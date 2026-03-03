Riasztó adatok: sorra zárnak be az építőipari cégek Magyarországon, és semmi jele a fordulatnak

A legfrissebb Opten-adatok szerint 2026 januárjára tovább, 57,3 ezerre csökkent az építőiparban működő társas vállalkozások száma. Az alapítások 2025 januárjához képest visszafogottak maradtak, 12%-kal kevesebb új vállalkozás indult, miközben a megszűnések tartósan magas szinten alakultak, megközelítve az 500-at. A nettó cégdinamika hónapok óta negatív: több vállalkozás szűnik meg, mint amennyi alakul, a cégtrend így továbbra sem jelez széles körű élénkülést.
Az építőipar idén nehéz üzleti évre számít, az építési piac szinten maradásával számolunk, amihez a vállalkozások számának növekedésére nincs szükség
– idézi a közlemény Koji Lászlót, az ÉVOSZ elnökét.
KSH: a növekedés nem volt egyenletes
A KSH éves adatai szerint 2025-ben 2,8%-kal bővült az építőipari volumen. A növekedés szerkezete azonban árnyaltabb képet mutat. Az épületek építésének volumene éves szinten 22,5%-kal nőtt, az egyéb építményeké 7,4%-kal bővült, miközben a speciális szaképítés volumene – amely az ágazat termelési értékének közel felét adja – 9,9%-kal csökkent.
A teljesítmény így nem az ágazat egészében, hanem elsősorban az épületek építésében koncentrálódott.
„A volumenindex a teljesített kivitelezési értéket méri, nem a piac szélességét. Ha közben csökken a működő vállalkozások száma, és az alapítási aktivitás sem élénkül, akkor ez inkább koncentrált projekthatás, mint általános piaci fordulat” – idézi a közlemény Alföldi Csabát, az Opten céginformációs szakértőjét.
Új szerződések: eltérő pálya az épületeknél és az egyéb építményeknél
Az épületek építésében tapasztalt erősödés mögött a szerkezeti adatok alapján inkább a már futó projektek teljesítésének felgyorsulása állhatott, mint új beruházási hullám. Ezt támasztja alá, hogy az épületekre kötött új szerződések volumene 2025-ben 7,2%-kal csökkent. Ha az új megrendelések mérséklődnek, miközben a teljesítmény nő, az jellemzően a meglévő projektek kifutásával magyarázható.
Az egyéb építmények esetében az új szerződések volumene 11,6%-kal emelkedett, ami 2026-ban teljesítési alapot jelenthet. Ugyanakkor az ágazatban gyakoriak az év végi teljesítési koncentrációk, amelyek az éves volumenindexet felfelé húzhatják. A havi adatok alapján 2025 második felében volt érzékelhetőbb elmozdulás, ami időzítési hatásokkal is összefügghet.
A speciális szaképítés 9,9%-os volumencsökkenése különösen fontos jelzés:
ha valódi, széles alapú élénkülés indult volna, annak ebben a szegmensben is meg kellett volna jelennie.
A szerkezeti eltérés így azt mutatja, hogy a növekedés nem a teljes értékláncot érintette.
„2025-ben a statisztikai teljesítmény javult, de a piaci alapok nem erősödtek meg érdemben. A működő cégek számának csökkenése tavaly is folytatódott, és 2026 januárjában sem állt meg, az új szerződések szerkezete pedig inkább koncentrációra és alkalmazkodásra utal, mint tartós trendfordulóra” – fogalmazott Alföldi.
A 2026-os kilátások szempontjából ezért kulcskérdés, hogy az új szerződésállomány és a megrendelések érdemben bővülnek-e. A jelenlegi adatok alapján
az építőipar inkább stabilizálódási, mint növekedési szakaszban van,
miközben a kapacitások egy része továbbra is kihasználatlan.
2025-ben a statisztika javult, de a piac nem.
Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) januárra vonatkozó értéke az építőiparban országosan 19,2% volt. Megyei szinten nézve a legmagasabb fluktuációt Budapest, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg produkálta, míg a legalacsonyabb Opten-CFI értéket Győr-Moson-Sopron, Tolna és Csongrád-Csanád érte el.
Opten – CFI vármegyénként az építőiparban, 2026. január
|
Megye
|
Alapítások
|
Megszűnések
|
Felszámolások*
|
Opten - CFI
|
Heves
|
14
|
16
|
3
|
34,65%
|
Főváros
|
87
|
227
|
129
|
32,71%
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg
|
20
|
31
|
20
|
26,76%
|
Nógrád
|
6
|
9
|
3
|
24,23%
|
Vas
|
5
|
10
|
1
|
19,09%
|
Borsod-Abaúj-Zemplén
|
18
|
17
|
6
|
18,16%
|
Bács-Kiskun
|
12
|
18
|
9
|
17,82%
|
Jász-Nagykun-Szolnok
|
9
|
10
|
14
|
17,72%
|
Zala
|
7
|
6
|
3
|
15,16%
|
Baranya
|
4
|
15
|
4
|
14,36%
|
Pest
|
67
|
59
|
36
|
14,35%
|
Somogy
|
4
|
9
|
0
|
13,61%
|
Veszprém
|
6
|
10
|
3
|
12,97%
|
Békés
|
2
|
7
|
3
|
12,65%
|
Hajdú-Bihar
|
12
|
9
|
8
|
11,47%
|
Fejér
|
8
|
12
|
10
|
11,31%
|
Komárom-Esztergom
|
5
|
8
|
1
|
10,08%
|
Győr-Moson-Sopron
|
5
|
13
|
6
|
9,97%
|
Tolna
|
3
|
3
|
3
|
7,38%
|
Csongrád-Csanád
|
5
|
5
|
9
|
7,06%
|
ÖSSZESEN
|
299
|
494
|
271
*Újonnan indult eljárások. Forrás: Opten
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
