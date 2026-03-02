Közzétették a friss adatokat: megugrott a keresések száma, újra a családi házak kerültek fókuszba

Az ingatlanvásárlás folyamata általában előszűréssel kezdődik, amelynek során a potenciális vevő feltérképezi, a lakáskínálat összhangban van-e az igényeivel. Ezután történik meg az eladókkal történő kapcsolatfelvétel, ami már komolyabb ingatlanvásárlási szándékot jelez. A zenga.hu folyamatosan méri az ingatlanérdeklődéseket, azaz a telefonszámfelfedések és eladóknak történő üzenetküldések számát.
Különösen látványos ugrást hozott volt tavaly az Otthon Start program bejelentése, amikor országosan közel kétszeresére emelkedett a zenga.hu-n az ingatlankeresési aktivitás. Bár tavaly év végén még erős lassulás volt mérhető, januárban újra aktívabbá váltak az ingatlant keresők, és elindult egy lépcsőzetes emelkedés, melynek eredményeként országosan már nagyobb az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés, mint egy éve.
“Budapesten valamivel komolyabb volt a tavaly év végi visszaesés, így ott alacsonyabbról indultak a számok, de az Otthon Start program tavalyi bejelentésének szintjét mostanra a fővárosban is elértük” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A családi házak a legkeresettebbek
Típusok szerint vizsgálva elmondható, hogy 2026-ban eddig a legtöbben családi házat kerestek: közel kétszer annyian keresnek családi házat a zenga.hu-n, mint panel- és tégla lakást együttesen, jóllehet utóbbiaknál is növekszik az érdeklődések száma.
A családi házak iránti nagyobb érdeklődés már évekkel ezelőtt, a járvány időszakában megjelent, a nagyobb élettér, a kertkapcsolat és a csendesebb környezet sokak számára vonzó, amihez a hibrid munkavégzés elterjedése is hozzájárult.
“A telefonszámfelfedések és üzenetküldések számának növekedése jellemzően néhány héten vagy hónapon belül az adásvételek számában is megjelenik.
Ha a jelenlegi tendencia fennmarad, a tavaszi hónapokban magasabb tranzakciószámokra lehet számítani, ami az áralkuk dinamikáját és az értékesítési időt is befolyásolhatja
– véli Futó.
A 2026-os év eddigi tapasztalatai alapján a lakáspiaci kereslet stabilizálódása és fokozatos erősödése látható. A zenga.hu mérései szerint a vevők újra aktívabbak, és a piac kezd visszatérni egy élénkebb működési szintre. Amennyiben a gazdasági és finanszírozási környezet is támogató marad,
a mostani keresleti hullám tartósabb élénkülést is megalapozhat az ingatlanpiacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
Éppen saját szövetségesének tesz az egyik legjobban keresztbe Trump a háború megindításával.
Hó a tetőkön, kátyúk az utakon: kárcsúcsokat hozott a tél az Allianz szerint
A hóterheléshez kapcsolódó kár átlagos összege 78 ezer forint volt.
Új front nyílhat az iráni háborúban: fegyveres milíciák várják a jelzést, a CIA is együttműködhet velük
Nyugatról támadhatják meg Iránt amerikai támogatással.
Nincs megállás, tovább emelkedik az olajár a háború árnyékában
Súlyos zavarok az ellátásban.
Törvénybe írhatják a heti két nap home office-hoz való jogot egy országban
Ha a munkaköre lehetővé teszi, kötelező lesz.
Kongatják a vészharangot, megkezdődött a tőkekivonás az utóbbi évek slágertermékéből
Megütötték a fejlemény miatt a Blackstone részényeit is.
Amerika felkészült a bankok elleni támadásra
Valószínűnek tartják, hogy Irán célba veszi a pénzintézeteket.
Szétverték a korábbi világelső tőzsdét, több mint 10 százalékot zuhant
Fel kellett függeszteni a kereskedést.
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.