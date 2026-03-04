  • Megjelenítés
A háború másodkörös hatásai: veszélyben tranzakciók és a tőkebevonás az ázsiai–csendes-óceáni ingatlanpiacon
Ingatlan

A háború másodkörös hatásai: veszélyben tranzakciók és a tőkebevonás az ázsiai–csendes-óceáni ingatlanpiacon

Portfolio
A közel-keleti konfliktus fagyos hangulatot teremtett a szingapúri PERE Asia Summit 2026 ingatlankonferencián: több neves előadó lemondta részvételét, a jelenlévők pedig nyíltan beszéltek arról, hogy a háború veszélyezteti a tranzakciókat és a tőkebevonást az ázsiai–csendes-óceáni ingatlanpiacon – írta összefoglalójában a Bloomberg.
A katari Qatar Investment Authority és az abu-dzabi Mubadala Investment Co. szuverén vagyonalapok magas rangú képviselői az Irán elleni amerikai-izraeli csapásokat követő légtérzárlatok miatt maradtak távol a konferenciától. A színpadon megszólaló szakértők szerint

a háború már most érezhetően rontja a piaci hangulatot,

még ha a hosszabb távú következmények egyelőre nehezen is mérhetőek fel.

"Az ügyfelek nagyon félnek" – mondta Hamish MacDonald, a BlackRock ázsiai-csendes-óceáni ingatlanüzletágának vezetője, hozzátéve, hogy a politikai kockázat ma a legfontosabb szempont. Szerinte jelenleg

sem a tőkebevonás, sem az üzletkötések terén nincs semmi, amit biztosra lehetne venni.

A kanadai La Caisse nyugdíjalap éppen kezdte volna potenciális befektetések szempontjából vizsgálni a közel-keleti ingatlanpiacot, de Josephine Jip, az alap ázsiai-csendes-óceáni igazgatója közölte, hogy várhatóan inkább kivárnak.

A kulisszák mögött az alapkezelők még nyíltabban fogalmaztak. Többen jelezték, hogy

fő aggodalmuk egy elhúzódó háború inflációs hatása:

az emelkedő hitelfelvételi költségek a csökkenthetik hozamokat és visszafoghatják a befektetői étvágyat. Kevin Warsh, a Fed kinevezett elnöke ugyan támogatja a kamatcsökkentést, de a jegybanki döntéshozók a héten elismerték, hogy az iráni konfliktus újabb bizonytalansági tényezőt jelent.

Az amerikai kamatdöntéseknek különösen erős hatása van az ázsiai ingatlanpiacokra. Hongkong a dollárhoz rögzített árfolyam miatt közvetlenül követi a Fed lépéseit, Szingapúrban pedig az árfolyamközpontú monetáris politika révén a helyi hitelköltségek érzékenyen reagálnak az amerikai mozgásokra. A konferencia zárónapján az ázsiai részvénypiacok estek: az emelkedő olajárak tovább fokozták a feszültséget, a koreai KOSPI-index 2008 óta nem látott kétnapos esést szenvedett el, az ázsiai fejlett piaci ingatlanrészvények indexe pedig mintegy 4 százalékot veszített értékéből.

A számos makrogazdasági kockázat mellett egyes résztvevők a kínai piacról is borúlátóan nyilatkoztak. Sonny Kalsi, a BGO ingatlanbefektető cég társvezérigazgatója szerint „a szárazföldi Kína továbbra is teljesen alkalmatlan befektetésre”, míg a PIMCO Prime Real Estate vezérigazgatója, Francois Trausch a geopolitikai feszültségekből eredő stratégiai diszkontot emelte ki a befektetői tartózkodás fő okaként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

