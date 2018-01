Forradalmasítja az épületeinket a Lengyelországban tesztelt legújabb napelem

A perovszkit olyan kristályos anyag, mellyel eredményesen helyettesíthetik a szilíciumot, a világ jelenlegi legnépszerűbb, napelemes alkalmazásokban használt félvezetőjét. A Saule Technologies 2014 óta fejleszti a tetszőleges formájú perovszkit napelem modulok előállítására alkalmas tintasugaras nyomtatási technológiát. Ez lehetővé teszi a rétegek által lefedett formák és területek egyéni követelményeknek megfelelő testreszabását. A modulok stabilitása és vízállósága ideálissá teszi őket az építőipar számára.

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



Az épülethomlokzatokba is integrálható perovszkit technológiának köszönhetően az energiafelhasználás szempontjából független irodaépületek valósulhatnak meg. A cég 2018-ban elkezdi alkalmazni a tesztelemeket az ingatlanprojektjeire, ami egy jelentős mérföldkő a zéró energiájú és szénsemleges irodai beruházások felé vezető úton. A Skanska a Saule Technologies-zal kötött licenc megállapodásnak köszönhetően, kizárólagosan használhatja a vállalat napelemes megoldásait épületeinek homlokzatán és a zajvédő elemeken világszerte azokon a piacokon, ahol jelen van a vállalat. A perovszkit technológia által kedvezőbbé válnak a kivitelezési és energiaköltségek, továbbá alacsonyabb ökológiai lábnyomot eredményez."A perovszkit napelemek új lehetőségeket kínálnak a napenergiát hasznosítani kívánó építészek és az építőipari cégek számára. Moduljaink könnyebbek, vékonyabbak és tervezhetőbbek, mint a népszerű szilícium napelemek. A modulok formája, színe és mérete is testre szabható a vevő igényeinek megfelelően, és az épület bármely szabad pontjára installálhatóak, nem csak a tetőre" - nyilatkoztaA svéd székhelyű Skanska Csoport 2001-ben aláírta az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Global Compact nevű kezdeményezését. A perovszkit napelemek zéró energiájú épületekhez való használata a cég fenntartható építési stratégiájának legújabb fejlesztése. Az ingatlanfejlesztő eddig 216 ezer négyzetméternyi kereskedelmi célú ingatlant hozott létre Magyarországon, melyből 36 ezer négyzetméter kivitelezése jelenleg is zajlik. A legismertebb épületei az East-West Business Center, a West End Business Center, a Science Park, a Light Corner, a Népliget Center, a Green House és a Nordic Light valamint a legújabb épülete a Mill Park.