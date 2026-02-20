Küzdelem a hideg ellen: ezek a fűtési rendszerek dominálnak a hazai lakáspiacon

Magyarországon a lakóingatlanok fűtési rendszere erősen tükrözi az épületek korát, elhelyezkedését és energetikai állapotát. Az alábbi elemzésből kiderül, hogy hol, milyen fűtési rendszerű lakásokat kínálnak legtöbbször eladásra, és hol elterjedtebbek a korszerű, energiatakarékos rendszerek, illetve hol jellemzőbbek még a régebbi, kevésbé hatékony megoldások.

A zenga.hu ingatlankereső portálon található hirdetések alapján

a leggyakoribb továbbra is a gáz alapú fűtés,

különösen a kondenzációs kazánnal működő központi rendszer. A városi családi házak és a társasházi lakások jelentős részét így fűtik, mivel viszonylag kis beruházással korszerűsíthető, és jól szabályozható hőmérsékletet biztosít.

Így befolyásolja a fűtéstípus az árat

“A fűtési rendszer ma már nemcsak egy apró technikai részlet, hanem komoly árképző tényező is az ingatlanpiacon" - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Különösen az energiaárak emelkedése óta figyelik tudatosabban a vevők a rezsiköltséget és az energetikai besorolást. Ha például egy régi, elavult fűtési rendszert kell lecserélni, az

akár több millió forintos alkulehetőséget is jelenthet a kiszemelt ingatlanban.

Ahogy a vegyes tüzelés, alacsonyabb működtetési komfortja miatt szintén inkább árcsökkentő tényező. A távfűtés viszont kiszámítható működése miatt, különösen, ha jól szigetelt panelekről beszélünk, nem ront az árazáson - tette hozzá.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez … Tovább

Családi házaknál még mindig gyakori a vegyes tüzelésű kazán, amely fával vagy szénnel működik. Ez főként vidéki térségekben jellemző, ahol a tüzelőanyag könnyebben hozzáférhető. Az elmúlt évek energiaár-emelkedése ismét növelte az érdeklődést e megoldás iránt.

A tégla lakások esetében ugyancsak a gázkazán és a gázkonvektor a legelterjedtebb, de közel minden tizedik tégla lakásban elektromos fűtés szolgáltatja a hőt.

A nagyvárosokban – különösen Budapesten és a megyeszékhelyeken – a panel és lakótelepi lakások miatt elterjedt a távfűtés. Előnye, hogy nincs egyedi kazánkarbantartási kötelezettség, ugyanakkor a költségek kevésbé befolyásolhatók egyénileg.

Korszerű megoldások

Egyre nagyobb teret nyernek a hőszivattyús rendszerek is, különösen az új építésű, jó energetikai besorolású ingatlanoknál. Bár a beruházási költség magasabb, hosszú távon alacsonyabb rezsit és fenntarthatóbb működést kínálnak.

“Az ingatlanpiacon a korszerű, energiahatékony fűtési rendszer ma már komoly értéknövelő tényező, hiszen ez garantálja azt, hogy

egy esetleges energiaár-emelkedés esetén se szálljanak el rendkívüli módon a fűtési költségek

- hangsúlyozta Futó.

Az utóbbi években a klímaváltozás hatására is egyre inkább előtérbe kerül a fűtés mellett az épületek hűtése. Az új építésű lakásokban gyakori a mennyezeti fűtés-hűtés megoldása, a zenga.hu-n található hirdetésekben szereplő lakások 0,5 százaléka van ilyennel felszerelve. A fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmas fan-coil rendszerre is sok helyen találunk példát, a tégla lakások 0,7 százalékában használják ezt a megoldást.

Mit látunk az egyes országrészekben?

Egy adott térség ingatlanjainak legelterjedtebb fűtési módját a legjellemzőbb ingatlantípusok is befolyásolják, azaz egy nagyvárosi lakótelepen teljesen más fűtés lesz az elterjedt, mint egy kisváros családi házas övezetében. Ennek ellenére az azonos ingatlantípusokon belül is vannak különbségek a Dunántúl, Kelet-Magyarország, valamint Budapest és a budapesti agglomeráció között.

Kimondottan a családi házakra fókuszálva, a fővárosban és az agglomerációjában található családi házaknál a gázfűtés a legelterjedtebb: a teljes kínálat 55 százaléka gázfűtéses, a gázkonvektoros fűtéssel együtt a családi házas állomány kétharmadát ilyen fűtés jellemzi. Ennek oka, hogy itt a családi házak többsége abban az időszakban épült, amikor a gázfűtés eleve a legnépszerűbb fűtési módnak számított. A Dunántúlon ennek a kettőnek az együttes aránya mindössze 52 százalék.

Jelentősen lemaradva, de az elektromos fűtés is elterjedt a családi házaknál,

és környékén 7%, Kelet-Magyarországon pedig 6%-os részesedéssel.

A hőszivattyú viszont a fővárosban és agglomerációjában a legnépszerűbb,

5%, Kelet-Magyarországon pedig csak 3% a részesedése.

Mivel egy ilyen rendszert költségesebb kiépíteni, ezért a magasabb arány nem véletlenül ott fordul elő, ahol az ingatlanárak is magasabbak.

Azon családi házak aránya, amelyekben egyáltalán nincs fűtés.

1,5%-ot, a fővárosban és környékén viszont csak bő 1%-ot tesz ki.

Ezt magyarázhatja, hogy a Balatonnak is köszönhetően a Dunántúlon sokkal több az olyan nyaraló vagy hétvégi ház, amelyet csak szezonálisan használnak. Ugyanígy a kandallóval rendelkező családi házak aránya is magasabb a Dunántúlon, igaz, a teljes kínálatnak így is csak 1,5 százalékát teszik ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

