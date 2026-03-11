A Gen Z és az influenszerek mentik meg a plázákat Amerikában

A NielsenIQ adatai szerint a Z generáció kiskereskedelmi kiadásainak növekedése minden más korosztályét felülmúlja. Globális éves kiskereskedelmi fogyasztásuk 2030-ra várhatóan meghaladja a 12 billió dollárt. A Circana piackutató cég adatai alapján a 18-24 éves vásárlók tavaly az általános fogyasztási cikkek 62 százalékát fizikai üzletekben szerezték be. A 25 év felettieknél ez az arány mindössze 52 százalék volt.

A fiatalabb korosztály tehát arányaiban többet költ a hagyományos boltokban, mint az idősebbek.

Ez a trend komoly mentőövet jelent egy olyan iparágnak, amely az elmúlt években tömeges boltzárásokkal és csökkenő forgalommal küzdött. A visszaesés részben annak volt köszönhető, hogy az Y generáció sosem tette magáévá a plázázás kultúráját olyan mértékben, mint korábban az X generáció.

A Z generáció tagjai azonban az okostelefonok korában nőttek fel, és személyiségformáló éveiket a járványügyi lezárások alatt töltötték. Számukra a bolti vásárlás, a barátokkal való találkozás, a termékek fizikai érintése és a nyüzsgő plázák hangulata újdonságot és különleges élményt jelent.

A fiatalok plázalátogatási szokásai azonban alapvetően eltérnek a szüleik vagy nagyszüleik idejében tapasztaltaktól. Vásárlásaikat a TikTok-influenszerek inspirálják, a próbafülkékben szelfik készülnek, az üzemeltetők pedig kifejezetten közösségimédia-barát tereket alakítanak ki. Az Egyesült Államokban több mint három tucat bevásárlóközpontot fenntartó Macerich például egyes közösségi tereinek arculatát

célzottan az online platformokra optimalizálva újítja fel.

Lépcsőházakat és mozgólépcsők alatti zugokat festenek le látványos mintákkal, hogy spontán fotózásra csábítsák a látogatókat.

Az online térből induló e-kereskedelmi márkák is egyre gyakrabban nyitnak hagyományos üzleteket a bevásárlóközpontokban. A 2021-ben még kizárólag a weben elindult Edikted ma már 11 üzlettel rendelkezik, és idén további 14 nyitását tervezi. Valentin-nap alkalmából a cég a közösségi médiában meghirdetett akciókkal csábította a fiatalokat a Tysons Corner Centerben található üzletébe, ahol rózsákat és ajándékcsomagokat osztogattak, a vásárlók pedig rövid videókat, shortokat forgattak a helyszínen. A márka emellett egyetemi kampuszokon toboroz fiatal nagyköveteket, akik

ingyenes ruhadarabokért cserébe az Instagramon és a TikTokon posztolnak az eseményekről.

A trend a nagyobb kiskereskedelmi szereplőknél is egyértelműen érezhető. A Coach és a Kate Spade márkákat tulajdonló Tapestry a 2024 decemberében zárult negyedévben kétjegyű árbevétel-növekedést ért el a fizikai üzleteiben. Ezt a sikert nagyrészt a Z generáció lelkesedésének tulajdonítják: az eladók a tabletjeiken influenszerek stílustippjeit mutatják meg a fiatal vásárlóknak. Ahogy Sandeep Seth, a cég növekedési igazgatója fogalmazott, ez a korosztály már nem az eladóktól, hanem a véleményvezérektől és a barátoktól szeretne informálódni. A fiatalabb vásárlókat célzó Pacsun hálózat tavaly 18 év után először bővítette ismét az üzleteinek számát, és 2029-ig akár 35 új bolt nyitását is tervezi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images