Hatalmas segítség érkezik ebben a kerületben a társasházaknak: a liftcserétől a kamerarendszerig mindenre kerülhet pénzt
Portfolio
Kiírta Terézváros önkormányzata az idei társasházi pályázatokat, nagyjából 700 millió forintos keretösszeggel lehet támogatást igényelni – jelentette be a kerület Facebook-posztjában.

Többek között homlokzatfelújításra, belső udvarok rendbetételére, biztonsági kamerarendszer kialakítására, postaládák cseréjére, kéményre, bejárati kapura, liftre, kaputelefon felújítására, illetve villanyvezetékcserére lehet pályázni.

Január vége óta elérhetőek a zöld pályázati csomagok is, a VI. kerület a társasházak számára új zöldfelületek létrehozására, meglévők fejlesztésére növénybeültetéssel, növényládák, kaspók beszezésére és beültetésére, falak befuttatására kínál többek között forrást.

Az önkormányzat hamarosan tájékoztató fórumot hív össze közös képviselőknek, hogy minél sikeresebben tudjanak pályázni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

