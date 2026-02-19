  • Megjelenítés
Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre
Ingatlan

Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre

Portfolio
Tavaly az év első kilenc hónapjában még az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest is 14%-kal kevesebb, mindössze 7500 lakást vettek használatba – derül ki a KSH nemrég megjelent „Fókuszban a vármegyék” című kiadványából, amit az OTP Ingatlanpont elemzett.

Mivel a megyék népessége nem egyforma, a KSH is elsősorban a százezer lakosra jutó átadott lakásszámot használja mutatóként.

100 lakosra vetített átadások száma

  • Somogyban volt a legmagasabb, itt 170 lakást adtak át,
  • ezt követte Budapest és Pest megye 149-cel, illetve 143-mal,
  • említésre méltó még Zala megye 131-gyel.
  • A legkevesebb ingatlant Borsodban adtak át, mindössze négyet százezer lakosonként,
  • ezt követte Békés (11) és Nógrád (17)
  • alulról a negyedik helyen pedig Komárom-Esztergom volt, mindössze 20 átadott lakással százezer lakosonként.
ksh lakás 3Q
Forrás: KSH

Budapest dominálja a magyar lakásépítést, minden harmadik átadott lakás a fővárosban volt a vizsgált időszakban, miközben a város a teljes magyar népesség 18%-át teszi ki, vagyis bőven felülreprezentált a lakásépítésekben. De ugyanez elmondható Pest megyéről is, ahol a teljes népesség 14%-a lakik, viszont az átadott lakások több mint 25%-a volt ott. Vagyis a Közép-Magyarország régió összesen majdnem a lakásépítések 60%-át tette ki 2025 első kilenc hónapjában.

Vidéki arányok

Arányaiban százezer lakosra vetítve tehát a legtöbb lakás Somogy megyében épült, az ország népességének 3%-a mellett az új lakások 6,6%-a itt kapott helyet. A másik véglethez tartozik Békés vármegye, ahol a népesség több mint 3%-a lakik, miközben a lakásépítések kevesebb mint fél százaléka valósult ott meg országosan. Még inkább alulreprezentált Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, ahol a lakosság több mint 6%-a él, miközben csak az összes lakásépítés 0,4%-a esett arra a vármegyére. 

„Már a fenti adatsorban látszanak érdekességek, hiszen Somogy, illetve Zala megyék nem számítanak gazdaságilag kifejezetten fejlettnek, ehhez képest a lakásépítésben élmezőnyben végeztek.

Még több Ingatlan

Durván megugrott Graphisoft Park profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Költöznek a milliárdosok: elképesztő tőkekivonás kezdődött el

Trumpék olyat lépnének az ingatlanpiacon, ami rengeteg cégnek fájhat

Ennek speciális oka a Balaton közelsége, hiszen az ott építkezők, illetve lakást vásárlók jelentős részben nem állandó lakosok, hanem nyaralónak vásárolják az ingatlant, így ezekben a vármegyékben kicsit torzíthat a statisztika.

A harmadik, a tóval határos vármegye, Veszprém lakásépítési aktivitása szintén átlag feletti” – emelte ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Valkó Dávid
OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, vezető elemző
Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev
Tovább

Hozzátette, hogy a vidék felértékelődése nem meglepő folyamat, hiszen az elmúlt években történtek olyan intézkedések, mint a falusi CSOK, vagy a jogosultsági árlimit folytán az olcsóbb piacokat jobban megmozgató Otthon Start program, kedvező helyzetbe hozták a vidéki lakásvásárlókat. 

A toplistától eltekintve Magyarországon belül kelet-nyugati különbség rajzolódik ki: az ország nyugati felében népességarányosan több lakást adnak át, ami utalhat a gazdasági fejlettség, a munkaerőpiaci helyzet és a lakásépítések közötti összefüggésre. Nemcsak a munkanélküliségi ráta, hanem az elérhető jövedelem is befolyásolhatja a lakásépítési kedvet, hiszen az építkezések bizonyos költségei – jellemzően az alapanyagok ára – nem mutatnak nagy eltérést országon belül.

Havi nettó átlagkereset

  • Budapesten volt a legmagasabb, 573 ezer forint,
  • azt követte Győr-Moson-Sopron 496 ezerrel,
  • Komárom-Esztergom 469 ezerrel,
  • majd Fejér megye 460 ezerrel.
ksh bér 3Q
Forrás: KSH

Bár a keresetek relatíve magasak, a Budapest utáni három megye elmarad az élmezőnytől, amire Valkó szerint az lehet a magyarázat, hogy Komárom-Esztergomból és Győr-Moson-Sopronból a szlovák határ közelsége az átjárhatóság miatt „elszívhatja” a lakáspiaci kereslet egy részét. A kelet-magyarországi adatok is azt támasztják alá, hogy lehet összefüggés a jövedelem és a lakásépítések között: a legalacsonyabb havi nettó jövedelemmel rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád megyékben ugyanis rendre az országos átlag alatt van a lakásépítések száma. 

A tavalyi első három negyedévben megépült 7500 lakás mellett 968 szűnt meg kilenc hónap alatt a KSH statisztikája szerint, ez közel 10%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

  • Ebből csak Budapesten volt 115, ami viszont majdnem 40%-os növekedésnek felelt meg.
  • Hajdú-Biharban ennél is több, 122 lakás tűnt el,
  • de ez még mindig messze elmarad Pest megyétől, ahol 60%-kal több, 301 lakás szűnt meg az adatok szerint.
  • Az ország keleti fele elnéptelenedik, erre utal, hogy Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod következnek a rangsorban, miközben a Dunántúlon Fejérben regisztrálta a legmagasabb számot a KSH. 

„A következő időszakban arra számítunk, hogy fokozatosan nő a lakásépítések száma, a tavalyi Lakhatási Tőkeprogram, illetve az ősszel elindított Otthon Start program miatt ugyanis rengeteg új projekt kerül piacra, melyek lakásainak átadása folyamatosan növeli a statisztikákat.

A nagy, több száz lakásos beruházások fő színhelye elsősorban Budapest, de az alacsonyabb ár miatt a vidéki nagyvárosok szerepe is felértékelődhet

 – fogalmazott Valkó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton
Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility