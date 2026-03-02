LIWO Group néven folytatja nemzetközi működését a B+N Csoport

LIWO Group néven folytatja tovább tevékenységét és nemzetközi üzletépítését a facility management szolgáltató B+N Csoport. A névváltás célja egy egységes, a nemzetközi piacokon is könnyen azonosítható márkanév bevezetése - írja a cég közleménye.

A névváltás nem jelent tulajdonosi vagy működési változást, és a cégcsoport magyarországi feladataira fókuszáló leányvállalata, a B+N Magyarország Kft. változatlan néven folytatja működését.

A LIWO név a vállalat korábbi „We are working for a more liveable world” szlogenjéből származik, azaz „egy élhetőbb világért dolgozunk”.

A vállalatcsoport az elmúlt években Magyarország mellett 8 országba terjeszkedett: Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában és Bulgáriában van jelen közel 30 ezer munkatárssal leányvállalatain keresztül.