Újabb pofon az épp magára találó brit lakáspiacnak a közel-keleti válság

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a januári 0,8 százalékos emelkedéstől. Tom Bill, a Knight Frank brit lakóingatlan-piaci kutatási részlegének vezetője szerint ez részben a hétvégi iráni geopolitikai fejleményeknek tudható be. A szakember úgy fogalmazott, hogy a novemberi költségvetés után a lakáspiac lendülete éppen kezdett helyreállni. A jelzáloghitelek kilátásai még egy héttel korábban is sokkal kedvezőbbnek tűntek. Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus azonban jelentősen ronthatja a piaci hangulatot.

Az infláció emelkedése miatt ráadásul késleltetheti a jegybanki kamatcsökkentéseket, ami végső soron lefelé nyomná a lakásárakat.

A regionális különbségek továbbra is jelentősek, egyértelmű szakadék rajzolódik ki az északi és a déli területek között.

Észak-Írország vezeti a ranglistát 6,3 százalékos éves árnövekedéssel, ahol az átlagár 218 608 fontot tett ki.

vezeti a ranglistát 6,3 százalékos éves árnövekedéssel, ahol az átlagár 218 608 fontot tett ki. Skócia a második helyen áll 4,7 százalékos emelkedéssel és 222 286 fontos átlagárral.

a második helyen áll 4,7 százalékos emelkedéssel és 222 286 fontos átlagárral. Wales ehhez képest szerényebb, mindössze 2,4 százalékos növekedést produkált.

Anglián belül szintén az északi régiók árai nőttek erőteljesebben, a drágább déli piacokon csökkenés volt tapasztalható.

Északkelet-Anglia 3,5 százalékos, míg

3,5 százalékos, míg Északnyugat-Anglia 2,9 százalékos éves áremelkedést regisztrált.

2,9 százalékos éves áremelkedést regisztrált. Délkelet-Angliában 2,2 százalékkal estek a lakásárak éves összevetésben.

2,2 százalékkal estek a lakásárak éves összevetésben. Londonban 1 százalékos visszaesést mértek, így a fővárosban az átlagár 538 200 fontra süllyedt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ