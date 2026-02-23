Vitézy: az MBH Bank akadálymentesíti a fővárosi metróállomást

A beruházás hátterében a városvezetés törekvése áll, hogy a magánberuházások engedélyezésekor hatékonyabban érvényesítse a közérdeket - írja Vitézy. Ennek eredményeként

az új irodaházat építő fejlesztő saját költségén végzi majd el az aluljáró érintett szakaszának átépítését és teljes akadálymentesítését.

A felek közötti megállapodásról a Fővárosi Közgyűlés már az elmúlt nyáron döntött, a végleges terveket pedig a szakbizottság a legutóbbi ülésén hagyta jóvá.

A megállapodásról még tavaly nyáron döntött a Közgyűlés, a Városfejlesztési Bizottság a mai ülésén pedig a végleges terveket is elfogadtuk

– írja Vitézy.

Forrás: Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése

A jóváhagyott tervek értelmében az új aluljárószakaszban lift épül, amely biztosítja az M3-as metró akadálymentes megközelítését. A kialakuló süllyesztett tér és az irodapark bejárati szintje közötti közlekedést rámpák segítik majd. A fejlesztés részeként új gyalogátkelőhely létesül a Váci út és a Róbert Károly körút csomópontjában, továbbá a terület zöldfelületeinek mérete is bővül.

Tekintettel a főváros szűkös anyagi forrásaira és az akadálymentesítés terén tapasztalható lemaradásokra, a városvezetés a jövőben is arra törekszik, hogy

a magánberuházók ne automatikusan kapják meg a szükséges hozzájárulásokat,

a cél az, hogy a fejlesztők érdemben is vegyék ki részüket a közösségi infrastruktúra fejlesztéséből.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid