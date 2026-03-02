  • Megjelenítés
Új vezérigazgató a Graboplast élén
Új vezérigazgató a Graboplast élén

Az építőanyagipar területén is vezetői tapasztalatokkal rendelkező új vezérigazgató került a győri székhelyű Graboplast élére: a közép-Európában meghatározó padlógyártót 2026 márciusától Járomi Judit irányítja. A szakember közel 30 éve vezet cégeket különböző gyártói és kereskedelmi területeken, az utóbbi években az exportpiacokra fókuszáló nemzetközi építőanyaggyártó vállalatoknál.
Március 2-től Járomit nevezte ki a tulajdonos Wallis Csoport a győri székhelyű Graboplast Zrt. vezérigazgatójának. A szakember közel 30 éve dolgozik gyártói környezetben nemzetközi vállalatoknál az élelmiszeriparban és az építőiparban. Széleskörű tapasztalatot szerzett komplex, nagy volumenű termelési és üzleti folyamatok irányításában.

Szakmai pályafutását a Cerbonánál kezdte, majd közel 15 évet dolgozott különböző pozíciókban Európa legnagyobb gabonafeldolgozójánál, a Hungrana-nál. Az elmúlt 18 évben felsővezetőként értékesítési és marketing területen tevékenykedett, ebből 10 évet ügyvezető igazgatói pozícióban töltött elsősorban exportpiacokra is fókuszáló vállalatoknál, előbb a KALL Ingredients Kft-nél, majd a Creaton South-East Europe Kft-nél, legutóbb pedig a Baumit Kft-nél.

A 120 éves Graboplast Közép-Kelet Európa vezető speciális padlógyártó vállalata, három magyarországi gyártóegységgel Győrben, Tatabányán és Kecskeméten. A Wallis Csoport tulajdonában lévő vállalat 2024-ben 20 milliárd forintos árbevételt ért el; a közel 500 főt alkalmazó vállalat öt kontinens mintegy 80 országába értékesíti termékeit. Saját fejlesztésű speciális padlóburkolatokat Győrben és Tatabányán gyárt, Kecskeméten pedig fa parkettákat készít. A Graboplast a lakossági padlók előállítása mellett olyan saját fejlesztésű, speciális padlóburkolatokra koncentrál, mint például a sport-, közületi-, design- és járműipari padlók.

A tulajdonos Wallis Csoport elsősorban a gyártási és termelési folyamatok már megkezdett hatékonyságnövelő átalakításának folytatását, a kereskedelmi és értékesítési terület továbbfejlesztését várja az új vezérigazgatótól. A Graboplast célja, hogy erősítse magyarországi, európai és világpiaci jelenlétét.

Járomi a pozíciót Ivan Lászlótól vette át, aki az elmúlt több mint három évben vezette a Graboplastot, és olyan informatikai és modern vállalatirányítási rendszereket, illetve adatalapú folyamatokat vezetett be. A szakember a jövőben a Wallis Csoport más vállalatainál lát el feladatokat.

