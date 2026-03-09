Újabb pofon az épp magára találó brit lakáspiacnak a közel-keleti válság

A növekedés üteme ugyanakkor elmaradt a januári 0,8 százalékos emelkedéstől. Tom Bill, a Knight Frank brit lakóingatlan-piaci kutatási részlegének vezetője szerint ez részben a hétvégi iráni geopolitikai fejleményeknek tudható be. A szakember úgy fogalmazott, hogy a novemberi költségvetés után a lakáspiac lendülete éppen kezdett helyreállni. A jelzáloghitelek kilátásai még egy héttel korábban is sokkal kedvezőbbnek tűntek. Egy elhúzódó közel-keleti konfliktus azonban jelentősen ronthatja a piaci hangulatot.
Az infláció emelkedése miatt ráadásul késleltetheti a jegybanki kamatcsökkentéseket, ami végső soron lefelé nyomná a lakásárakat.
A regionális különbségek továbbra is jelentősek, egyértelmű szakadék rajzolódik ki az északi és a déli területek között.
- Észak-Írország vezeti a ranglistát 6,3 százalékos éves árnövekedéssel, ahol az átlagár 218 608 fontot tett ki.
- Skócia a második helyen áll 4,7 százalékos emelkedéssel és 222 286 fontos átlagárral.
- Wales ehhez képest szerényebb, mindössze 2,4 százalékos növekedést produkált.
Anglián belül szintén az északi régiók árai nőttek erőteljesebben, a drágább déli piacokon csökkenés volt tapasztalható.
- Északkelet-Anglia 3,5 százalékos, míg
- Északnyugat-Anglia 2,9 százalékos éves áremelkedést regisztrált.
- Délkelet-Angliában 2,2 százalékkal estek a lakásárak éves összevetésben.
- Londonban 1 százalékos visszaesést mértek, így a fővárosban az átlagár 538 200 fontra süllyedt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiszivárgott: rendkívüli árazás jön a Molnál
A változás azonnal életbe is lép.
Megállapodás született a fogyókúrás csodaszerről, közel 50 százalékot száguldott egy részvény
A nyitás előtti kereskedésben.
Milliárdokért árulják a csődbe ment magyar óriáscég vagyonát
Köztük az újpesti gyártelepet.
Elképesztő: a mesterséges intelligencia pörgetheti fel a baromfiágazatot
Óriási növekedés jöhet.
Érdekelt vagy az autóiparban? Ennél jobb üzleti kapcsolatépítésre nem lesz lehetőség
Járműipar 2026: 15 perc privát meeting az autóipar legfontosabb szereplőivel - Ne hagyja ki, jelentkezzen a lehetőségre!
Nők a magyar parlamentben és kormányban - Elnézést, kik?
Újabb magyar negatív rekord az EU-ban
Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában
Moszkvában most valószínűleg nem örülnek.
NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca
Teherán tagadta a korábbi incidenseket is.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.