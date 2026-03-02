Vége a várakozásnak: megveti a lábát hazánkban a kanadai óriáscég

A belvárosi Fashion Streeten nyitja meg első magyarországi üzletét a prémium sportruhamárka, a lululemon. A márka üzlete március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten, a Deák Ferenc utca 19. alatt, franchise-partnere, az Arion Retail Group közreműködésével.

Az üzletben a márka elsőként mutatja majd be a magyar vásárlóknak a lululemon technikai sportruházatát és kiegészítőit, itt női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók lesznek. A lululemon termékei saját fejlesztésű technikai anyagokból és innovatív szabási megoldásokkal készülnek, jóga-, futó-, edzés-, tenisz-, golf- és mindennapi funkcionális darabok.

A budapesti üzletnyitás a lululemon nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része.

A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise partneri modell keretében.

Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyit majd üzleteket, szintén az Arion Retail Grouppal. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát.

Az amerikai Nasdaq részvényindexen kereskedett lululemon az üzletnyitás mellett közösségi kapcsolatokat is építene, ezért a budapesti nyitás kapcsán különféle közösségközpontú programokat és kollaborációkat tervez, többek között:

együttműködéseket helyi fitnesz- és jóga stúdiókkal

márkanagyköveti programot helyi sportolókkal és oktatókkal

közösségi, mozgásközpontú eseményeket és futóklub-partnerségeket, .

