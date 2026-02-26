Trükközni kezdtek az luxusingatlanok árával a kormány bejelentése után Nagy-Britanniában

Retail Day 2026 Ne maradj le az év legfontosabb retail eseményéről, hiszen a találkozó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, a kiskereskedelmi-szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!

Az éves pótlék összege a 2 millió font feletti ingatlanok esetében 2500 font lesz, a további sávhatárok pedig 2,5, 3,5 és 5 millió fontnál húzódnak. Az Értékbecslési Hivatal idén határozza meg, mely ingatlanok kerülnek az egyes kategóriákba az adásvételi árak, az illetékadatok, valamint az értéknövelő bővítések és átalakítások alapján. Ezt a besorolást öt évig nem vizsgálják majd felül.

A költségvetés bejelentését követő két hónapban az 1,8 és 2 millió font közötti sávban piacra kerülő ingatlanok száma 5,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a 2 és 2,2 millió font közötti kínálati áron meghirdetett ingatlanok mennyisége 6,5 százalékkal csökkent.

David Fell, a Hamptons vezető elemzője rámutatott: ha a tulajdonosok elsősorban az adóval érintett ingatlanokon akarnának túladni, akkor a 2 millió font feletti kínálatnak növekednie kellene.

A tapasztalt csökkenés azonban arra utal, hogy az eladók szándékosan a küszöbérték alá szorítják a hirdetési árakat, mivel jelenleg ott mutatkozik a legerősebb kereslet.

A vevői oldalon hasonló folyamatok figyelhetők meg. Idén februárban a 2 millió fontos határ körüli 10 százalékos sávba eső ingatlanok esetében a vételi ajánlatok 83 százaléka maradt a küszöbérték alatt, szemben az egy évvel korábbi 64 százalékkal.

