Helyére emelték az utolsó darabot: hivatalosan is ez lett a világ legmagasabb temploma

A történelmi pillanatra 2026. február 20-án került sor, amikor egy daru a helyére emelte a kereszt utolsó darabját, a felső szárat. A 17 méter magas, fehér keresztet Antoni Gaudí tervei alapján négykarú formában alakították ki,

biztosítva, hogy minden égtáj felől jól látható legyen.

Ezzel a lépéssel a templom szerkezete elérte a tervezett maximális magasságát, így hivatalosan is a világ legmagasabb templomává vált, megelőzve a németországi ulmi nagytemplomot.

Bár a bazilika külső sziluettje immár teljes, a munka nem állt meg. A torony belső tereinek kialakítása még folyamatban van, és az épületet egyelőre állványzat veszi körül. A tervek szerint azonban

ezeket hamarosan lebontják, hogy az épület teljes pompájában fogadhassa az ünneplőket a júniusi átadóünnepségen.

Az 1882-ben kezdődött építkezés számos nehézséggel nézett szembe az évtizedek során. Gaudí 1926-os halálakor a terveknek még a negyede sem valósult meg, később pedig a spanyol polgárháború, a pénzügyi válságok, majd legutóbb a koronavírus-járvány hátráltatta a haladást. A pandémia miatti turisztikai leállás különösen érzékenyen érintette a projektet, mivel a finanszírozás jelentős része a jegybevételekből és adományokból származik.

A Sagrada Família ma is élő, folyamatosan alakuló műalkotás. Bár a legmagasabb pont elkészült, a homlokzat további elemeinek és a művészeti részleteknek a befejezése még éveket vehet igénybe. A turisták millióit vonzó épület – ahol 2024-ben közel 4,8 millió belépőt adtak el – Barcelona kulturális identitásának és Gaudí építészeti örökségének meghatározó szimbóluma marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images