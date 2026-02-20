Tervpályázatot hirdettek a Hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésére

Tervpályázatot hirdettek a Hévízi Tófürdő és a kórház átfogó fejlesztésére, amelynek keretében a komplexum három nagyobb ütemben újulna meg. A pályázók július végéig nyújthatják be elképzeléseiket, az eredményhirdetésre pedig várhatóan szeptember végén kerül sor - írja az MTI.

A beruházás egyik célja, hogy

Hévíz elnyerje a világörökségi címet,

ehhez azonban elengedhetetlen a gyógyfürdő és a kórház korszerűsítése. A döntéshozók olyan fejlesztést kívánnak megvalósítani, amely nemcsak a szakmai elvárásoknak felel meg, hanem élvezi a helyi civil szervezetek és a lakosság támogatását is. Az egyeztetések az érintettekkel ezért már az elmúlt évben megkezdődtek.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium illetékesei szerint a most kiírt pályázat az eddigiekhez képest is rendkívül összetett kihívást jelent. Az érdeklődők számára hamarosan helyszíni bejárást tartanak, ezt követően több mint három hónap áll majd rendelkezésre a pályaművek elkészítésére. A beérkező tervekről szakmai zsűri dönt, amelyben Hévíz polgármestere és a balatoni főépítész is helyet kap.

A tervpályázat lezárulta után a nyertesekkel folytatott tárgyalások és a részletes tervezés következik.

A tényleges bontási és építési munkálatok a számítások szerint így leghamarabb 2027 második felében indulhatnak meg.

Mivel alapvető elvárás a létesítmény folyamatos működésének fenntartása, a kivitelezés szakaszosan zajlik majd. A tervezési program három fő ütemet határoz meg:

Az első a Tófürdő és a közvetlenül hozzá kapcsolódó épületek részleges bontását, felújítását és bővítését foglalja magában. A második szakasz a Szent András Reumakórház funkcionális egységeinek rendezésére fókuszál. A harmadik ütem a turisztikai szolgáltatások megtervezését célozza.

Naszádos Péter polgármester szerint több mint egy évszázada nem készült egységes koncepció a fürdőre és környezetére, így a mostani tervek a város következő száz évét is meghatározzák. A fejlesztés várhatóan jelentős költségvetési forrást igényel majd, amelyet a kormány ütemezetten biztosít. A bírálat során a funkcionális és esztétikai szempontok mellett kiemelt figyelmet kap a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés is.

