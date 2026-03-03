  • Megjelenítés
Riasztó adatok: sorra zárnak be az építőipari cégek Magyarországon, és semmi jele a fordulatnak
Riasztó adatok: sorra zárnak be az építőipari cégek Magyarországon, és semmi jele a fordulatnak

Bár tavaly az építőipari volumen 2,8%-kal emelkedett, a területen működő vállalkozások száma mégis tovább csökkent, és az alapítási aktivitás sem élénkült érdemben – írja közleményében az Opten. A teljesítmény és a vállalkozói bázis mozgása nem azonos irányba mutat, a cégmegszűnések tartósan magas szinten alakultak, megközelítve az 500-at.
A legfrissebb Opten-adatok szerint 2026 januárjára tovább, 57,3 ezerre csökkent az építőiparban működő társas vállalkozások száma. Az alapítások 2025 januárjához képest visszafogottak maradtak, 12%-kal kevesebb új vállalkozás indult, miközben a megszűnések tartósan magas szinten alakultak, megközelítve az 500-at. A nettó cégdinamika hónapok óta negatív: több vállalkozás szűnik meg, mint amennyi alakul, a cégtrend így továbbra sem jelez széles körű élénkülést.

Az építőipar idén nehéz üzleti évre számít, az építési piac szinten maradásával számolunk, amihez a vállalkozások számának növekedésére nincs szükség

– idézi a közlemény Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnökét.

Koji László
ÉVOSZ, elnök
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnöke, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke, általános alelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Kollégium
KSH: a növekedés nem volt egyenletes

A KSH éves adatai szerint 2025-ben 2,8%-kal bővült az építőipari volumen. A növekedés szerkezete azonban árnyaltabb képet mutat. Az épületek építésének volumene éves szinten 22,5%-kal nőtt, az egyéb építményeké 7,4%-kal bővült, miközben a speciális szaképítés volumene – amely az ágazat termelési értékének közel felét adja – 9,9%-kal csökkent.

A teljesítmény így nem az ágazat egészében, hanem elsősorban az épületek építésében koncentrálódott.

„A volumenindex a teljesített kivitelezési értéket méri, nem a piac szélességét. Ha közben csökken a működő vállalkozások száma, és az alapítási aktivitás sem élénkül, akkor ez inkább koncentrált projekthatás, mint általános piaci fordulat” – idézi a közlemény Alföldi Csabát, az Opten céginformációs szakértőjét.

Új szerződések: eltérő pálya az épületeknél és az egyéb építményeknél

Az épületek építésében tapasztalt erősödés mögött a szerkezeti adatok alapján inkább a már futó projektek teljesítésének felgyorsulása állhatott, mint új beruházási hullám. Ezt támasztja alá, hogy az épületekre kötött új szerződések volumene 2025-ben 7,2%-kal csökkent. Ha az új megrendelések mérséklődnek, miközben a teljesítmény nő, az jellemzően a meglévő projektek kifutásával magyarázható.

Az egyéb építmények esetében az új szerződések volumene 11,6%-kal emelkedett, ami 2026-ban teljesítési alapot jelenthet. Ugyanakkor az ágazatban gyakoriak az év végi teljesítési koncentrációk, amelyek az éves volumenindexet felfelé húzhatják. A havi adatok alapján 2025 második felében volt érzékelhetőbb elmozdulás, ami időzítési hatásokkal is összefügghet.

A speciális szaképítés 9,9%-os volumencsökkenése különösen fontos jelzés:

ha valódi, széles alapú élénkülés indult volna, annak ebben a szegmensben is meg kellett volna jelennie.

A szerkezeti eltérés így azt mutatja, hogy a növekedés nem a teljes értékláncot érintette.

„2025-ben a statisztikai teljesítmény javult, de a piaci alapok nem erősödtek meg érdemben. A működő cégek számának csökkenése tavaly is folytatódott, és 2026 januárjában sem állt meg, az új szerződések szerkezete pedig inkább koncentrációra és alkalmazkodásra utal, mint tartós trendfordulóra” – fogalmazott Alföldi.

A 2026-os kilátások szempontjából ezért kulcskérdés, hogy az új szerződésállomány és a megrendelések érdemben bővülnek-e. A jelenlegi adatok alapján

az építőipar inkább stabilizálódási, mint növekedési szakaszban van,

miközben a kapacitások egy része továbbra is kihasználatlan.

2025-ben a statisztika javult, de a piac nem.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) januárra vonatkozó értéke az építőiparban országosan 19,2% volt. Megyei szinten nézve a legmagasabb fluktuációt Budapest, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg produkálta, míg a legalacsonyabb Opten-CFI értéket Győr-Moson-Sopron, Tolna és Csongrád-Csanád érte el.

Opten – CFI vármegyénként az építőiparban, 2026. január

Megye

Alapítások

Megszűnések

Felszámolások*

Opten - CFI

Heves

14

16

3

34,65%

Főváros

87

227

129

32,71%

Szabolcs-Szatmár-Bereg

20

31

20

26,76%

Nógrád

6

9

3

24,23%

Vas

5

10

1

19,09%

Borsod-Abaúj-Zemplén

18

17

6

18,16%

Bács-Kiskun

12

18

9

17,82%

Jász-Nagykun-Szolnok

9

10

14

17,72%

Zala

7

6

3

15,16%

Baranya

4

15

4

14,36%

Pest

67

59

36

14,35%

Somogy

4

9

0

13,61%

Veszprém

6

10

3

12,97%

Békés

2

7

3

12,65%

Hajdú-Bihar

12

9

8

11,47%

Fejér

8

12

10

11,31%

Komárom-Esztergom

5

8

1

10,08%

Győr-Moson-Sopron

5

13

6

9,97%

Tolna

3

3

3

7,38%

Csongrád-Csanád

5

5

9

7,06%

ÖSSZESEN

299

494

271

  

*Újonnan indult eljárások. Forrás: Opten

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

