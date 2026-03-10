Adókedvezményekkel pörgetné ez a tanácsadó az építőipart

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

Az ÉVOSZ többek között a bérbeadási szolgáltatás kedvezményes adóztatását javasolta szakmai anyagában, és figyelmeztetett, hogy tavaly a becslése szerint

mintegy 200 milliárd forint értékű lehetett az a lakásfelújítás és lakásépítés, amit szóbeli megállapodás mentén kiviteleztek,

amelynek az ÁFA-tartalma és további adó-járulék vonzata mintegy 55 milliárd forint lett volna, amitől az állam mind elesett.

Az építőipar az elmúlt években jelentős kihívásokkal szembesült: a beruházások visszaesése, a finanszírozási nehézségek és a munkaerőpiaci problémák egyaránt lassították az ágazat teljesítményét. A Niveus szerint ugyanakkor az adózási környezet kiszámíthatósága kulcsfontosságú lehet a lakásépítések és felújítások élénkítésében.

„Az építőipar teljesítményére nemcsak a beruházások volumene vagy a gazdasági ciklusok hatnak, hanem az is, hogy mennyire stabil és kiszámítható az adózási környezet.

A lakásépítéseket és felújításokat ösztönző adópolitikai eszközök komoly lendületet adhatnak az ágazatnak

– idézte a közlemény Bagdi Lajost, a Niveus partnerét.

A szakértő szerint

az egyik legfontosabb kérdés a kedvezményes lakásáfa hosszú távú fenntartása.

Az új lakások esetében alkalmazott 5 százalékos áfakulcs jelentős hatással van a beruházási döntésekre és a lakásárak alakulására is.

„A lakásáfa kedvezményes kulcsának stabil alkalmazása segíthet abban, hogy a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozottabban alakuljon, és ne jelenjenek meg a szabályozási határidők miatt időszakos keresleti hullámok a piacon” – tette hozzá Bagdi Lajos.

A Niveus szerint

az új építésű lakóingatlanok esetleges építményadó-mentessége szintén ösztönözheti a beruházásokat, mivel mérsékelheti a fejlesztők és a lakásvásárlók költségeit.

A lakásállomány korszerűsítése szintén komoly gazdasági kihívás: szakmai becslések szerint a magyar lakások mintegy 70 százaléka nem felel meg a korszerű energetikai követelményeknek.

„Ha a szabályozás a legális lakásfelújítást és bérbeadást átláthatóbb és kiszámíthatóbb adózási feltételekkel támogatja, az egyszerre növelheti a piac átláthatóságát és a lakáspiaci kínálatot” – mondta Bagdi Lajos. Ez lehet akár a magánszemélyek részére történő áfavisszatérítés, vagy a bérbeadásból származó jövedelem utáni magánszemélyeket terhelő személyi jövedelemadó kedvezménye, illetve alacsonyabb adókulcs.

A Niveus szerint az építőipar stabil működéséhez nemcsak a beruházási programok és a finanszírozási lehetőségek fontosak, hanem az is, hogy

az ágazatot érintő adózási szabályok hosszabb távon kiszámíthatóak legyenek.

A lakásépítések és felújítások ösztönzése adópolitikai eszközökkel a gazdasági növekedéshez és a lakhatási problémák enyhítéséhez egyaránt hozzájárulhat.

