bőven felülreprezentált a lakásépítésekben. De ugyanez elmondható Pest megyéről is, ahol a teljes népesség 14%-a lakik, viszont az átadott lakások több mint 25%-a volt ott. Vagyis a Közép-Magyarország régió összesen majdnem a lakásépítések 60%-át tette ki 2025 első kilenc hónapjában.

Vidéki arányok

Arányaiban százezer lakosra vetítve tehát a legtöbb lakás Somogy megyében épült, az ország népességének 3%-a mellett az új lakások 6,6%-a itt kapott helyet. A másik véglethez tartozik Békés vármegye, ahol a népesség több mint 3%-a lakik, miközben a lakásépítések kevesebb mint fél százaléka valósult ott meg országosan. Még inkább alulreprezentált Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, ahol a lakosság több mint 6%-a él, miközben csak az összes lakásépítés 0,4%-a esett arra a vármegyére.

„Már a fenti adatsorban látszanak érdekességek, hiszen Somogy, illetve Zala megyék nem számítanak gazdaságilag kifejezetten fejlettnek, ehhez képest a lakásépítésben élmezőnyben végeztek.

Ennek speciális oka a Balaton közelsége, hiszen az ott építkezők, illetve lakást vásárlók jelentős részben nem állandó lakosok, hanem nyaralónak vásárolják az ingatlant, így ezekben a vármegyékben kicsit torzíthat a statisztika.

A harmadik, a tóval határos vármegye, Veszprém lakásépítési aktivitása szintén átlag feletti” – emelte ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Hozzátette, hogy a vidék felértékelődése nem meglepő folyamat, hiszen az elmúlt években történtek olyan intézkedések, mint a falusi CSOK, vagy a jogosultsági árlimit folytán az olcsóbb piacokat jobban megmozgató Otthon Start program, kedvező helyzetbe hozták a vidéki lakásvásárlókat.

A toplistától eltekintve Magyarországon belül kelet-nyugati különbség rajzolódik ki: az ország nyugati felében népességarányosan több lakást adnak át, ami utalhat a gazdasági fejlettség, a munkaerőpiaci helyzet és a lakásépítések közötti összefüggésre. Nemcsak a munkanélküliségi ráta, hanem az elérhető jövedelem is befolyásolhatja a lakásépítési kedvet, hiszen az építkezések bizonyos költségei – jellemzően az alapanyagok ára – nem mutatnak nagy eltérést országon belül.

Havi nettó átlagkereset

Budapesten volt a legmagasabb, 573 ezer forint,

azt követte Győr-Moson-Sopron 496 ezerrel,

Komárom-Esztergom 469 ezerrel,

majd Fejér megye 460 ezerrel.

Bár a keresetek relatíve magasak, a Budapest utáni három megye elmarad az élmezőnytől, amire Valkó szerint az lehet a magyarázat, hogy Komárom-Esztergomból és Győr-Moson-Sopronból a szlovák határ közelsége az átjárhatóság miatt „elszívhatja” a lakáspiaci kereslet egy részét. A kelet-magyarországi adatok is azt támasztják alá, hogy lehet összefüggés a jövedelem és a lakásépítések között: a legalacsonyabb havi nettó jövedelemmel rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád megyékben ugyanis rendre az országos átlag alatt van a lakásépítések száma.

A tavalyi első három negyedévben megépült 7500 lakás mellett 968 szűnt meg kilenc hónap alatt a KSH statisztikája szerint, ez közel 10%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Ebből csak Budapesten volt 115, ami viszont majdnem 40%-os növekedésnek felelt meg.

Hajdú-Biharban ennél is több, 122 lakás tűnt el,

de ez még mindig messze elmarad Pest megyétől, ahol 60%-kal több, 301 lakás szűnt meg az adatok szerint.

Az ország keleti fele elnéptelenedik, erre utal, hogy Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod következnek a rangsorban, miközben a Dunántúlon Fejérben regisztrálta a legmagasabb számot a KSH.

„A következő időszakban arra számítunk, hogy fokozatosan nő a lakásépítések száma, a tavalyi Lakhatási Tőkeprogram, illetve az ősszel elindított Otthon Start program miatt ugyanis rengeteg új projekt kerül piacra, melyek lakásainak átadása folyamatosan növeli a statisztikákat.

A nagy, több száz lakásos beruházások fő színhelye elsősorban Budapest, de az alacsonyabb ár miatt a vidéki nagyvárosok szerepe is felértékelődhet

– fogalmazott Valkó.

