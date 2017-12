Csak kapkodjuk a fejünket a rengeteg óriásdaru láttán

Több százezer négyzetméter terület jöhet a Váci útra

Dél-Buda is erősen belehúzott

Hamarosan nem panaszkodhatnak a Pesten irodát keresők

A BudaPart szakembereit is megkérdeztük a felpörgött fejlesztésekkel kapcsolatban.

Mi tette Dél-Budát vonzó irodafejlesztési célponttá? (A metró előtti időkben is komoly fejlesztések zajlottak itt, bár a megközelíthetőséggel akadtak problémák)



Dél-Buda, ezen belül is Lágymányos és környéke az IT, illetve K+F+I (kutatás, fejlesztés és innováció) hátterű cégek gyűjtőpontjává vált, ily módon itt is egyre több a befektetési céllal érkező érdeklődő. A környezet, az egyetemek közelsége pedig még vonzóbbá teszi a dél-budai irodapiacot mind a bérlők, mind a fejlesztők számára, az elmúlt években a telektranzakciók jelentős része itt történt. Dél-Buda az egyik legkeresettebb ingatlanpiac a fővárosban, elsősorban a lakóingatlan-fejlesztések, az egyre jobb tömegközlekedési hálózat, valamint a könnyű megközelítése miatt. Mára ez az alpiac vált a leggyorsabban fejlődő irodapiaccá, 2016 végén az irodák mindössze 4 százaléka állt üresen, 2017 harmadik negyedévében ez a mutató már csak 3,3 százalékos.



Dél-Buda közlekedési helyzetén sokat lendített a 4-es metró elkészülése és az 1-es villamos vonalának Budára történő meghosszabbítása. Ennek köszönhetően egyszerűen elérhető a belváros a korábbi csak buszos megközelítés helyett. A Kelenföldi pályaudvar közelsége miatt a vonattal utazóknak, az agglomerációból érkezőknek is könnyen elérhető a Kopaszi gát.



Milyen előnyei vannak Dél-Budának más lokációkhoz képest ma?



Dél-Buda mind a lakó-, mind az irodapiac szempontjából kiemelkedő teljesítményt nyújt: a lakáspiacot tekintve a XI. kerület a főváros egyik legkeresettebb városrésze, amelyben az ingatlanárak hosszú távon bebizonyították, hogy "válságállóak", emellett pedig az elmúlt évben átlag feletti értéknövekedést értek el.



A budai hangulatot kereső cégeknek, otthont kereső vásárlóknak vonzó szempontokat kínál, a Duna-part közelsége, a zöld övezetek, a kiváló infrastruktúra, bevásárlási lehetőségek miatt is. Az átalakuló XI. kerületi városrész egyetemi tudásközpont, IT és innovációs park, magas hozzáadott értéket termelő irodapark és egyetemváros jellege pedig várhatóan tovább erősödik, köszönhetően az itt székhelyet kereső és találó vállalatoknak, mint például a MOL Csoport, amely a BudaPart főterén építi új székhelyét.



A jövőben tovább erősödhet a szerepe, mint irodapiaci helyszín? Meddig futhat fel, lehet belőle olyan népszerű lokáció, mint a Váci út?



Valószínűsíthető, hogy tovább erősödik a szerepe mind iroda- mind lakópiaci helyszínként. Várhatóan ez az alpiac a következő években is a fejlesztők egyik kedvence lesz, ahogyan a helyi lakosság és a cégek száma is várhatóan tovább nő a kerületben. A legtöbb projekt a Váci úti irodafolyosón épül, mely továbbra is az egyik legnépszerűbb terület, de jelenlegi számok azt mutatják a dél-budai alpiac is legalább olyan kedvelt lokáció lehet a jövőben. Emellett a Váci úti folyosó lassan "elipariasodik", azaz csak nappal él, este kiürül és kevés zöldterülettel is rendelkezik, így a cégek mindinkább a zöld környezetet és Dél-Budát választják majd.

Hosszú évekig alig épült új irodaház Budapesten, mindössze egy-két projekt elkészüléséről lehetett beszámolni és a 2017 előtti 5 évben még a 300 ezer négyzetmétert sem érte el az átadott irodaterületek nagysága. Aztán a válság elmúltával a fejlesztők ismét munkához láttak, ma pedig a város számos pontján felállított óriás daruk mutatják, hogy egyszerre rengeteg építkezés zajlik.Az egyik legnagyobb a fejlesztések koncentráltsága a Váci út környékén, ahol, aki például elsétál a Lehel tértől az Árpád hídig sorban irodaház-építésekbe botlik. Itt épül a Promenade Gardens, a White House, az Advance Tower, az Agora és a Váci Greens D épülete, így összesen az idei és a következő 2 évben a Váci úti irodaterület több mint 130 ezer négyzetméterrel növekedhet az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont adatbázisában szereplő, jelenleg területi információkkal, és várható ismert várható átadási dátummal rendelkező projektek alapján. De a sornak még nincs vége, több más irodaház mellett, a Váci úton épülhet az OTP új 7 emeletes székháza is a következő 3 évben, az Agora az első szakaszt követően még a jelenleg épülő többszörösével bővülhet, és szintén a Váci úton terveznek irodaház építéseket az MNB alapítványok, még újabb 150 ezer négyzetméternyi területbővülést jelentene, így összesen 2023-ig összesen 400 - 450 ezer négyzetméter irodaterület elkészülése is várható lehet, csak a jelenleg ismert jövőbeli beruházások alapján.Jelentős bővülésre számíthat a Dél-Buda irodapiaci lokáció is, itt 2019 végéig közelíti a 200 ezer négyzetmétert a várható átadások nagysága. Itt épülhet meg a Mol új székháza, amely önmagában egy több mint 80 ezer négyzetméteres fejlesztést jelent, de szintén hatalmas beruházásra készül a Futureal is, mely Kelenföldön építi fel 70 ezres komplexumát, a Budapest ONE-t 2018 végéig. A fejlesztések azonban itt is folytatódnak, a Buda Parton például még további több százezres nagyságrendű irodaátadások is várhatóak a következő években.A Pest központi piacon is jelentős mennyiségben készülhetnek el irodaházak a közeljövőben, itt épül például a Telekom új székháza, amely önmagában is közelíti a 60 ezer négyzetmétert, de a Corvin negyedben is tovább bővül az irodaállomány, a Futureal a Corvin 5 irodaház első ütemét várhatóan 2018 végén adja majd át, majd ezt követheti a 2019-ben a második ütem is. A komplexum a Corvin Sétány irodaházprojekt befejező üteme lesz, az idén elkészült Skypark mellett. A Pest központi piacon 2019 végéig várhatóan összesen közel 160 ezer négyzetméternyi területet adhatnak át, a jelenleg ismert adatok alapján az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont adatbázisa szerint.