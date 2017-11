A jövő a "lego" épületeké lehet

A Facility Management szerepe az ingatlanpiaci konjunktúrában

előadásában arról beszélt, hogy az épületek fenntartásáért felelős dolgozók között nemcsak takarítók és portások vannak, hanem mérnökök és más szakemberek, akik szintén hozzájárulnak az üzemeletetéshez. A LEO, vagyis a 2013-ban létrejött magyar Facility Management szövetség feladatai között szerepel, hogy a létesítménygazdálkodási piacot, illetve ennek fejlődését elősegítse.

"A munkaerőhiány nálunk is jelentkezik, versenytársunk az építőipari munkás, mert az ő bérszintjével kell versenyeznünk"

Hogyan újul meg a liget?

"Azt tapasztaljuk, hogy megrendelői és szolgáltatói oldalról is sokat fejlődött ez az ipar, a piaci verseny tisztult és megjelent egy olyan szolgáltatási mérés, ahol nem a szolgáltatási volumen vásárlásán van a hangsúly, hanem a szolgáltatási szinten, ezt a szintet pedig a szolgáltatóra bízzák a megrendelők." - mondta el Décsi Gábor a LEO benchmarking munkacsoport vezetője.- tette hozzá.Nem elég csak a vállalatokat fejleszteni, hanem pénzt és figyelmet kell fordítani a létesítménygazdálkodási piacra is. A LEO keretében jelenleg 16 partnervállalattal, több munkacsoportban dolgoznak, aminek eredményeképp létrejöhetett egy mintatender dokumentáció, ami segíti a megrendelőket abban, hogyan írjanak ki egy pályázatot és hogyan rendeljenek meg egy szolgáltatást. Ezen kívül 400 jogszabályt gyűjtöttek össze, ami lefedi az FM iparági szabályzói környezetet, nyomon követve a szabályozások változását.2016 végén a kormány a Városliget Zrt.-t bízta meg a liget megújításának feladataival - mondta elprezentációjában. A Városligetet mindig is az épületek és a természet összhangja adta, ennek mentén újul meg most is. Hét tervpályázat kiírása alapján alakult ki a jelenlegi koncepció, aminek megvalósulásával 2018 őszén - egy új kiállítás keretében - nyílhat meg a liget. A Néprajzi Múzeum kivitelezése idén decemberben indul, de összességében számos más épület is megújul vagy épül fel. Ezek közé tartozik az OMRRK, a Szépművészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Városligeti Színház a Magyar Zene Háza, a Millennium Ház, az Új Nemzeti Galéria, a közlekedési múzeum helyén a Magyar Innováció Háza és a projekthez lazábban kapcsolódó állatkerti Biodóm. Budapest jelenleg a világ 36. legélhetőbb városa, de a Liget Budapest megvalósulásával remélhetőleg a főváros bekerül a legjobb 30-ba.

Disruption az ingatlanszektorban

Az automatizáció és technológiai fejlődés lehet a kulcs

előadásában az ingatlanszektorban tapasztalható disruption-ról beszélt, ami zavart, szakadást jelent és lényegében az adott iparágban történő hirtelen strukturális változást érthetjük alatta. A coworking munkavégzési kultúra, az akcelerátor, mint startup gondolatok iskolája és az inkubátor, vagyis a startup bölcsődéje, mind olyan fogalmak, amelyek ennek a strukturális változásnak a keretében előkerülnek.A rugalmas munkavégzést támogató formák leginkább Londonban, Párizsban, Dublinban és mostanában Amszterdamban a legerősebbek. Egy felmérés alapján a dolgozók 70-75 százaléka a közösség miatt, 60 százalékuk az infrastruktúra miatt használja szívesen a szabad tereket. Érdekes eredmény azonban, hogy egy másik felmérés alapján a megkérdezettek 56 százaléka azt válaszolta, hogy nem szeretné a privát és munkahelyi szférát vegyíteni.A rugalmas munkavégzést támogató megoldásokra a Y-generáció oldaláról is nagy igény van. Ehhez az igényváltozásához a munkahelyeknek és a fejlesztőknek is alkalmazkodni kell, jellemzi továbbá ezt a generációt például, hogy átlagosan maximum 30 percnyi utazást tolerál a munkahelyre.Mi foglalkoztatja a bérlőket? A generális költségek, erős az igény a flexibilitásra, vagyis a munkavégzés terének rugalmassá tételére. De vannak további felhasználói igények, amik nem kerülnek kielégítésre, például wellness, vagy zöld területek létesítése.Érdekes kérdés a jövőre nézve az is, hogy ez a modell hosszú távon is fennmarad, vagy csupán egy buborék, illetve, hogy lehet-e úgy kialakítani egy irodát, hogy egyfajta hibridként egyszerre nyújtson zárt és nyitott tereket egyaránt.arról beszélt, hogy az egyik szeme sír, a másik nevet, sok stadion és olyan közösségi tér fejlesztés indult, ahol a családok jól érezhetik magukat, ugyanakkor ezek a projektek iszonyatos erőforrást igényelnek, ami közvetlenül befolyásolja az ingatlanfejlesztők jelenlegi létét is, mivel az árnövekedést tovább erősíti. A szakember hozzátette, hogy a 30-40-50 százalékos árnövekedés megérkezett a piacra, amit már ők is éreznek.elmondta, hogy a munkaerőhiány az üzemeltetői piacot is erősen érinti, nagyon komoly problémát okoz. A bérköltségekben 25-30 százalékos növekedés érzékelhető, de még ilyen bérek mellett sem nagyon lehet embert találni. Az üzemeltetési díj 3-4 euróról 5-6 euróra növekedhet. Mint a szakember kitért rá, a takarítók nálunk 500-600 eurót keresnek, Ausztriában 1200-1300 eurót is kaphatnak, kicsit távolabb pedig közel lesz a 2000 euróhoz a bérük, ezzel kell tehát versenyezni a hazai szereplőknek. A jövővel kapcsolatban pedig hozzátette, hogy a piacon hamarosan megjelenő rengeteg új épület további jelentős munkaerőt igényel, ennyi ember azonban nem lesz, így az egyetlen megoldás, ha az ipari fejlődés irányába megyünk el. Automatizációval is ugyanolyan minőséget el lehet elérni, sőt jobbat is., a munkaerőhiánnyal kapcsolatban elmondta, hogy abban bízik, a kivitelezők új megoldásokat tudnak majd javasolni a fejlesztőknek, a szakma egyre szofisztikáltabbá válik, és ingatlanfejlesztőként számíthatnak majd nagyon erős tudású építőkre, ha az állami megrendelések kicsit lecsengenek.

arról beszélt, hogy a nagyon dinamikus költségnövekedés a lakóprojekteknél ugyan meg tud jelenni, az irodánál azonban ez nem ilyen egyszerű. Ugyanakkor mint kitért rá, nem lát problémát abban, hogy érdemi bérleti díj emelkedés kezdődjön el a jövőben. Ha 11-12 euróért nem központi helyen lehet, nem olyan jó állapotú lakást bérelni, akkor 14 euró miért magas egy A kategóriás iroda egy négyzetmétertért, tette fel a kérdést a szakember.arról beszélt, hogy a bankok számos kockázatra érzékenyek. A kivitelezési költségek jelentős emelkedés miatt, a 60 százalékos loan-to-cost teljesen más kitettséget jelent a bankoknál. A hitel-visszafizetési időszakok megnövekedtek, ami nem csak a fejlesztésekre, hanem a befektetésekre is vonatkozik. A másik ami miatt a bankok aggódnak a kamatok növekedése, ami szintén növeli a kockázatokat.a panelbeszélgetés során arról beszélt, hogy, a szállodáknál már régóta folyik a munkaerő racionalizálás, régen egy nagy szállodában 400-an is dolgoztak, ma 200-nál is kevesebb alkalmazott lehet. 2-3 csillagos szállodában pedig például szinte nem látunk felszolgálót. A munkaerőhiány nem csak mostani probléma a szakember szerint, hanem egy hosszú távú gond, amire megoldásokat kell találni.szerint a következő , 12-24 hónapban a bérleti díjak mérsékelten, de emelkedni fognak, amit több tényező is elősegít, mint a rekord üresedés, és a folyamtatosan érkező kereslet.A panelbeszélgetésen szintén elhangzott, hogy a bérlők alapvetően nehezen dolgozzák fel a díjak emelkedését, az irodapiacon még jobban fogadják a magasabb üzemeltetési költségeket, de a kiskereskedelmi szektorban, főként a kisebb bérlőket nehéz rávenni a magasabb díjak fizetésére. Ágházi Gyula szerint el kell magyarázni a bérlőnek, hogy a szolgáltatási struktúra változik, vagyis többlet szolgáltatást kapnak. A munkaerőhiánnyal összefüggésben pedig megemlítette, hogy a Westendben például teszteltek egy olyan automatikus takarítói rendszert, ami kevesebb élőmunkát igényel. Meg kell találni a B és C megoldásokat.A jövővel kapcsolatban a panelbeszélgetés résztvevői szerint egyértelműen figyelni kell az új kihívásokra, a munkaerőhiány miatt például az automatizált, lego típusú épületek teret fognak nyerni, Magyarországon meg főként, mivel egyszerűen nem lesz ember a feladatok elvégzésére.A jövő fejlesztéseiről a szakemberek elmondták, hogy egyre nagyobb szerep jut a szolgáltatásoknak, az Y és Z generáció más igényekkel rendelkezik, mint az előtt lévők.