Újabb pofon az épp magára találó brit lakáspiacnak a közel-keleti válság
Újabb pofon az épp magára találó brit lakáspiacnak a közel-keleti válság

A Halifax legfrissebb lakásárindexe szerint az Egyesült Királyságban februárban 0,3 százalékkal emelkedtek a lakásárak, ami újra lassulást jelent a januári növekedéshez képest a közel-keleti konfliktus nyomásának hatására - írja a The Financial Times. Az átlagos árszint így 301 151 fontra nőtt, miközben éves bázison az index 1,3 százalékos lakásár-emelkedést mutatott, ami az elmúlt négy hónap legerősebb adata a januári 1,1 százalékos drágulás után.
A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a januári 0,8 százalékos emelkedéstől. Tom Bill, a Knight Frank brit lakóingatlan-piaci kutatási részlegének vezetője szerint ez részben a hétvégi iráni geopolitikai fejleményeknek tudható be. A szakember úgy fogalmazott, hogy a novemberi költségvetés után a lakáspiac lendülete éppen kezdett helyreállni. A jelzáloghitelek kilátásai még egy héttel korábban is sokkal kedvezőbbnek tűntek. Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus azonban jelentősen ronthatja a piaci hangulatot.

Az infláció emelkedése miatt ráadásul késleltetheti a jegybanki kamatcsökkentéseket, ami végső soron lefelé nyomná a lakásárakat.

A regionális különbségek továbbra is jelentősek, egyértelmű szakadék rajzolódik ki az északi és a déli területek között.

  • Észak-Írország vezeti a ranglistát 6,3 százalékos éves árnövekedéssel, ahol az átlagár 218 608 fontot tett ki.
  • Skócia a második helyen áll 4,7 százalékos emelkedéssel és 222 286 fontos átlagárral.
  • Wales ehhez képest szerényebb, mindössze 2,4 százalékos növekedést produkált.

Anglián belül szintén az északi régiók árai nőttek erőteljesebben, a drágább déli piacokon csökkenés volt tapasztalható.

  • Északkelet-Anglia 3,5 százalékos, míg
  • Északnyugat-Anglia 2,9 százalékos éves áremelkedést regisztrált.
  • Délkelet-Angliában 2,2 százalékkal estek a lakásárak éves összevetésben.
  • Londonban 1 százalékos visszaesést mértek, így a fővárosban az átlagár 538 200 fontra süllyedt.
