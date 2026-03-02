Hatalmas segítség érkezik ebben a kerületben a társasházaknak: a liftcserétől a kamerarendszerig mindenre kerülhet pénzt

Többek között homlokzatfelújításra, belső udvarok rendbetételére, biztonsági kamerarendszer kialakítására, postaládák cseréjére, kéményre, bejárati kapura, liftre, kaputelefon felújítására, illetve villanyvezetékcserére lehet pályázni.
Január vége óta elérhetőek a zöld pályázati csomagok is, a VI. kerület a társasházak számára új zöldfelületek létrehozására, meglévők fejlesztésére növénybeültetéssel, növényládák, kaspók beszezésére és beültetésére, falak befuttatására kínál többek között forrást.
Az önkormányzat hamarosan tájékoztató fórumot hív össze közös képviselőknek, hogy minél sikeresebben tudjanak pályázni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Óriási masírozás után zsákutcába érkezhetett Törökország
Hiába a masszív számok, mostanra megtorpanni látszik a török csoda.
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Nem véletlen, hogy Izrael nem szólt Brüsszelnek a közelgő háborúról.
Új fordulat a Barátság olajvezeték ügyében: a kormány bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a bizonyítékokat
Műholdfelvételekhez és operatív információkhoz jutottak.
Mindössze két hétre elegendő olajtartaléka maradt a hatalmas országnak – vészhelyzetre készülnek
Oroszországhoz rohanhatnak az ellátásbiztonság fenntartásáért.
Radikális fordulat előtt a kontinensnyi ország? – Magasan szárnyal a szélsőjobboldal ott, ahol eddig ez lehetetlennek tűnt
Virágkorát éli a bevándorlásellenes párt, de mire lesz ez elég?
Figyelmeztető előrejelzés: Magyarország lehet az újabb háború egyik vesztese a régióban
Minden szempontból sérülékenyek vagyunk.
A háború kirobbanása után tépik az izraeli tőzsdét
Szembe megy a globális piacokkal.
Elkezdődött az olajállamok megtorlása – Bejelentést tett a semleges arab állam az iráni támadás után
"Egy ilyen támadást nem lehet megtorlás nélkül hagyni."
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.