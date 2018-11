Elszálltak a garázsárak is Budapesten - Vidéken már házat kapni ennyi pénzért

A felső határ Budapesten 6-7 millió, vidéken 4-5 millió.

Az új építésű lakásokhoz 2-2,5 millióért adják a garázsokat, vidéken a legolcsóbb új építésű társasházi mélygarázsokban is legkevesebb 1,5 milliót kell fizetni.A garázspiac a válság éveihez képest jelentősen fellendült az elmúlt időszakban. A válság előtt az új építésű társasházakban a garázsok akár 60-70 százaléka is a beruházónál maradt, hiszen aki lakást vett, inkább kért félszobával többet, mint az autójának "otthont". Ez akkor olyannyira jellemző volt, hogy a tömegesen megmaradt garázsok hasznosítására külön "iparág" alakult.Mára azonban megfordult a trend és a nagyobb projekteknél a használatbavételi engedélyig a garázsok több mint 80 százalékát értékesítik, annak ellenére, hogy a legtöbb helyen továbbra is ingyenes az állandó lakóhellyel rendelkezőknek a parkolás.A garázs befektetésnek sem utolsó a közlemény szerint: Budapesten havi 10-35 ezer forint között lehet kiadni a garázsokat, míg vidéken 10-20 ezer forint a bérleti díj, ez éves szinten 120 ezer - 420 ezer forint, ami 8-14,5 éves megtérülést jelent.Ugyanakkor a fenntartási költség - például közös költség - egy beállóra vetítve 3-5 ezer forint havonta. Magyarországon hozzávetőleg félmillió garázs van - derül ki az Otthon Centrum közleményéből.