A munkahelyek szép új világa - Így kell okosan modernizálni

Már minden mérhető és optimalizálható

Big Office Day-en november 20-án. A Groupama Aréna 3 szintjén minden arról fog szólni, hogy milyennek kellene lennie 2019-ben, illetve 2020-ban egy jól működő vállalkozásnak. A fenti eszközök nemcsak költözés vagy átalakítás előtt hasznosak, hanem folyamatosan lehetővé teszik a munkahelyek fejlesztését. Ilyen és ehhez hasonló irodafejlesztési trendekről és megoldásokról lesz szó aminden arról fog szólni, hogy milyennek kellene lennie 2019-ben, illetve 2020-ban egy jól működő vállalkozásnak.

Mit értünk modern iroda alatt? Általában még mindig a kortárs ízlésnek megfelelő irodabútorokkal és dizájnnal, a tágas, nyitott terekkel, nagy üvegfelületekkel ellátott helységeket.Az irodával kapcsolatos trendek alakulásának az egyik legfontosabb mozgatórugója a technológiai fejlődés. A hatékonyság maximalizálására törekvő vállalatok laptopokra cserélik az asztali gépeket, elektronikus dokumentumkezelő szoftvereket vezetnek be, és igénybe vesznek felhőalapú szolgáltatásokat. Mindez azonban még csak a kezdet a különböző informatikai eszközök által támogatott modernizációhoz és hatékonyságnöveléshez.Kiváló példát jelentenek, amelyek mérései alapján jól látható, hogy hány fix, megosztott és rugalmas munkaállomásra van szükség, de ugyanígy meg lehet vizsgálni a tárgyalókkal vagy a parkolóhelyekkel kapcsolatos igényeket is. A hatékony térszervezéssel jelentős irodaköltség-megtakarítás érhető el, miközben a munkavállalók hatékonysága is növekszik, hiszen olyan területeket kapnak, amelyek valóban a hasznukra vannak.A helyek nem megfelelő kihasználása mellett a másik tipikus probléma az időgazdálkodás.bármilyen számítógépes munkakörben - akár távmunka esetében is - alkalmasak a munkavégzés hatékonyságának objektív elemzésére. Az adatok lehetőséget adnak a teljesítményértékelésre, összehasonlíthatóvá teszik a munkavállalókat, részlegeket, vállalatokat, segítve a tudatos fejlesztést, átszervezést.

A 21. századi iroda több mint fizikai tér. Erről szól majd a Big Office Day november 20-án.

Hogyan érdemes nekilátni?

hogyan lehetne jobban kihasználni a rendelkezésre álló teret?

mindenkinek szüksége van-e fix munkaállomásra?

hogyan alakítható ki a munkavállóknak kedvezőbb környzetet?

mely folyamatokat lehetne automatizálni?

Az irodamodernizáció úttörői Magyarországon a multinacionális nagyvállalatok voltak, de már a kkv-k is kénytelenek felzárkózni. Az 5% feletti gazdasági növekedés korában a vállalatok többségének lenne pénze arra, hogy fejlődjön a fenti területeken. Sokan azonban nem tudják, hogy hogyan álljanak neki, illetve nincsenek teljesen tisztában a lehetőségek tárházával és az azokban rejlő potenciállal.

Ügyvezetők

HR-vezetők és -tanácsadók

Beszerzési igazgatók

IT-vezetők

Irodaberendezéssel foglalkozó szakemberek

Office managerek

Az irodaátalakítást érdemes körültekintően csinálni, és egy-egy döntés előtt mérlegelni annak a munkavállalókat érintő minden aspektusát. Ebben is segít a lehetőségek alapos - akár szofterekre, szenzoros mérésekre és külsős szakértőkre támaszkodó - átgondolása, többek között az alábbi szempontok mentén:Pontosan ez az igény hívta életre, amelyeken a legjelentősebb cégek vezetői és szakértői osztják meg tudásukat és tapasztalataikat. A Big Office HR Brand Day konferencián a munkavállalóbarát szervezet és környezet kialakítása lesz fókuszban. A Big Office Technology Day konferencián a hatékony és biztonságos munkavégzést segítő technológiákról lesz szó.A Big Office Day-ről bővebb információkért kattints ide , vagy kövesd a Facebook-eseményt