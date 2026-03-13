Vigyázó szemünket a panelekre vessük! – Vajon már a fordulatot jelzi a lakáspiaci indikátor?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hálás és egyben hasznos téma a panellakások piacát elemezni. Nagy tömegű, a lakástípusok között a leghomogénebb, legkönnyebben árazható, folyamatosan keresett, így gyorsan forgó termékről van szó. Mindezek miatt könnyen vizsgálható és jó indikátor mind a jelenlegi, mind a várható piaci folyamatok leírásakor. Ráadásul vannak nagyvárosok, fővárosi kerületek, ahol a lakásállományhoz viszonyított forgalmi súlyuk különösen nagy jelentőségűvé teszi a lakótelepi lakásokat. Most is érdemes figyelemmel kísérni ezt a piaci szegmenst, hiszen a múltbeli tapasztalatok alapján, piaci ciklusfordulókhoz közeledve jól jelzik előre a lakáspiac egészének várható viselkedését. Néhány érdekes folyamatot már most megfigyelhetünk.

A KSH legutolsó, 2022-es népszámlálási adatai szerint a magyar lakásállomány mintegy 12%-a panel falazattal épült. Az ilyen lakások a lakásállományhoz viszonyítva a legnagyobb arányt a III., IV. és XV. kerületben képviselnek (51-52%), míg a vármegyeszékhelyek közül Miskolc és Székesfehérvár látképét határozzák meg legmarkánsabban a panelházak (38-39%). Darabszámban a III. kerületé az elsőség (34,2 ezer), míg nagyvárosaink közül Miskolc áll az élen (30,5 ezer). A sor végén pedig Zalaegerszeget látjuk, ahol a 3,7 ezer lakás a teljes állomány 13%-át adja.

A vizsgált szegmens lakáspiaci súlyát ennél is látványosabban mutatja, ha az összforgalmon belül vesszük górcső alá a lakótelepi lakások részesedését. Itt is a KSH adatait dolgoztuk fel és bár az állományhoz képest más elnevezés (panel vs. lakótelepi lakás) azt jelzi, hogy itt némiképp tágabb értelmezést kap ez az ingatlantípus, ezek döntően fedik egymást, így a kétféle mutatót nyugodtan elemezhetjük együtt. 2024-ben, az ingatlanforgalmat tekintve utolsó adatteljes évben az országos forgalom 15,2%-át adták a lakótelepi lakások. A legtöbb, 1000-1100 a III. kerületben, Miskolcon és Pécsett találta meg új tulajdonosát. Ugyanakkor az összforgalomból messze a legnagyobb, 63%-os részesedést a XV. kerületben hasítanak ki a lakótelepi lakások, míg a vármegyeszékhelyek közül Békéscsabán is bőven a felét adják (52%).

Forrás: KSH (állomány 2022, forgalom 2024) Azok a kerületek és vármegyeszékhelyek, ahol a panelállomány eléri a 10%-ot.

Külön érdekesség azt megvizsgálni, hol a legnagyobb az abszolút eltérés a kétféle (állományi és forgalmi) részarány között. Ezek pedig az oszlopdiagramon is szemet szúrnak. Kevéssé az, hogy

Egerben és a XIII. kerületben a forgalmi súly 6%-ponttal elmarad az állományi részesedéstől, sokkal inkább a másik véglet, miszerint míg

Békéscsabán 17%-os a panellakások állományon belüli részesedése (azaz minden hatodik lakóingatlan), a forgalomból az előbb említett rekord mértékben, 52%-kal (azaz minden második lakóingatlan) részesednek a lakótelepi lakások.

Ettől a 35%-pontos különbségtől elmarad, de látványos Veszprém, Szekszárd és Salgótarján 13-15%-pont közötti, ugyanilyen irányú eltérése, míg

a fővárosban a XV. kerület szerepel hasonló mutatóval.

Ezekben a városokban és kerületekben tehát nagyon látványosan pörög a lakótelepi lakások piaca, ha nem is feltétlenül tranzakciószámot tekintve, de a panelállomány települési súlyához képest.

Mindez a vizsgálódás, illetve a települési sorrend is hangsúlyosabb fontosságot kap, ha tudjuk, hogy

a lakótelepi lakások milyen jó indikátorai a lakáspiaci ciklusok változásainak.

A KSH három különféle lakóingatlan-típusnál közöl éves, illetve negyedéves átlagárakat a NAV forgalmi adatai alapján, melyekből éves árváltozás egyszerűen számolható. A 2009-2013 közötti válság első két évében a lakótelepi lakások ára csökkent legnagyobb mértékben, ugyanakkor ez a szegmens már 2012-től – elsőként – életjeleket mutatott, 2014-2015-ben, a részben már a CSOK bevezetése által is támogatott piaci kilábaláskor pedig itt láthattuk a legnagyobb drágulást. A megszakítás nélkül 2019-ig tartó összpiaci boom utolsó két éve is a lakótelepi lakások árindexét lőtte legmagasabbra, 2019-ben rekord mértékű, 27%-os átlagos drágulást okozva egy év alatt, viszont az erre következő, Covid miatti fékezés is itt hozott majdnem nullára zuhanó árváltozást. 2021-ben a járványhelyzet folyományaként családi ház reneszánszt élhettünk át, emellett a két évvel korábban bevezetett falusi CSOK is ezen a részpiacon fejtette ki élénkítő hatását, így a drágulás az önálló házak piacán volt a legmagasabb, a lakótelepi szegmens ezt követte.

2022 újra fellángolást hozott összpiaci szinten, ekkor a Zöld Otthon Program kedvező hitele által pörgetett újlakás-piac is húzta a használtak árát, és ismét a lakótelepi lakások áremelkedési üteme volt a legnagyobb. A 2023-as energiaválság és inflációs sokk látványos lassulással járt, a legkisebb áremelkedést a lakótelepi lakások könyvelhették el. 2024-ben újra élénkült a piac, ami 2025-ben is folytatódott. Hivatalos statisztikai adataink a tavalyi év első feléről vannak, az Otthon Start Program által még nem befolyásolt piacon ismét a lakótelepi drágulás volt a leglátványosabb.

Forrás: KSH

Kivételes tehát az a helyzet, amikor a piaci felívelés nem a lakótelepi (túlnyomóan panel) lakások felől indul, és az erre következő ciklusfordulókor nem ez a szegmens fékez be leglátványosabban, és ha adódik is ilyen, az az elmúlt évek speciális piaci helyzeteivel magyarázható volt. Keresletük széles körű, azaz ideálisak egyrészt első lakásnak, másrészt kedvező fekvésüknek, ellátottságuknak és az esetek nagy részében jó tömegközlekedési kapcsolataiknak köszönhetően gyerekes családoknak egyaránt, emellett befektetésként is népszerűek. A lakótelepi lakásállomány viszonylag homogén összetételű, a lakások koncentrált előfordulása és nagy forgalma könnyen árazhatóvá, hatékony alaprajzuk és az elmúlt évtizedekben döntően korszerűsített energetikai jellemzőik általánosan keresetté teszi őket, ami a lakástípusok közötti hagyományosan legkisebb alkupotenciálban is tükröződik. A piaci helyzetekhez való könnyű áralkalmazkodás és a rövid értékesítési idő együtt gyors reakciót biztosít a panelpiac számára, ideális vizsgálati alannyá téve azt a lakáspiacon.

Érdemes tehát ebben az amúgy is turbulens piaci környezetben figyelemmel kísérni a panelpiacot! Az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterár limitje, és a legalább 250 lakásos, minimum 70%-ban ezzel kompatibilis lakásokat kínáló új lakóprojektek nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánításának lehetősége a drágább, pont ezt az árszintet közelítő – illetve kisebb lakásoknál esetenként ezt is meghaladó – budapesti lakótelepeket rögtön árnyomás alá helyezte, hiszen versenyhelyzetbe kerültek a környéken hirdetett új lakásokkal.

Mindeközben a panellakások kínálata az Otthon Start program generálta megnövekedett keresletre reagálva látványosan bővül az utóbbi hónapokban.

Ráadásul, mivel a fővárosban és a nagyvárosokban a három fő lakástípus közül jellemzően a lakótelepi a legolcsóbb, potenciális vásárlóik általában – a jelenlegi kifeszített árszintek mellett pedig még fokozottabban – árérzékenyek.

Idei tapasztalataink az árnövekedés mindezen okokból bekövetkező fékezését, a felső régiókban az árszintek csökkenését, illetve Budapesten az alkupotenciál növekedését vissza is igazolják.

Ezek a folyamatok a vidéki nagyvárosokba is begyűrűznek, persze ott alacsonyabban meghúzott árplafonba ütköznek a lakótelepi árak. 2026-ban a tavalyinál nyugodtabb, egyenletesebb lakáspiaci működést várunk, az árak az előző évi – vélhetően évtizedes rekordot jelentő – drágulásnál jóval mérsékeltebb növekedésével. A fékeződést pedig a panelpiacon már most érzékelhető folyamatok alá is támasztják, egyúttal előrejelzést adhatnak a piac egészének várható teljesítményére.

