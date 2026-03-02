Zone néven, országos hálózatként születnek újjá a Gránit Alapkezelő bevásárlóparkjai

A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően február 27-én lezárult a Gránit Alapkezelő Park Center-akvizíciója: a 19 városban, 20 helyszínen található teljes állomány integrálásával párhuzamosan az alapkezelő elindítja a hálózat teljes körű arculati és kereskedelmi megújulást, Zone Bevásárlópark márkanév alatt.

A tranzakció során a Gránit Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarék Ingatlanbefektetési Alap megvette a Park Center bevásárlópark-portfóliót a Revetas Capitaltól, vele nyolc bevásárlópark és négy önálló kiskereskedelmi egység – összesen 45 000 négyzetméternyi bruttó bérbeadható területtel – került a több tízezer befektetővel rendelkező nyilvános ingatlanalap tulajdonába. Így ez lett Magyarország egyik legnagyobb, egységes irányítású bevásárlópark-hálózata: a Gránit Alapkezelő a meglévő ingatlanjait kiegészítve immár 20 egységből álló hálózatot üzemeltet Debrecentől Nagykanizsáig.

ZONE Bevásárlópark-portfólió 2026 márciusában. Forrás: Gránit Alapkezelő

A korábbi Park Center-egységek integrálásával és a Zone Bevásárlópark márka kiterjesztésével egy modern, hatékonyan működő kereskedelmi hálózatot hozunk létre

– fogalmazott Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

Mikesy Álmos Gránit Alapkezelő, elnök-vezérigazgató Mikesy Álmos 2009-ben, a Corvinus Egyetemen szerzett közgazdász diplomát nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, majd elvégezte a BCE és a Bankárképző bankmenedzser szakirányú továbbképzését, … Tovább

A portfólió közel 100 százalékos bérbeadottsággal működik, az üzletekben több mint 50 nemzetközi és hazai márka biztosít változatos kínálatot, a bérlői összetétel pedig folyamatosan magas látogatószámot hoz.

A Zone Bevásárlópark vizuális és tartalmi vérfrissítése a tulajdonosváltással egy időben elindul, a megújulás során pedig tudatosan a praktikumra és a gyors vásárlásra helyeződik a fókusz, ingyenes parkolással, könnyű megközelíthetőséggel és a napi szükségletekre szabott, releváns üzletkínálattal.

A korábbi Park Center-egységek – Debrecen, Dunaújváros, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Siófok, Szekszárd, Zalaegerszeg – fokozatosan öltik magukra az új arculatot.

Címlapkép forrása: Forrás: Gránit Alapkezelő