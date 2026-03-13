  • Megjelenítés
Már ebben a hónapban nyit az újragondolt Citadella
Március 28-án nyit a Citadella, amelyet nagyívű átalakítás után láthat a nagyérdemű. A megújulás folyamatáról ebben a cikkben írtunk részletesen, a projekt tervezőjével, Taraczky Dániellel pedig a Portfolio Építőipar 2026 konferenciánkon személyesen is találkozhatnak az érdeklődők.
A Citadellán található kiállítás a nyitás hétvégéje után regisztrációval március 29-31 között regisztrációval ingyenesen megtekinthető lesz, erről érdemes a honlapon tájékozódni.

Kitenné a Várból a turistabuszokat az önkormányzat, de van egy terve

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

