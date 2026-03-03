  • Megjelenítés
Évtizedek óta nem volt ilyen: gyökeresen átalakítják a budapestiek kedvenc piaccsarnokát
Évtizedek óta nem volt ilyen: gyökeresen átalakítják a budapestiek kedvenc piaccsarnokát

Portfolio
Mintegy 1,5 milliárd forintos felújítási program indul 2026 és 2029 között a jövőre negyedszázados Lehel Csarnoknál: megújul a homlokzat, az energetikai rendszer, a parkoló és a közönségforgalmi terek, miközben a piac végig nyitva tart – számolt be a Hír13.hu.
Az épületen eddig csak a kötelező karbantartási munkákat végezték el, mint például a liftek, mozgólépcsők, szellőzők és a hulladékkezelő rendszer javítását, de átfogó felújításra eddig nem került sor.

A beruházás első üteme 2026–2027-ben indul,

ekkor kezdik a homlokzat, a vásárlótér és a tetőt tartó acélszerkezetek festését. Emellett kicserélik az álmennyezeti elemeket, különösen azokon a helyeken, ahol a korábbi beázások nyomai láthatók. A P1-es parkolószinten – főként a Bulcsú utca felőli oldalon – megszüntetik a beázásokat.

Puchner Gábor alpolgármester a Hír13-nak elmondta, hogy

a Lehel piac a munkálatok teljes ideje alatt működni fog, ami éjszakai és hétvégi munkavégzést is szükségessé tesz.

GettyImages-2230722486-budapest-metró-3-as-metró-tömegközlekedés-xiii.-kerület-épület-város-gyalogos-vásárlás-közlekedés
Lehel Csarnok. Forrás: Getty Images

Szintén 2026-ban veszi kezdetét a földszinti mosdók teljes korszerűsítése. Az alpolgármester tájékoztatása szerint új beléptetőrendszert alakítanak ki kártyás fizetési lehetőséggel, mert sok visszajelzés érkezett arról, hogy miért kizárólag aprópénzzel lehet jelenleg fizetni.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme az energetikai korszerűsítés. A csarnoknak jelenleg 74 bejárata van, ami biztonsági és hőtechnikai szempontból egyaránt kedvezőtlen. Ezek számát négy-öt nagyobb, főbejáratként működő kapura csökkentik. Az alpolgármester elmondta: télen a sok nyíló ajtón keresztül beáramlik a hideg levegő, nyáron pedig a meleg, miközben az egyrétegű üvegezés és a fémszerkezet jelentős hőhidat okoz.

A tervek szerint úgynevezett zsilipes bejáratokat alakítanak ki, a nagy áruházak gyakorlatához hasonlóan. Ez dupla ajtót és a kettő közötti hővédett előteret jelent. Ettől azt várják, hogy nyáron alacsonyabb, télen pedig magasabb legyen a belső hőmérséklet, vagyis csökkenjen az épület energiafelhasználása. A többi ajtó vészkijáratként megmarad, tűz esetén automatikus nyitással.

Puchner hangsúlyozta: az önkormányzat célja, hogy a Lehel Csarnok korszerűbb, biztonságosabb és energiahatékonyabb legyen:

a 2027–2028-as ütemben a felső parkolószintre napelemes rendszert telepítenek,

amely hosszú távon mérsékli az üzemeltetési költségeket. A felújítás tervezésekor az árusok és a vásárlók tapasztalatait, javaslatait és igényeit is figyelembe vették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

