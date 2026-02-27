  • Megjelenítés
Ijesztő új trend hódít Európában: vagyonokat fizetnek a fiatalok, mégsem kapnak teljes lakást
A súlyosbodó lakhatási válság közepette egyre szokatlanabb megoldások terjednek Európában: Spanyolországban egy startup cég idegenekkel megosztott lakásokban árul szobákat, egy brit ingatlanfejlesztő pedig a barátokkal történő közös lakásvásárlást támogatja. Máshol a bérlakásokban szerzett tulajdonrészek segítik a fiatalokat abban, hogy fedezni tudják a költségeket.
Az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt évtizedben az EU-ban a lakásárak növekedése 10 százalékkal haladta meg a jövedelmek emelkedését. Minden mutató azt jelzi, hogy ez a teher leginkább a fiatalokat sújtja. Bár az uniós végrehajtó szerv 2024 decemberében bejelentette a lakhatás megfizethetőségét javító terveit, ezek még nem öltöttek konkrét formát. Eközben egyes vállalkozások újszerű megoldásokat kínálnak az egyre nehezebben elérhető ingatlanpiacon való boldoguláshoz.

Spanyolországban a Habitacion.com nevű startup önálló szobákat kínál eladásra akár 80 ezer euróért (kb. 30 millió forint), ami nagyjából a harmada egy hasonló elhelyezkedésű garzonlakás árának. A cég tavaly 200 szobát értékesített, várólistáján pedig már 32 ezren szerepelnek. Az alapító, Oriol Valls szerint a modell a megváltozott életkörülményekre is választ ad: az emberek később vagy egyáltalán nem házasodnak, és kevesebb gyereket vállalnak, így kisebb és olcsóbb lakóterekkel is beérik.

A vásárlóknak összeillőségi kérdőívet kell kitölteniük a megfelelő lakótársak kiválasztásához.

Mivel ezekre az ingatlanrészekre nem vehető fel klasszikus lakáshitel, a vevőknek személyi kölcsönt kell igényelniük, amelynek kamata jellemzően a jelzáloghitelének a kétszerese.

Londonban a Fairview ingatlanfejlesztő elindította a "Buddy Up" programot, amely

hitelközvetítőkkel és ügyvédekkel köti össze a közösen vásárolni szándékozó barátokat.

Amennyiben a fővárosban vagy annak vonzáskörzetében vásárolnak ingatlant, a cég akár 2000 font értékben átvállalja a jogi költségeket. Ezzel párhuzamosan Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban a bankok ismét kínálnak alacsony önerővel vagy önerő nélkül elérhető jelzáloghiteleket. Ezek a konstrukciók a 2008-as pénzügyi válság óta szinte teljesen eltűntek a piacról. Bár ezek a hitelek drágábbak, és a felvételük magas, stabil jövedelmet igényel, lehetőséget teremtenek a saját otthon megteremtésére azoknak is, akik nem rendelkeznek megtakarítással.

Spanyolországban Carlos Sempere, egy 36 éves mérnök Madrid belvárosában bérel lakást, ahol az ingatlanárak az egymillió eurót is elérhetik. Ő a PropHero befektetési cég segítségével inkább Dél-Spanyolországban vásárolt befektetési célú ingatlant. Azok számára, akiknek egy teljes lakásra sincs keretük, a PropHero már 20 ezer eurótól kínál tulajdonrészeket bérbeadott ingatlanokban Spanyolországban és Írországban.

Patricio Palomar, az AIRE Partners alternatív befektetésekért felelős vezetője és ingatlantanácsadója szerint ezek a lakhatási megoldások sajnos végső soron

az emberek elszegényedésének jelei.

Forrás: Reuters

