Évtizedek óta nem volt ilyen: gyökeresen átalakítják a budapestiek kedvenc piaccsarnokát

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Az épületen eddig csak a kötelező karbantartási munkákat végezték el, mint például a liftek, mozgólépcsők, szellőzők és a hulladékkezelő rendszer javítását, de átfogó felújításra eddig nem került sor.

A beruházás első üteme 2026–2027-ben indul,

ekkor kezdik a homlokzat, a vásárlótér és a tetőt tartó acélszerkezetek festését. Emellett kicserélik az álmennyezeti elemeket, különösen azokon a helyeken, ahol a korábbi beázások nyomai láthatók. A P1-es parkolószinten – főként a Bulcsú utca felőli oldalon – megszüntetik a beázásokat.

Puchner Gábor alpolgármester a Hír13-nak elmondta, hogy

a Lehel piac a munkálatok teljes ideje alatt működni fog, ami éjszakai és hétvégi munkavégzést is szükségessé tesz.

Lehel Csarnok. Forrás: Getty Images

Szintén 2026-ban veszi kezdetét a földszinti mosdók teljes korszerűsítése. Az alpolgármester tájékoztatása szerint új beléptetőrendszert alakítanak ki kártyás fizetési lehetőséggel, mert sok visszajelzés érkezett arról, hogy miért kizárólag aprópénzzel lehet jelenleg fizetni.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés. A csarnoknak jelenleg 74 bejárata van, ami biztonsági és hőtechnikai szempontból egyaránt kedvezőtlen. Ezek számát négy-öt nagyobb, főbejáratként működő kapura csökkentik. Az alpolgármester elmondta: télen a sok nyíló ajtón keresztül beáramlik a hideg levegő, nyáron pedig a meleg, miközben az egyrétegű üvegezés és a fémszerkezet jelentős hőhidat okoz.

A tervek szerint úgynevezett zsilipes bejáratokat alakítanak ki, a nagy áruházak gyakorlatához hasonlóan. Ez dupla ajtót és a kettő közötti hővédett előteret jelent. Ettől azt várják, hogy nyáron alacsonyabb, télen pedig magasabb legyen a belső hőmérséklet, vagyis csökkenjen az épület energiafelhasználása. A többi ajtó vészkijáratként megmarad, tűz esetén automatikus nyitással.

Puchner hangsúlyozta: az önkormányzat célja, hogy a Lehel Csarnok korszerűbb, biztonságosabb és energiahatékonyabb legyen:

a 2027–2028-as ütemben a felső parkolószintre napelemes rendszert telepítenek,

amely hosszú távon mérsékli az üzemeltetési költségeket. A felújítás tervezésekor az árusok és a vásárlók tapasztalatait, javaslatait és igényeit is figyelembe vették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images