Így állnak félidőben a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalapjai

Az ingatlanalapok alprogram célja a hazai épületállomány energiahatékonyságának javítása korszerű, új fejlesztések és meglévő ingatlanok felújítása révén. A programban az alapkezelők a forrásokat meglévő épületek energetikai célú felújítására, zöld vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják.
Az alapkezelők az alprogram célkitűzéseinek megfelelően
mintegy 630 ezer négyzetméter lakóingatlan, irodaház, logisztikai csarnok, kereskedelmi épület és szálláshely energetikai felújítását és fejlesztését kezdték meg országszerte.
A program keretében valósul meg többek között egy bevásárlóközpont energetikai felújítása, épül logisztikai központ Pátyon, drogéria-parfüméria hálózat logisztikai raktára Üllőn, illetve újul meg egy irodaház Budapest belvárosában.
A lakóingatlanok tekintetében mintegy 250 ezer négyzetméteren 3 ezer, energiahatékony lakás készülhet el az ötödik év végére, amelyek alacsony energiafogyasztást és rezsiköltségeket biztosítanak a lakók számára. A kereskedelmi és logisztikai ingatlanok 370 ezer négyzetmétere szintén magas szintű energetikai besorolással újul vagy valósul meg. A korszerűsítések és fejlesztések között a fenntartható építészet általános klasszifikációja szerinti BREEAM Outstanding és LEED Platinum minősítésű épületek is megtalálhatók, amelyek kiemelkedő energia- és vízhatékonyságot és alacsony vagy zéró szén-dioxid-kibocsátást jelentenek.
„Már most érdemi lépéseket tudtunk tenni a hazai épületállomány megújításában.
Olyan ingatlanok jönnek létre, amelyek alacsony környezeti terhelés mellett működnek, miközben tartósan megőrzik piaci értéküket is
– értékelte az alprogramot Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.
A nettó eszközérték kimutatások alapján a program keretében befektetett 149 milliárd forint értéke már most meghaladja a 172 milliárd forintot.
Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése nem hozamellenes, ellenkezőleg, növeli a befektetések értékét
– emelte ki Buda.
„Mivel az alapkezelők a program végén a hozamelvárásokkal növelt összeget fizetik vissza az állami befektető számára, ezért az ország nemcsak korszerű épületeket, hanem erős pénzügyi eredményt is realizálhat a programnak köszönhetően” – tette hozzá.
A Baross Gábor Tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapokra fókuszáló alprogramjai 2023-ban indultak, a 164 milliárd forintos keretösszegre 10 hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelő 13 alapja pályázott sikeresen. Az értékpapíralapok alprogram 2025 januárjában zárult, az összes évesített realizált hozam meghaladta a 21%-ot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Wizz Air jövő vasárnapig meghosszabbítja a közel-keleti járatainak felfüggesztését
A Budapest és Egyiptom közti járatok számát viszont jelentősen növeli.
Leáll az építőipar a választásokig, de vajon mi lesz utána?
Interjú Koji Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökével, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnökével.
Asztalt borítanak az AI-ügynökök – Megszólal a Portfolio AI in Business amerikai sztárelőadója
Így kapaszkodjunk fel a vállalati AI-szuperexpresszre.
Csúnya esés a befektetéseknél, de felbukkantak a kivételes lehetőségek is – Mit lépnek a háborúra a magyar profik?
Tippeket is megosztottak a portfóliómenedzserek.
A versenyelőnyt a retailben betartható ígéreteknek hívják − Dübörög a Retail Day 2026
Minden szakértő a szakma csúcsrendezvényén.
A háború kirobbanása óta először esik az olajár
Fontos bejelentések jöttek az USA-ból.
Történelmi szégyent emlegetnek az admirálisok: ez a brit hadiflotta valaha volt legmegalázóbb pillanata
Ilyen helyzetben még soha nem volt az egykor dicső hadiflotta.
Szivárognak a felvételek: lángba borult egy hatalmas gázszállító a Földközi-tengeren, Oroszország Ukrajnára mutogat
Moszkva szerint ukrán drónok kapták el a hajót.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.