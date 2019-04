A technológia már adott, mégis alig használjuk

Zagorácz Márk igazgatói tanácsadó, BIM szakértő Lechner Tudásközpont A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán diplomázott építész szakon. Az épületinformációs modellezéssel (BIM) kapcsolatos kezdeti tapasztalatait a Vico Software - egy nemzetközi BIM célszoftver-fejlesztő... Tovább »

Milyen technológiai megoldás jelentheti a legnagyobb segítséget az üzemeltetés jövőjére nézve?

Várnai Máriusz ügyvezető Diófa Ingatlankezelő Kft. Máriusz második éve vezeti a Diófa Ingatlankezelő Kft-t. Szakmai pályafutását biztonságtechnikai mérnökként kezdte, majd 10 évet töltött a Cushman&Wakefield ingatlan tanácsadó vállalatnál. A Diófához a BNP Paribas

Meggyőződésem, hogy nem attól lesz egy ingatlan fenntartható, ha elárasztjuk a jelenleg elérhető legtöbb technológia vívmánnyal. Akkor érhetünk el igazán áttörő sikert, ha az adatok elemzése során három aspektusból (gazdaság, környezet, társadalom), folyamatosan igazodunk az igényekhez.

A személyes tapasztalataim szerint a fejlett - épületinformációs, BIM - technológiák alkalmazása az üzemeltetésben sajnos még a tervezésben és a kivitelezésben való felhasználásuknál is kevésbé terjedt el. A Lechner Tudásközpont 2017-ben készített egy felmérést is, amely bár nem célozta közvetlenül az üzemeltetőket, hasonló eredményeket mutatott: az épület megépítésével és megvalósulásával kapcsolatos információkat integráltan kezelni képes modellek felhasználása, hasznosságának és hatékonyságának megítélése rendkívül alacsony (1-2%) értéket ért csak el az üzemeltetéssel összefüggő felhasználási lehetőségek esetén - mondta elAz okokat leginkább a megvalósulási állapot rögzítésének, illetve az épületek felmérésének jelenlegi módszertanában kell keresni. Az elvárt dokumentációt továbbra is 2D tervek és listák jelentik, nem áll rendelkezésre az az integrált információhalmaz (modell formájában) a kivitelezés befejezését vagy egy épület felmérését követően, amely ki tudná szolgálni a korszerű üzemeltetési eljárásokat.A helyzet megváltoztatásához szükséges feladat összetett: szükséges az információt előállító munkaerő képzése, hogy megfelelő modell álljon rendelkezésre; szükséges az adatszolgáltatási folyamatok (törvényi?) szabályozása, hogy a megfelelő modell a tervezéstől a kivitelezés befejezéséig folyamatosan fejlődni tudjon, egyre több információt hordozzon; és szükséges az üzemeltetői munkaerő képzése, hogy a rendelkezésre álló, megfelelő minőségű modellt használni tudja - tette hozzá.A fejlett technológiák minden esetben azért jönnek létre - ahogyan azt a tömeggyártás példája is jól mutatja - hogy az emberi munkaerőt minél nagyobb mértékben pótolják. Természetesen bizonyos folyamatok automatizálhatók is, viszont ennél is fontosabb, hogy rendkívül sok folyamat optimalizálható, ezáltal munkaidő takarítható meg, a munkaerő hatékonyabbá tehető.Rövidtávon egyértelműen a mesterséges intelligenciában - humán erőforrást kiváltó technológiákat - rejlő lehetőségeket keressük. A takarítás, vagyonvédelem lehet az a terület, ahol a technológia hamarosan teret fog hódíthat, de a racionalitást szem előtt tartva hazánkban azért ezzel még az ingatlanpiacon várni kell. Ingatlanjaink kezelése során még nem használunk ilyen jellegű technológiát, de az egyértelműen látszik, hogy más megoldás nem fog a rendelkezésünkre állni. Ki kell várnunk, míg a mesterséges intelligencia egy üzemeltető számára is megfizethetővé válik - mondta elA gyártás és a logisztika területén egyértelműen a technológia fog teret hódítani. Elsősorban azért, mert itt éri meg a humán erőforrást - részben - kiváltani. Egy gépesített folyamat minden szempontból kevesebb kockázatot hordoz magában. Nincs változó teljesítmény, hibaszórás, betegállomány. A többi szektor, például az üzemeltetés esetében továbbra is az a kérdés, hogy mikor térül meg az üzemeltető számára az adott beruházás - tette hozzá a szakember, aki szerint mindig is a tervezhetőség, megelőzés volt a fő fókusz az üzemeltetésben. Ma már lehetőség van arra, hogy egy üzemeltetőt ne érjenek váratlan meglepetések. Egy adott gép, berendezés, alkatrész élettartama percre pontosan meghatározható. Jó példa lehet erre az épületfelügyeleti rendszerekben rejlő további lehetőségek. Az épületfelügyeleti rendszerből érkező adatokkal megfigyelhetjük a bérlőink használati szokásait, az adott szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket. Nem mondok újat azzal, hogy továbbra is az a kérdés, hogy a fenntarthatóság irányába tett intézkedéseinket milyen szemüvegen keresztül vizsgáljuk. Mit kezdünk azokkal az adatokkal, amik - a technológiának köszönhetően - a rendelkezésünkre állnak.Hogy hol éri meg leginkább a technológiai fejlesztés az üzemeltetésben és mindez hogyan támogathatja az épületek fenntarthatóságát, arról részletesebben a május 8-án megrendezésre kerülő Portfolio FM & Office 2019 konferencián beszélnek majd a szakértők, akik között jelen lesz: