Vége a várakozásnak: ennyiért utazhatunk sokkal gyorsabban a szomszédos fővárosba

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-szerb gazdasági vegyesbizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a 2014-ben eldöntött beruházás nyomán a mai napon megindult a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amivel a két ország lett az áruszállítás első számú, leghatékonyabb és leggyorsabb útvonala a délkelet-európai kikötők és a kontinens nyugati fele között.
"Magyarország és Szerbia megkerülhetetlenné vált a déli-nyugati irányú közlekedésben és szállításban Európában, és az ebből származó bevételek a szerb és a magyar gazdaságot fogják erősíteni a jövőben" - hangsúlyozta.
"Mai napon már tíz tehervonat közlekedésére kérnek engedélyt, de a vonal kapacitása óránként három tehervonatot is kezelni tud, tehát húszpercenként zúghatnak majd a tehervonatok egy-egy irányba ezen a vonalon" - folytatta.
Majd üdvözölte, hogy
márciusban megindul a személyszállítás is,
ami azt jelenti, hogy a személyvonatok mellett naponta tizenhat nemzetközi vonat fog közlekedni a két főváros között, és közülük négy is össze fogja kötni Bécset Belgráddal.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy a magyar és a szerb vasúttársaság felváltva állítja ki a vonatokat, a MÁV modern Eurocity szerelvényeket fog közlekedtetni, ugyanakkor "kíváncsian várjuk a szerb vasúttársaság ultramodern, kínai gyártású motorvonatait Magyarországon".
"Abban állapodtunk meg, hogy a határellenőrzést úgy fogjuk végrehajtani, hogy az minimális megállást tegyen szükségessé a határátkelő ponton, azaz menet közben történjen a határ- és vámellenőrzés, ezzel három óra körülire leszorítjuk a menetidőt a két főváros között" - tájékoztatott.
"A jegyárat 26 eurótól lehet kalkulálni, amellyel a szerb és a magyar főváros között villámgyorsan lehet majd közlekedni. Remélem, hogy minél többen ki fogják ezt használni" - tette hozzá.
Közölte, villamosított vasútvonalról van szó, de egyébként is elképesztő növekedés várható a két ország áramigényében, ezért megállapodást írtak alá az együttműködés kiterjesztéséről a nukleáris területre is.
"A nukleáris tudomány, a nukleáris képzések, s a kutatás terén együttműködünk annak érdekében, hogy Magyarország és Szerbia mielőbb alkalmazhassa az új nukleáris technológiákat, amelyek kifejlesztése a világ számos pontján zajlik, és ahol az Egyesült Államok játssza az egyik vezető szerepet" - húzta alá.
"És aztán azért, hogy a megnövekedett megtermelt árammennyiséggel egymás energiabiztonságához hozzá tudjunk járulni, még egy villamos áramvezetéket építünk a két ország között, amely 2030-tól már megduplázza a most lévő összeköttetési kapacitást" - erősítette meg.
A miniszter ezután leszögezte, hogy a magyar-szerb együttműködés mind a két országot erősebbé teszi, ennek folyamatos fejlesztésével minden magyar és szerb jól jár.
Címlapkép: Kelebiára közlekedő teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson 2026. február 27-én. Elindult hajnalban a forgalom a MÁV-csoport 150. számú vonalán, amely egyben az újjáépített Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza. Forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
