Hatalmas beruházás a régióban: Európa egyik legjelentősebb központja épül fel

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

A beruházás mérete folytán is várhatóan a régió egyik legjelentősebb logisztikai központjává növi ki magát. Marek Dobrzycki, a Panattoni ügyvezető partnere kiemelte: nem ez az első együttműködésük a Fiegével, korábban Lengyelország más városaiban, Goleniówban és Gorzów Wielkopolskiban is sikeres közös projekteket valósítottak meg.

A Fiege Európa egyik vezető logisztikai szolgáltatójaként 15 országban, több mint 130 telephelyen van jelen. Lengyelországban számos területen – köztük az FMCG-szektorban, a divatiparban, az ipari gyártásban, a kiskereskedelemben, az egészségügyben és az e-kereskedelemben – szolgál ki ügyfeleket.

A bérelt csarnokban fejlett automatizációs technológiákat alkalmaznak majd, beleértve az AutoStore automata tároló- és komissiózó rendszert, a szűkfolyosós állványrendszereket, valamint a függőleges liftes tárolóautomatákat. A létesítmény mintegy 120 új munkahelyet teremt. A Fiege

2027 közepén veheti birtokba a területet a belső kialakítás megkezdéséhez, az éles üzem pedig várhatóan 2028 januárjában indul.

Az új logisztikai park a katowicei nemzetközi repülőtértől három kilométerre, az A1-es autópálya és az S1-es gyorsforgalmi út csomópontjában épül fel. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a beruházás a BREEAM Excellent minősítést célozza meg. Ennek érdekében energiahatékony megoldásokkal, víztakarékos rendszerekkel és a szén-dioxid-kibocsátást mérséklő technológiákkal szerelik fel az épületet.

Címlapkép forrása: Panattoni