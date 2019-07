Ezeken a helyeken féláron kínálják a lakásokat - Jó ötlet így vásárolni?

Telekom

GREENSIDE LAKÓPARK 1. ÜTEM 1135 Budapest, Szegedi út 53 83 db lakás

35 - 89 m2 alapterület Átadás:

2020 Q2 28.2 - 57.6 M Ft Ajánlatot kérek

MNV

Pannónia Ház 1133 Budapest, Pannónia utca 77-79 231 db lakás

40 - 100 m2 alapterület Átadás:

2018. nov 30.3 - 119.6 M Ft Ajánlatot kérek

NAV

Valóban jó ötlet árverésen vásárolni?

Részletekért kattints ide

Az utóbbi időben gyakran láthatunk példát arra, hogy egy nagyobb cég elkezdi értékesíteni meglévő épületeit, amivel párhuzamosan új irodába vonja össze tevékenységét. Erre az egyik legjobb példa a Telekom épületeinek piacra dobása volt, ami több mint 50 ingatlant foglal magába. Az időzítés sem lehetett véletlen, hiszen amellett, hogy új székházba költözött a cég, az ingatlanárak most elég magasan vannak ahhoz, hogy a régebbi, gyakran kihasználatlan épületeket megérje eladni.A Zala megyei Szijártóháza község központi részén, az Ady út mellett kínálják megvételre az 1/1 tulajdoni hányadban lévő, 26 négyzetméteres telken épült 30 méter magas tornyot, a hozzá tartozó konténerrel mindössze 1,2 millió forint+áfa összegért. Kérdés persze, hogy mit kezd valaki egy fémtoronnyal, bár lehet, hogy önmagában a fém értékével is jól járhat a leendő vásárló.A cég legdrágább ingatlana Szekszárd belvárosában, a Széchenyi út 11-13. alatti Magyar Posta Zrt-vel osztatlan közös tulajdonú ingatlan. A 2250 négyzetméter alapterületű telken háromszintes, 727 négyzetméter összterületű iroda, és hétszintes, 3285 négyzetméter összterületű műszaki épület kerül értékesítésre. Az ingatlan akár befektetési lehetőség is lehet, hiszen a műszaki épületben mintegy 1430 négyzetméter távközlési területet a Magyar Telekom visszabérel.Az MNV-nek ezzel szemben több mint 150 ingatlana van , amiből három is meghaladja az egymilliárd forintos kikiáltási árat. A legdrágább a már említett Andrássy úti épület, de amellett két lakásfejlesztői csomag is van, előbbi - a Béla Király úton - 3,5, utóbbi - Terézvárosban - 1,1 milliárd forintos kikiáltási áron.A másik végletet a külterületi, beépítetlen telkek jelentik, amelyeket akár már néhány ezer forintos kikiáltási áron is meghirdethetnek, de figyelni kell, ugyanis a legtöbb esetben ez csak egy minimális résztulajdont jelent csak egy nagyobb, osztatlan közös külterületi telekből.A fenti kettő mellett talán a NAV a legismertebb hivatal, aminek szintén vannak árverésre bocsátott ingatlanjai, melyek között ugyancsak van több milliárd forintos iparterület, de olcsóbb, különlegesebb épületek is, mint például egy gyöngyösi, 6,8 millió forintárt meghirdetett betonsiló. Emellett természetesen találhatunk lakásokat és családi házakat is a kínálatban, melyek között ide kattintva lehet keresgélni.A hagyományos ingatlanhirdetésekkel szemben az árverések között nézelődve azonnal feltűnik, hogy a kínált lakások kikiáltási ára jelentősen alacsonyabb, mint a környékre jellemző átlagár. Ennek ellenére mégsem rohanják meg a vásárlók az árveréseket, ami különböző okokkal magyarázható.Ennek egyik magyarázata lehet a hirdetett lakások minősége. Noha a kikiáltási ár valóban sokszor kedvező, a lakások egy része felújítandó állapotban van, így ahhoz, hogy a mai igényeknek megfelelő lakást kapjunk a vételáron túl további jelentős összegeket kell költeni az ingatlanra.Másik ok, a vásárlás folyamata. Míg egy hagyományos vásárlásnál kifizetjük a vételárat és mienk a lakás, addig az árveréseken könnyen lehet, hogy odáig megy a licit, ahol már nem éri meg megvásárolni az ingatlant, így időt és némi pénzt is pazaroltunk az egész folyamatra.Végül sokakat elriaszt az a tény, hogy az árverések esetében nem mindig van lehetőség hitel felvételére, készpénzben viszont nem feltétlenül áll rendelkezésre a vásárláshoz szükséges összeg.