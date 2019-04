Elárulták, hova teszik a pénzüket az ingatlanpiac nagyágyúi

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Gereben Mátyás országmenedzser CPI Hungary Gereben Mátyás a CPI Hungary general managere 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományegyetem - Management Consulting... Tovább »

Czifra Balázs MRICS ingatlanbefektetési igazgató Diófa Alapkezelő Zrt. Balázs több mint 20 éves nemzetközi ingatlanpiaci tapasztalattal bír, mind tanácsadói, mind fejlesztői környezetben. Értékesítői, befektetői, fejlesztői és vagyonkezelői területeken szerzett jártasságot Magyarországon... Tovább »

Bár még mindig képesek vagyunk növekedni az új befektetések terén, a hosszú távú kockázatok miatt idén már óvatosabbak vagyunk, mint tavaly - mondta elA piaci környezet továbbra is pozitív, de a piac néhol már kezd túlárazottá válni, így muszáj óvatosnak lennünk. A befektetési alapokkal kapcsolatos legújabb szabályozások és korlátozások is erre utalnak - tette hozzáA tavalyi évben Európában a legnagyobb befektetési volument Németország érte el 77,4 milliárd euróval, ezt követte az Egyesült Királyság 72,7 milliárddal. A dobogó harmadik helyén Franciaország áll (31,1 milliárd) majd Hollandia (20,4 milliárd), Spanyolország (20,1 milliárd), Svédország (11,3 milliárd) és Olaszország (9 milliárd).A régióban Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia és Szlovákia a sorrend, az öt ország befektetési volumene együttesen tavaly meghaladta a 13 milliárd eurót. Bár Szlovákia kis ország lévén az utolsó helyen áll, de a csőben lévő fejlesztések miatt idén átlépheti az 1 milliárd eurós volument - mondta elAz elmúlt két év befektetési volumen tekintetében nagyon erős volt Magyarországon, 1,7-1,8 milliárd euró körüli éves szinttel, idénre azonban 1,5 milliárd alatti volument várnak a szakértők. Az egyes eszközosztályok közül az iroda és a kiskereskedelmi ingatlanok adják a döntő volument, de idén darabszámok tekintetében a raktár és logisztikai, valamint a hotelpiac is nagy erősödést mutathat. Ezeken kívül kis részpiac, de meg kell említeni az egészségügyi és oktatási intézmények szegmensét, ahol szintén nagy növekedés lehet. Az országban van tehát még befektetői étvágy és tőke, a befektetési volumen növekedésének jelenleg az állomány mérete szabhat gátat.A legnagyobb veszélyt a globális gazdasági környezet bizonytalanságai jelentik, fontossági sorrendben azonban több más tényező is szerepel:

A fent említett kihívások mellett a panel résztvevői szerint az építési költségek növekedése is probléma, és bár tavaly az emelkedő kamatoktól félt mindenki, egyelőre úgy tűnik, hogy a jegybank meghosszabbította a laza monetáris politikáját - emelte kiAz évek óta tartó hozamcsökkenés a felmérések szerint lassan a végéhez közeledik. A kontinens nyugati felében például a kiskereskedelmi hozamok már idén 25 bázispontot emelkedhetnek, de például Londonban ez elérheti az 50 bázispontot is. A régiónkban még nem ez a helyzet, nálunk mind a kiskereskedelmi, mind az irodapiaci hozamok további 25-50 bázispontot eshetnek, de 2019/2020 fordulójától kezdve az előrejelzések szerint a prémium irodapiaci hozamok itt is enyhe növekedésnek indulhatnak.Magyarországgal kapcsolatban a megkérdezettek legnagyobb része mind az iroda, mind a kiskereskedelmi, mind az ipari ingatlanok piacán a hozamok stagnálására számít 12 hónapos időtávon, de az irodapiacon kevesebben látnak teret további csökkenésre, mint az ipari ingatlanok esetében. 12 hónapos időtávon a prémium hozamok az ipari ingatlanoknál 7,25 százalékon, az iroda és a kiskereskedelmi ingatlanoknál pedig egyaránt 5,5 százalékon érhetik el a mélypontot.Magyarországon a jövedelmek és a piacra érkező tőke is növekedett, ami felveti a kérdést, hogy ha egyre több a jó termék és pénz is van rá, az mikor fogja beindítani az inflációt és felfelé mozdítani a kamatokat. Ha ugyanis ez a folyamat elindul, akkor felmerül a kérdés, hogy a minimálisan magasabb vagy akár azonos hozamszint mellett érdemes-e az ingatlanpiac kockázatát is figyelembe venni ott tartani a pénzt szemben például az államkötvényekkel.