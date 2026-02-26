  • Megjelenítés
Óriási könnyítés jön a lakásvásárlásban, kilőttek az ingatlanfejlesztők részvényei Kínában
Óriási könnyítés jön a lakásvásárlásban, kilőttek az ingatlanfejlesztők részvényei Kínában

Kilőttek a kínai ingatlanfejlesztők részvényei, miután Sanghaj enyhített a lakásvásárlási szabályokon, hogy tovább könnyítse a nem helyi lakosok ingatlanhoz jutását. A döntéstől a kínai ingatlanpiac stabilizálódását várják, ahogy az ágazat már több mint négy éve küzd a válsággal – tudósított a Bloomberg.
Kínai pénzügyi központja az új szabály szerint a korábbi három év helyett már egy éves társadalombiztosítási vagy személyijövedelemadó-befizetéssel is lehetővé teszi a nem helyi illetőségűek számára a belvárosi lakásvásárlást. A legalább háromévnyi befizetéssel rendelkezők mostantól második ingatlant is vehetnek a városban. Emellett azok az öt éve tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek, jellemzően vendégmunkások, akik korábban nem fizettek társadalombiztosítást vagy adót, szintén hozzájuthatnak első lakásukhoz.

A bejelentés hatására kilőttek a kínai ingatlanfejlesztők részvényei.

A Bloomberg Intelligence ágazati indexe 4 százalékkal emelkedett, a Country Garden Holdings árfolyama 8,1 százalékkal, a Longfor Groupé pedig 6 százalékkal ugrott meg a hongkongi tőzsdén. Eközben az egykor legnagyobb kínai ingatlancég, a China Vanke a kötvénytulajdonosaival tárgyal a fizetésképtelenség elkerülése érdekében.

A Founder Securities elemzői szerint várhatóan Peking és Sencsen is hasonló könnyítéseket vezet majd be. A szakértők úgy vélik, hogy Sanghajban az új intézkedések növelik a potenciális vásárlók számát, a lakásárak pedig akár már a második negyedévben stabilizálódhatnak. Januárban a használt lakások árának csökkenése nyolc hónapja a leglassabb ütemet mutatta, ami az első óvatos jele lehet a piaci helyzet rendeződésének.

A központi kormányzat az utóbbi hónapokban fokozatosan bővítette a szektort támogató lépéseit.

Peking önkormányzata decemberben enyhített a nem helyi vásárlókra vonatkozó szabályokon, az állam pedig csökkentette a két évnél rövidebb ideje birtokolt lakóingatlanok értékesítése utáni adóterheket. A készletek apasztása érdekében hatóságok emellett a meglévő lakásállomány felvásárlását is ösztönzik, továbbá mérlegelik a jelzáloghitel-támogatás bevezetését az új vásárlók számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

