Vége a várakozásnak: megveti a lábát hazánkban a kanadai óriáscég

Az üzletben a márka elsőként mutatja majd be a magyar vásárlóknak a lululemon technikai sportruházatát és kiegészítőit, itt női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók lesznek. A lululemon termékei saját fejlesztésű technikai anyagokból és innovatív szabási megoldásokkal készülnek, jóga-, futó-, edzés-, tenisz-, golf- és mindennapi funkcionális darabok.
A budapesti üzletnyitás a lululemon nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része.
A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise partneri modell keretében.
Magyarország mellett Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyit majd üzleteket, szintén az Arion Retail Grouppal. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát.
Az amerikai Nasdaq részvényindexen kereskedett lululemon az üzletnyitás mellett közösségi kapcsolatokat is építene, ezért a budapesti nyitás kapcsán különféle közösségközpontú programokat és kollaborációkat tervez, többek között:
- együttműködéseket helyi fitnesz- és jóga stúdiókkal
- márkanagyköveti programot helyi sportolókkal és oktatókkal
- közösségi, mozgásközpontú eseményeket és futóklub-partnerségeket, .
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
