Zone néven, országos hálózatként születnek újjá a Gránit Alapkezelő bevásárlóparkjai

A tranzakció során a Gránit Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlanbefektetési Alap megvette a Park Center bevásárlópark-portfóliót a Revetas Capitaltól, vele nyolc bevásárlópark és négy önálló kiskereskedelmi egység – összesen 45 000 négyzetméternyi bruttó bérbeadható területtel – került a több tízezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap tulajdonába. Így ez lett Magyarország egyik legnagyobb, egységes irányítású bevásárlópark-hálózata: a Gránit Alapkezelő a meglévő ingatlanjait kiegészítve immár 20 egységből álló hálózatot üzemeltet Debrecentől Nagykanizsáig.
A korábbi Park Center-egységek integrálásával és a Zone Bevásárlópark márka kiterjesztésével egy modern, hatékonyan működő kereskedelmi hálózatot hozunk létre
– fogalmazott Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.
A portfólió közel 100 százalékos bérbeadottsággal működik, az üzletekben több mint 50 nemzetközi és hazai márka biztosít változatos kínálatot, a bérlői összetétel pedig folyamatosan magas látogatószámot hoz.
A Zone Bevásárlópark vizuális és tartalmi vérfrissítése a tulajdonosváltással egy időben elindul, a megújulás során pedig tudatosan a praktikumra és a gyors vásárlásra helyeződik a fókusz, ingyenes parkolással, könnyű megközelíthetőséggel és a napi szükségletekre szabott, releváns üzletkínálattal.
A korábbi Park Center-egységek – Debrecen, Dunaújváros, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Siófok, Szekszárd, Zalaegerszeg – fokozatosan öltik magukra az új arculatot.
Címlapkép forrása: Forrás: Gránit Alapkezelő
