Trükközni kezdtek az luxusingatlanok árával a kormány bejelentése után Nagy-Britanniában
Portfolio
A 2024-es őszi brit költségvetésben bejelentett, a nagy értékű ingatlanokat sújtó új adó már most érezteti hatását az angliai piacon: a Hamptons ingatlanközvetítő hálózat elemzése szerint az új teher máris megváltoztatja a piaci szereplők magatartását - írja a Financial Times. Az eladók és a vevők egyaránt igyekeznek elkerülni, hogy az érintett ingatlanok becsült értéke átlépje a kritikus adózási küszöböt, amikor a nagy értékű ingatlanokra kivetett adópótlék 2028 áprilisában hatályba lép.
Az éves pótlék összege a 2 millió font feletti ingatlanok esetében 2500 font lesz, a további sávhatárok pedig 2,5, 3,5 és 5 millió fontnál húzódnak. Az Értékbecslési Hivatal idén határozza meg, mely ingatlanok kerülnek az egyes kategóriákba az adásvételi árak, az illetékadatok, valamint az értéknövelő bővítések és átalakítások alapján. Ezt a besorolást öt évig nem vizsgálják majd felül.

A költségvetés bejelentését követő két hónapban az 1,8 és 2 millió font közötti sávban piacra kerülő ingatlanok száma 5,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan a 2 és 2,2 millió font közötti kínálati áron meghirdetett ingatlanok mennyisége 6,5 százalékkal csökkent.

David Fell, a Hamptons vezető elemzője rámutatott: ha a tulajdonosok elsősorban az adóval érintett ingatlanokon akarnának túladni, akkor a 2 millió font feletti kínálatnak növekednie kellene.

A tapasztalt csökkenés azonban arra utal, hogy az eladók szándékosan a küszöbérték alá szorítják a hirdetési árakat, mivel jelenleg ott mutatkozik a legerősebb kereslet.

A vevői oldalon hasonló folyamatok figyelhetők meg. Idén februárban a 2 millió fontos határ körüli 10 százalékos sávba eső ingatlanok esetében a vételi ajánlatok 83 százaléka maradt a küszöbérték alatt, szemben az egy évvel korábbi 64 százalékkal.

