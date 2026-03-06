  • Megjelenítés
Meglépi a keleti nagyhatalom kormánya: beavatkoznak ingatlanválság miatt, de az elemzők szkeptikusak
Meglépi a keleti nagyhatalom kormánya: beavatkoznak ingatlanválság miatt, de az elemzők szkeptikusak

Kína városokra szabott intézkedésekkel próbálja stabilizálni a válságba süllyedt ingatlanpiacát, több elemző figyelmeztet azonban, hogy a bejelentett lépések elmaradnak a fordulathoz szükséges átfogó élénkítéstől – írja a Bloomberg. 

Ígéretet tett a kínai kormány az ingatlanpiac stabilizálására a parlamentnek benyújtott munkajelentésében. Ennek érdekében

egyedi, városszintű szakpolitikával fognák vissza az új lakások kínálatát, és csökkentenék a felhalmozódott készleteket.

A dokumentum szerint a kormány a meglévő lakásállomány hasznosításának több módját is vizsgálja. Emellett továbbra is ösztönzik a piacon lévő lakások felvásárlását, amelyeket elsősorban szociális bérlakásként hasznosítanának.

Elemzők szerint a bejelentés nagyrészt a korábbi retorikát ismételte meg, és nem tartalmazott olyan nagyszabású gazdaságélénkítő csomagot, amelyre több közgazdász szerint is szükség lenne. Ugyanezen az ülésen

a kormány 4,5-5 százalékos GDP-növekedési célt tűzött ki, ami 1991 óta a legszerényebb vállalás.

A visszaesés ellenére az ingatlanszektor a Bloomberg Intelligence becslése szerint a kínai gazdasági teljesítmény mintegy 17 százalékát adja. Ez jól mutatja, miért kulcsfontosságú Peking számára a válság kezelése. A több mint ezermilliárd dolláros újlakáspiac törékeny maradt. Az országos eladások értéke a 2021-es csúcshoz képest több mint a felére zuhant. Az ingatlanválság mintegy 130 milliárd dollárnyi adósság bedőlését okozta. Ez vezetett az egykor legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő, a China Evergrande Group összeomlásához is.

Sanghaj és Peking helyi kormányzata az elmúlt hónapokban enyhített a lakásvásárlási korlátozásokon, lehetővé téve, hogy a nem helyi lakosok is könnyebben jussanak ingatlanhoz. Az elemzők egy része azonban további áresésre számít: a UBS kínai ingatlanpiaci kutatási vezetője, John Lam szerint a lakásárak legalább két évig tovább csökkenhetnek. A nagyvárosokban a használt lakások értéke a csúcshoz képest már eddig is több mint egyharmadával esett.

