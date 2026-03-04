  • Megjelenítés
Így állnak félidőben a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalapjai
Így állnak félidőben a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalapjai

Ötéves befektetési időszak kezdetén 149 milliárd forintnyi forrás volt elérhető a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding által létrehozott Baross Gábor Tőkeprogram Ingatlanalapok alprogramjában. A program közleménye szerint a 2023-as indulás óta az eredetileg befektetett összeg értéke 172 milliárd forintra növekedett, azaz 15%-kal magasabb, mint induláskor. Ezzel az évesített hozamok jelenleg valamelyest felülmúlják a referenciaalapok teljesítményét is – írja közleményében a program.

Az ingatlanalapok alprogram célja a hazai épületállomány energiahatékonyságának javítása korszerű, új fejlesztések és meglévő ingatlanok felújítása révén. A programban az alapkezelők a forrásokat meglévő épületek energetikai célú felújítására, zöld vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják.

Az alapkezelők az alprogram célkitűzéseinek megfelelően

mintegy 630 ezer négyzetméter lakóingatlan, irodaház, logisztikai csarnok, kereskedelmi épület és szálláshely energetikai felújítását és fejlesztését kezdték meg országszerte.

A program keretében valósul meg többek között egy bevásárlóközpont energetikai felújítása, épül logisztikai központ Pátyon, drogéria-parfüméria hálózat logisztikai raktára Üllőn, illetve újul meg egy irodaház Budapest belvárosában.

A lakóingatlanok tekintetében mintegy 250 ezer négyzetméteren 3 ezer, energiahatékony lakás készülhet el az ötödik év végére, amelyek alacsony energiafogyasztást és rezsiköltségeket biztosítanak a lakók számára. A kereskedelmi és logisztikai ingatlanok 370 ezer négyzetmétere szintén magas szintű energetikai besorolással újul vagy valósul meg. A korszerűsítések és fejlesztések között a fenntartható építészet általános klasszifikációja szerinti BREEAM Outstanding és LEED Platinum minősítésű épületek is megtalálhatók, amelyek kiemelkedő energia- és vízhatékonyságot és alacsony vagy zéró szén-dioxid-kibocsátást jelentenek.

„Már most érdemi lépéseket tudtunk tenni a hazai épületállomány megújításában.

Olyan ingatlanok jönnek létre, amelyek alacsony környezeti terhelés mellett működnek, miközben tartósan megőrzik piaci értéküket is

– értékelte az alprogramot Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.

A nettó eszközérték kimutatások alapján a program keretében befektetett 149 milliárd forint értéke már most meghaladja a 172 milliárd forintot.

Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése nem hozamellenes, ellenkezőleg, növeli a befektetések értékét

– emelte ki Buda.

„Mivel az alapkezelők a program végén a hozamelvárásokkal növelt összeget fizetik vissza az állami befektető számára, ezért az ország nemcsak korszerű épületeket, hanem erős pénzügyi eredményt is realizálhat a programnak köszönhetően” – tette hozzá.

A Baross Gábor Tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapokra fókuszáló alprogramjai 2023-ban indultak, a 164 milliárd forintos keretösszegre 10 hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelő 13 alapja pályázott sikeresen. Az értékpapíralapok alprogram 2025 januárjában zárult, az összes évesített realizált hozam meghaladta a 21%-ot.

