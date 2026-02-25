Fordulat érik a lakáspiacon: vége szakadhat a drágulásnak a legnépszerűbb részeken

Ez a folyamat három jól elkülöníthető zónára oszthatja a jövőben azoknak a kerületeknek a panelpiacát, ahol kormányzati kiemelő rendeletekkel megtámogatott otthon startos lakásfejlesztések indulnak a közeljövőben:
- A „veszélyeztetett” zóna (XI., XIII., XIV. kerület): Ezek a legnépszerűbb kerületek, ahol a használt panelek árai már most elérik az 1,33–1,46 millió forintos szintet. Mivel itt az új építésű, energiatakarékos lakások ára alig haladja meg a használt panelekét, a vevők jóval könnyebben átpártolhatnak az új projektekhez. Ez az „üvegplafon” várhatóan megállítja a panellakások további drágulását vagy akár panel árcsökkenést is hozhat ezekben a városrészekben.
- A „versenyképes” zóna (III., IV., IX., kerület): A belvároshoz viszonylag közeli pesti kerületekben a panelek továbbra is jelentős árelőnyt élveznek. A panelek árazása (kb. 1,2–1,3 millió Ft/m²) itt még biztonságos távolságra van az 1,5 milliós újlakás-árplafontól. Újpesten és Óbudán például a jelenlegi 1,2-1,3 millió forintos átlagár mellett négyzetméterenként 300 ezer forint a különbség, ami egy 50 négyzetméteres lakásnál 10-15 millió forintos árelőnyt jelent a panelek számára.
- „Biztonságos” zóna (X., XV., XVIII., XIX. kerület): A külső kerületekbenmég nagyobb a szakadék. Itt a panelek átlagos négyzetméterára 1,05–1,15 millió forintos sávban mozog, ekkora árkülönbség mellett az új építésű lakások árplafonja nem jelent közvetlen konkurenciát. A panelek itt még budapesti viszonylatban is a leginkább megfizethető opciót jelentik a vásárlók szélesebb rétegei számára, így a panelek árai még emelkedő pályán maradhatnak ezekben a városrészekben. A panelpiac jövője ezekben a külső kerületekben attól is függ, hogy a fejlesztések keretében megépülő több ezer lakás milyen áron kerül piacra. Ha ezek az új lakások nem lesznek drágábbak négyzetméterenként 1,2-1,3 millió forintnál, akkor ezeknek a külső kerületek lakásáremelkedése is jelentősen lelassulhat vagy megállhat.
Országos tendenciák
Január és február közepe között országos szinten 24 százalékkal visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti telefonos érdeklődés, ugyanakkor a panellakások népszerűsége stabilan megmaradt.
Az év első két hónapját összevetve 2025 és 2026 között
a teljes piaci érdeklődés nagyjából 24 százalékkal csökkent, körülbelül 354 ezer megkeresésről nagyjából 270 ezerre.
Ezen belül a panellakások iránti kereslet mindössze hozzávetőleg 9,7 százalékkal esett vissza, miközben a tégla lakásoknál a mérséklődés 28 százalék körüli volt.
Ez részben annak is köszönhető, hogy ilyen piaci helyzetben a panelek az alacsonyabb árszintjük miatt jobb pozícióba kerülnek
– mondta Balogh László, a cég gazdasági szakértője.
A panellakások piaci súlya közben stabilan magas: az összes érdeklődésen belül a panelekre érkező hívások aránya tartósan 21 és 24 százalék között mozog, a legfrissebb, 2026 februári adat szerint pedig közel 23 százalékos, ami enyhe erősödést jelez a korábbi hónapokhoz képest, részben azért, mert a tégla lakások iránti érdeklődés látványosabban esett vissza.
Még mindig olcsóbb, mint a tégla
Februárban több mint 9,3 ezer panellakást hirdettek eladásra országszerte. A fővárosban a panellakások négyzetméterárainak a középértéke 1,25 millió forint, ami 21 százalékkal olcsóbb a használt téglaépítésű lakásoknál. A legnagyobb panelkínálatot felvonultató III. kerületben 1,3 millió forintos összeggel lehet számolni. A XI. kerület a legdrágább 1,46 millió forintos négyzetméterenkénti mediánnal, a XIII. kerület 1,38 millió, a XIV. pedig 1,33 millió forinttal szerepel a listán.
A nagyvárosok közül Pécsen van a legtöbb eladó lakótelepi lakás, amelyek négyzetméterenként 888 ezer forintos medián négyzetméterárral rendelkeznek. Debrecenben már meghaladja az egymillió forintot a panelek átlagos négyzetméterár, de Szegeden is 947 ezer forintba kerül átlagosan egy négyzetméternyi panellakás. Az átlagárak alapján elmondható, hogy Salgótarján kivételével gyakorlatilag már nincs olyan nagyváros, ahol egy 50 négyzetméteres panel olcsóbb lenne 30 millió forintnál. Nógrádban egy ilyen ingatlan átlagosan 17 millió forintba kerül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Feltárta Putyin elődje: Moszkva többször is kérte felvételét a NATO-ba
Szergej Sztyepasin volt orosz miniszterelnök szerint ez már Sztálin idején felvetődött.
Aggasztó szennyezést találtak a Dunában, a budapesti ivóvízbe is bekerülhetett a méreg, gyors beavatkozásra lehet szükség
Új víztisztítási technológiák bevezetésére kerülhet sor.
Kémszoftvereket csepésztek az oroszoknak, lecsapott Amerika
Szankciókat jelentettek be.
Váratlan fordulat a válsággal küzdő országban, ahol a legkevesebb gyereket akarták megszülni
A fordulat 2024-ben indult meg.
Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint
A Demokrata Párt szerint fontos nyomásgyakorlási eszközt hagyott elsorvadni az elnök.
Totális háborút robbanthat ki Donald Trump – Vaskos dilemma kínozza az elnököt
A kocka már el van vetve?
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
Az amerikai ukrán nagykövet szólalt meg.
Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?
Lépett a Monetáris Tanács, de mivel jár ez?
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.