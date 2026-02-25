  • Megjelenítés
Az Appeninn Lengyelországban alapított leányvállalatot
Újabb lépést tett a nemzetközi jelenlét felé az Appeninn, a társaság tájékoztatása szerint a mai napon létrejött egy lengyel leányvállalat, amely a kibocsátó közvetett 100%-os tulajdonában áll.

Tovább gyorsul az Appeninn lengyel terjeszkedése: a társaság bejelentette, hogy a mai napon létrejött a kibocsátó közvetett 100%-os tulajdonában álló lengyel leányvállalat. A lépés nem előzmény nélküli: az elmúlt időszakban az Appeninn már több, Lengyelországhoz kötődő tranzakciót is kommunikált, most pedig láthatóan a vállalatcsoport struktúráját is hozzáigazítja a bővülő külföldi portfólióhoz.

A lengyel cég alapítása illeszkedik ahhoz a januárban kommunikált stratégiához, amely szerint az Appeninn – a közvetetten 100%-os irányítása alatt álló lengyel entitásokon keresztül – keretmegállapodást írt alá a DEKADA S.A.-val és leányvállalataival 11 retail ingatlan megvásárlásáról. Az érintett portfólió Lengyelország 11 városában található, összesen 52 895 négyzetméter bérbeadható területtel. A zárás várható időpontja 2026 áprilisa.

A lengyel fókusz másik erős pillére a Tarnówban található Goodyear logisztikai központ megszerzése, amelyet a cég egy korábbi bejelentés szerint már le is zárt. Az ügyletet az Appeninn közvetve, a 100%-os tulajdonában álló Appeninn Project-TRNW sp. z o.o. társaságon keresztül hajtotta végre: ezzel kizárólagos tulajdonába került egy 56 343 négyzetméter nettó bérbeadható területű, három ütemben fejlesztett logisztikai létesítmény, amelynek kizárólagos bérlője a Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

