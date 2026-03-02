  • Megjelenítés
Ingatlan

LIWO Group néven folytatja nemzetközi működését a B+N Csoport

Portfolio
LIWO Group néven folytatja tovább tevékenységét és nemzetközi üzletépítését a facility management szolgáltató B+N Csoport. A névváltás célja egy egységes, a nemzetközi piacokon is könnyen azonosítható márkanév bevezetése - írja a cég közleménye.

A névváltás nem jelent tulajdonosi vagy működési változást, és a cégcsoport magyarországi feladataira fókuszáló leányvállalata, a B+N Magyarország Kft. változatlan néven folytatja működését.

A LIWO név a vállalat korábbi „We are working for a more liveable world” szlogenjéből származik, azaz „egy élhetőbb világért dolgozunk”.

A vállalatcsoport az elmúlt években Magyarország mellett 8 országba terjeszkedett: Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában és Bulgáriában van jelen közel 30 ezer munkatárssal leányvállalatain keresztül.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Fokozódnak az amerikai veszteségek, Európát fenyegeti Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról
Izrael kiborult: az egyik EU-s ország nyíltan támogatja Iránt!
Közzétették a friss adatokat: megugrott a keresések száma, újra a családi házak kerültek fókuszba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility