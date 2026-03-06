Mindent átalakítanak: óriási beruházás indul a népszerű hazai vízparton, rá sem fogunk ismerni a területre

A mintegy 107 ezer négyzetméteres területen megvalósuló fejlesztés generálkivitelezési munkáit a Magyar Építő Zrt. és a PHAROS '95 Kft. nyerte el. A projekt során a meglévő tizenhárom épületből kilencet elbontanak, ezzel biztosítva helyet az új funkcióknak. A korszerűsítés és bővítés után a komplexum
6500 négyzetméternyi hasznos alapterülettel, valamint 349 férőhelyes szálláskapacitással
várja majd a diákokat.
A megújuló központban kiemelt szerepet kap a közösségi és oktatási infrastruktúra. A szabadtéri előadásokhoz egy agórát alakítanak ki, emellett nyitott irodaterek, csapatjátékokra alkalmas sportpályák és tágas tisztások is létesülnek. A nagy létszámú rendezvények és táborok kiszolgálása érdekében a meglévő konyhát és éttermet teljesen modernizálják. A területen ezenfelül átfogó kert- és tájépítészeti munkákat is végeznek – írja a cikk.
A mostani beruházás a korábban megkezdett fejlesztéssorozat szerves folytatása. Az előző ütemekben már megújult a vitorláskikötő és a csónakház, emellett felépült egy környezetbarát, rétegelt ragasztott faelemekből álló, modern közösségi pavilon is. A tábor átfogó megújítása egy 2022-es országos építészeti tervpályázat győztes tervei alapján zajlik. Ennek köszönhetően a révfülöpi központ hosszú távon is az MCC egyik legfontosabb hazai bázisává válik.
Az MCC honlapján található leírás szerint a komplexum két részből áll: a Balaton partján elhelyezkedő vitorláskikötőből és diáktáborból, valamint a 71-es főút északi oldalán elterülő egykori diáküdülőből. A felújítási program első ütemében az MCC a Balatonparton rendbe tette a kikötőt, hogy minél előbb megkezdődhessen a szünidei oktatás. Korábban számos elavult épület és műszaki helyiség helyezkedett el itt, a kikötő korlátozottan volt alkalmas vitorlásoktatásra és vízisportokra.
A szebb napokat látott diáküdülő és tábor jelentős része évtizedek óta kihasználatlan, fűtés és hűtés nélküli épületei leromlott állapotban vannak, a központi kezelésben lévő terület elhagyatottsága többször okozott bosszúságot az önkormányzat és a lakók számára.
Számos szép, funkcionálisnak tűnő épület is található a területen, de sajnos a karbantartás hiánya miatt gépészetileg elavultak, felújításra szorulnak. A kiüresedett funkciójú, balesetveszélyessé vált épületek esetében – mint például a mára szükségtelenné vált szivattyúház – szakértők a bontást javasolták.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor
