Közzétették a friss adatokat: megugrott a keresések száma, újra a családi házak kerültek fókuszba

Egyre több potenciális vevő jelenik meg a lakáspiacon, a többségük családi ház iránt érdeklődik, mostanra pedig már Budapesten is az Otthon Start program bejelentése előtti szint fölé emelkedtek az ingatlanérdeklődési számok – derül ki a zenga.hu februári keresletet feldolgozó felméréséből. A komoly érdeklődések számának növekedése pedig hamarosan az adásvételek számában is megmutatkozhat.

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Az ingatlanvásárlás folyamata általában előszűréssel kezdődik, amelynek során a potenciális vevő feltérképezi, a lakáskínálat összhangban van-e az igényeivel. Ezután történik meg az eladókkal történő kapcsolatfelvétel, ami már komolyabb ingatlanvásárlási szándékot jelez. A zenga.hu folyamatosan méri az ingatlanérdeklődéseket, azaz a telefonszámfelfedések és eladóknak történő üzenetküldések számát.

Különösen látványos ugrást hozott volt tavaly az Otthon Start program bejelentése, amikor országosan közel kétszeresére emelkedett a zenga.hu-n az ingatlankeresési aktivitás. Bár tavaly év végén még erős lassulás volt mérhető, januárban újra aktívabbá váltak az ingatlant keresők, és elindult egy lépcsőzetes emelkedés, melynek eredményeként országosan már nagyobb az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, mint egy éve.

“Budapesten valamivel komolyabb volt a tavaly év végi visszaesés, így ott alacsonyabbról indultak a számok, de az Otthon Start program tavalyi bejelentésének szintjét mostanra a fővárosban is elértük” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez … Tovább

A családi házak a legkeresettebbek

Típusok szerint vizsgálva elmondható, hogy 2026-ban eddig a legtöbben családi házat kerestek: közel kétszer annyian keresnek családi házat a zenga.hu-n, mint panel- és tégla lakást együttesen, jóllehet utóbbiaknál is növekszik az érdeklődések száma.

A családi házak iránti nagyobb érdeklődés már évekkel ezelőtt, a járvány időszakában megjelent, a nagyobb élettér, a kertkapcsolat és a csendesebb környezet sokak számára vonzó, amihez a hibrid munkavégzés elterjedése is hozzájárult.

“A telefonszámfelfedések és üzenetküldések számának növekedése jellemzően néhány héten vagy hónapon belül az adásvételek számában is megjelenik.

Ha a jelenlegi tendencia fennmarad, a tavaszi hónapokban magasabb tranzakciószámokra lehet számítani, ami az áralkuk dinamikáját és az értékesítési időt is befolyásolhatja

– véli Futó.

A 2026-os év eddigi tapasztalatai alapján a lakáspiaci kereslet stabilizálódása és fokozatos erősödése látható. A zenga.hu mérései szerint a vevők újra aktívabbak, és a piac kezd visszatérni egy élénkebb működési szintre. Amennyiben a gazdasági és finanszírozási környezet is támogató marad,

a mostani keresleti hullám tartósabb élénkülést is megalapozhat az ingatlanpiacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ